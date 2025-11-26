https://1prime.ru/20251126/vsu-864942878.html

ДОНЕЦК, 26 ноя - ПРАЙМ. Более 20 солдат ВСУ на константиновском направлении сдалось в плен 33 гвардейскому мотострелковому полку Южного военного округа, рассказал РИА Новости военнослужащий с позывным "Веша". "В одном из населенных пунктов на константиновском направлении, когда зашел наш 33-й полк, было взято очень большое количество пленных солдат украинской армии. На данном направлении в плен сдалось больше 20 человек. Противник понимал, что у него уже нет выхода остаться живым, кроме как сдаться в плен", – сказал "Веша". Ранее президент России Владимир Путин присвоил почетное наименование "гвардейский" 33 мотострелковому полку за массовый героизм и отвагу.

