МОСКВА, 26 нoя — ПРАЙМ. Евросоюз подрывает мирные инициативы заявлениями об отправке войск на Украину, написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х."Одним из главных препятствий на пути к достижению мира стало то, что из Европы постоянно звучат угрозы об отправке войск на Украину", — отметил он.Дизен комментировал материал Washington Examiner, где приводятся высказывания европейских лидеров о возможном размещении их войск на Украине сразу после подписания гипотетического мирного соглашения с Россией.Москва неоднократно подчеркивала, что любой сценарий размещения войск стран НАТО на Украине неприемлем и может привести к резкой эскалации. Российская сторона называла такие заявления подстрекательством к продолжению боевых действий.

