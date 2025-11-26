Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе высказались о дерзком заявлении ЕС об отправке войск на Украину - 26.11.2025
На Западе высказались о дерзком заявлении ЕС об отправке войск на Украину
На Западе высказались о дерзком заявлении ЕС об отправке войск на Украину - 26.11.2025, ПРАЙМ
На Западе высказались о дерзком заявлении ЕС об отправке войск на Украину
Евросоюз подрывает мирные инициативы заявлениями об отправке войск на Украину, написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х. | 26.11.2025, ПРАЙМ
в мире
украина
запад
европа
нато
ес
МОСКВА, 26 нoя — ПРАЙМ. Евросоюз подрывает мирные инициативы заявлениями об отправке войск на Украину, написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х."Одним из главных препятствий на пути к достижению мира стало то, что из Европы постоянно звучат угрозы об отправке войск на Украину", — отметил он.Дизен комментировал материал Washington Examiner, где приводятся высказывания европейских лидеров о возможном размещении их войск на Украине сразу после подписания гипотетического мирного соглашения с Россией.Москва неоднократно подчеркивала, что любой сценарий размещения войск стран НАТО на Украине неприемлем и может привести к резкой эскалации. Российская сторона называла такие заявления подстрекательством к продолжению боевых действий.
украина
запад
европа
в мире, украина, запад, европа, нато, ес
В мире, УКРАИНА, ЗАПАД, ЕВРОПА, НАТО, ЕС
22:56 26.11.2025
 
На Западе высказались о дерзком заявлении ЕС об отправке войск на Украину

Дизен: заявления об отправке войск на Украину осложняют мирный процесс

© AP Photo / Virginia Mayo Флаги ЕС в Брюсселе
Флаги ЕС в Брюсселе
Флаги ЕС в Брюсселе. Архивное фото
© AP Photo / Virginia Mayo
МОСКВА, 26 нoя — ПРАЙМ. Евросоюз подрывает мирные инициативы заявлениями об отправке войск на Украину, написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х.
"Одним из главных препятствий на пути к достижению мира стало то, что из Европы постоянно звучат угрозы об отправке войск на Украину", — отметил он.
Дизен комментировал материал Washington Examiner, где приводятся высказывания европейских лидеров о возможном размещении их войск на Украине сразу после подписания гипотетического мирного соглашения с Россией.
Москва неоднократно подчеркивала, что любой сценарий размещения войск стран НАТО на Украине неприемлем и может привести к резкой эскалации. Российская сторона называла такие заявления подстрекательством к продолжению боевых действий.
В миреУКРАИНАЗАПАДЕВРОПАНАТОЕС
 
 
Заголовок открываемого материала