Юань на Мосбирже немного снизился в среду по отношению к рублю - 26.11.2025
Юань на Мосбирже немного снизился в среду по отношению к рублю
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в среду немного снизился после отскока вверх накануне от психологически значимой отметки 11 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 3 копейки, до 11,07 рубля. Диапазон колебаний юаня составил 11,05-11,12 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 78,68 рубля. РУБЛЬ ОПЯТЬ ПРИБАВИЛ Юань на Мосбирже в среду после отскока накануне вверх опять снизился против рубля. При этом курс китайской валюты продолжает удерживать психологически значимый уровень поддержки 11 рублей. "Умеренную поддержку рублю сейчас может оказывать фактор налогового периода, при этом в ожидании большей геополитической конкретики градус волатильности на валютном рынке снизился", - комментирует Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Стоимость нефти к 20.46 мск повышалась на 0,4%, до 62 долларов за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) стабилизировался около 99,7 пункта. ПРОГНОЗЫ В декабре, если геополитическая конъюнктура будет развиваться в позитивном ключе или как минимум не ухудшится, курсы валют могут выйти к 82-83 рублям за доллар, 95 рублям за евро и 11,5-11,6 рубля за юань, оценивает Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "Если же внешний фон опять обострится, курсы можно ждать повыше – у 85 рублей, 97 рублей и 12 рублей, соответственно. Фундаментальные факторы в концовке года в основном против рубля – резко повышаются расходы компаний и населения, в том числе на импорт, увеличивается физический спрос на валюту со стороны планирующих зарубежные поездки в январские праздники, в то же время экспортная выручка может сокращаться из-за эффектов от санкций", - добавляет он. Пока же ограниченный импорт, переориентация расчётов на национальные валюты и высокая доля "технического" спроса (корпоративные и государственные операции) делают рубль более чувствительным к внутренним потокам ликвидности, чем к глобальному тренду на укрепление юаня, рассуждает независимый финансовый эксперт Алексей Лерон. "При этом доля домохозяйств, имеющих вообще какие-то сбережения, упала до минимальных за восемь лет уровней, что сужает розничный спрос на валюту, включая юань, и усиливает роль корпоративных и квазигосударственных игроков. На этом фоне даже новости о санкциях против крупнейших нефтекомпаний и возможной перестройке их валютных потоков важны именно через призму того, как будут организованы расчёты и в каких валютах будут аккумулироваться и конвертироваться выручка и резервы", - добавляет он. На вторую половину недели базовый сценарий по курсу юаня - сохранение узкого диапазона порядка: 11,0–11,3 рубля без выраженного тренда, резюмирует Лерон.
21:09 26.11.2025
 
Юань на Мосбирже немного снизился в среду по отношению к рублю

Курс юаня на Мосбирже снизился после отскока вверх от отметки 11 рублей

МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в среду немного снизился после отскока вверх накануне от психологически значимой отметки 11 рублей, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 3 копейки, до 11,07 рубля. Диапазон колебаний юаня составил 11,05-11,12 рубля.
ЦБ установил официальный курс валют на 27 ноября
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 78,68 рубля.
РУБЛЬ ОПЯТЬ ПРИБАВИЛ
Юань на Мосбирже в среду после отскока накануне вверх опять снизился против рубля. При этом курс китайской валюты продолжает удерживать психологически значимый уровень поддержки 11 рублей.
"Умеренную поддержку рублю сейчас может оказывать фактор налогового периода, при этом в ожидании большей геополитической конкретики градус волатильности на валютном рынке снизился", - комментирует Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
Стоимость нефти к 20.46 мск повышалась на 0,4%, до 62 долларов за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) стабилизировался около 99,7 пункта.
ПРОГНОЗЫ
В декабре, если геополитическая конъюнктура будет развиваться в позитивном ключе или как минимум не ухудшится, курсы валют могут выйти к 82-83 рублям за доллар, 95 рублям за евро и 11,5-11,6 рубля за юань, оценивает Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
Греф рассказал, какой курс доллара считает равновесным
"Если же внешний фон опять обострится, курсы можно ждать повыше – у 85 рублей, 97 рублей и 12 рублей, соответственно. Фундаментальные факторы в концовке года в основном против рубля – резко повышаются расходы компаний и населения, в том числе на импорт, увеличивается физический спрос на валюту со стороны планирующих зарубежные поездки в январские праздники, в то же время экспортная выручка может сокращаться из-за эффектов от санкций", - добавляет он.
Пока же ограниченный импорт, переориентация расчётов на национальные валюты и высокая доля "технического" спроса (корпоративные и государственные операции) делают рубль более чувствительным к внутренним потокам ликвидности, чем к глобальному тренду на укрепление юаня, рассуждает независимый финансовый эксперт Алексей Лерон.
"При этом доля домохозяйств, имеющих вообще какие-то сбережения, упала до минимальных за восемь лет уровней, что сужает розничный спрос на валюту, включая юань, и усиливает роль корпоративных и квазигосударственных игроков. На этом фоне даже новости о санкциях против крупнейших нефтекомпаний и возможной перестройке их валютных потоков важны именно через призму того, как будут организованы расчёты и в каких валютах будут аккумулироваться и конвертироваться выручка и резервы", - добавляет он.
На вторую половину недели базовый сценарий по курсу юаня - сохранение узкого диапазона порядка: 11,0–11,3 рубля без выраженного тренда, резюмирует Лерон.
Нефть дешевеет после выхода данных об увеличении ее запасов в США
