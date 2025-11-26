https://1prime.ru/20251126/voyska-864971038.html
На Западе высказались о дерзком заявлении ЕС об отправке войск на Украину
На Западе высказались о дерзком заявлении ЕС об отправке войск на Украину
Евросоюз подрывает мирные инициативы заявлениями об отправке войск на Украину, написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х.
МОСКВА, 26 нoя — ПРАЙМ. Евросоюз подрывает мирные инициативы заявлениями об отправке войск на Украину, написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х."Одним из главных препятствий на пути к достижению мира стало то, что из Европы постоянно звучат угрозы об отправке войск на Украину", — отметил он.Дизен комментировал материал Washington Examiner, где приводятся высказывания европейских лидеров о возможном размещении их войск на Украине сразу после подписания гипотетического мирного соглашения с Россией.Москва неоднократно подчеркивала, что любой сценарий размещения войск стран НАТО на Украине неприемлем и может привести к резкой эскалации. Российская сторона называла такие заявления подстрекательством к продолжению боевых действий.
