На Константиновском направлении в плен сдалось более 20 солдат ВСУ
На Константиновском направлении в плен сдалось более 20 солдат ВСУ
ДОНЕЦК, 26 ноя - ПРАЙМ. Более 20 солдат ВСУ на константиновском направлении сдалось в плен 33 гвардейскому мотострелковому полку Южного военного округа, рассказал РИА Новости военнослужащий с позывным "Веша".
"В одном из населенных пунктов на константиновском направлении, когда зашел наш 33-й полк, было взято очень большое количество пленных солдат украинской армии. На данном направлении в плен сдалось больше 20 человек. Противник понимал, что у него уже нет выхода остаться живым, кроме как сдаться в плен", – сказал "Веша".
Ранее президент России Владимир Путин присвоил почетное наименование "гвардейский" 33 мотострелковому полку за массовый героизм и отвагу.
