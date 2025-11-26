https://1prime.ru/20251126/zakon-864955543.html

Совфед одобрил закон об исполнении федерального бюджета в 2026 году

МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон, устанавливающий особенности исполнения федерального бюджета в 2026 году. Документ продлевает на 2026 год право правительства РФ увеличивать общий объем расходов федерального бюджета за счет поступлений дополнительных ненефтегазовых доходов сверх объемов, предусмотренных законом о бюджете, а также перераспределять зарезервированные бюджетные ассигнования. Продлевается и право правительства принимать решения о предоставлении госкредитов, не предусмотренных программой предоставления государственных финансовых и экспортных кредитов. Такие кредиты будут предоставляться в пределах общего объема средств федерального бюджета на реализацию данной программы или за счет уменьшения остатков средств бюджета, образовавшихся на начало 2026 года. На следующий год продлевается и возможность предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на софинансирование расходов регионов на оказание медицинской и протезно-ортопедической помощи военнослужащим - участникам специальной военной операции. Документ также разрешает в 2026 году размещать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) в иностранную валюту и другие виды финансовых активов: депозиты и остатки на банковских счетах в Банке России (в том числе в драгоценных металлах); государственные ценные бумаги РФ; акции и облигации российских эмитентов; паи инвестфондов; депозиты в госкорпорации "ВЭБ.РФ"; ценные бумаги и финансовые активы, связанные с финансированием самоокупаемых инфраструктурных проектов. Также уточняется, что до 1 февраля 2029 года доходы от управления средствами ФНБ будут направляться на финансовое обеспечение расходов федерального бюджета, за исключением капитализированных процентов от размещения средств фонда на субординированных депозитах в ВЭБе и кредитных организациях. Помимо этого, в 2026 году планируется провести в Московской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах эксперимент по учету сведений о суммах поступивших денежных средств на счета и вклады (депозиты) в банках при определении права граждан на ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка. Порядок и условия проведения эксперимента, его этапы и участников определит правительство РФ. Также закон предоставляет кабмину право списать в 2026-2030 годах две трети задолженности регионов перед РФ по бюджетным кредитам (за некоторым исключением), сложившейся по состоянию на 1 марта 2024 года, при условии целевого направления высвобождаемых средств на поддержку инвестиций и на инфраструктурные проекты. На 2026-2030 годы предусмотрено и установление кабмином уровня софинансирования не более 99% в отношении субсидий региональным бюджетам на реализацию программы комплексного восстановления и развития пострадавших территорий Белгородской, Брянской и Курской областей. Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования, за исключением отдельных норм, для которых предусмотрены иные сроки.

