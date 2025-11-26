Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Совфед одобрил закон об исполнении федерального бюджета в 2026 году - 26.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251126/zakon-864955543.html
Совфед одобрил закон об исполнении федерального бюджета в 2026 году
Совфед одобрил закон об исполнении федерального бюджета в 2026 году - 26.11.2025, ПРАЙМ
Совфед одобрил закон об исполнении федерального бюджета в 2026 году
Сенаторы одобрили закон, устанавливающий особенности исполнения федерального бюджета в 2026 году. | 26.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-26T14:18+0300
2025-11-26T14:18+0300
рф
московская область
совфед
банк россия
https://cdnn.1prime.ru/img/83894/86/838948681_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_41c984ec9c671a5c8223317c8568403b.jpg
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон, устанавливающий особенности исполнения федерального бюджета в 2026 году. Документ продлевает на 2026 год право правительства РФ увеличивать общий объем расходов федерального бюджета за счет поступлений дополнительных ненефтегазовых доходов сверх объемов, предусмотренных законом о бюджете, а также перераспределять зарезервированные бюджетные ассигнования. Продлевается и право правительства принимать решения о предоставлении госкредитов, не предусмотренных программой предоставления государственных финансовых и экспортных кредитов. Такие кредиты будут предоставляться в пределах общего объема средств федерального бюджета на реализацию данной программы или за счет уменьшения остатков средств бюджета, образовавшихся на начало 2026 года. На следующий год продлевается и возможность предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на софинансирование расходов регионов на оказание медицинской и протезно-ортопедической помощи военнослужащим - участникам специальной военной операции. Документ также разрешает в 2026 году размещать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) в иностранную валюту и другие виды финансовых активов: депозиты и остатки на банковских счетах в Банке России (в том числе в драгоценных металлах); государственные ценные бумаги РФ; акции и облигации российских эмитентов; паи инвестфондов; депозиты в госкорпорации "ВЭБ.РФ"; ценные бумаги и финансовые активы, связанные с финансированием самоокупаемых инфраструктурных проектов. Также уточняется, что до 1 февраля 2029 года доходы от управления средствами ФНБ будут направляться на финансовое обеспечение расходов федерального бюджета, за исключением капитализированных процентов от размещения средств фонда на субординированных депозитах в ВЭБе и кредитных организациях. Помимо этого, в 2026 году планируется провести в Московской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах эксперимент по учету сведений о суммах поступивших денежных средств на счета и вклады (депозиты) в банках при определении права граждан на ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка. Порядок и условия проведения эксперимента, его этапы и участников определит правительство РФ. Также закон предоставляет кабмину право списать в 2026-2030 годах две трети задолженности регионов перед РФ по бюджетным кредитам (за некоторым исключением), сложившейся по состоянию на 1 марта 2024 года, при условии целевого направления высвобождаемых средств на поддержку инвестиций и на инфраструктурные проекты. На 2026-2030 годы предусмотрено и установление кабмином уровня софинансирования не более 99% в отношении субсидий региональным бюджетам на реализацию программы комплексного восстановления и развития пострадавших территорий Белгородской, Брянской и Курской областей. Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования, за исключением отдельных норм, для которых предусмотрены иные сроки.
https://1prime.ru/20251126/nalog-864955217.html
https://1prime.ru/20251126/byudzhet-864954792.html
рф
московская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83894/86/838948681_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_a7d7f065c6c1b44c4d5ba084ce8e3b80.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рф, московская область, совфед, банк россия
РФ, Московская область, Совфед, банк Россия
14:18 26.11.2025
 
Совфед одобрил закон об исполнении федерального бюджета в 2026 году

Совфед одобрил закон об особенностях исполнения федерального бюджета в 2026 году

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.11.2025
Здание Совета Федерации РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон, устанавливающий особенности исполнения федерального бюджета в 2026 году.
Документ продлевает на 2026 год право правительства РФ увеличивать общий объем расходов федерального бюджета за счет поступлений дополнительных ненефтегазовых доходов сверх объемов, предусмотренных законом о бюджете, а также перераспределять зарезервированные бюджетные ассигнования.
Здание Совета Федерации РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.11.2025
Совфед одобрил закон о пересмотре НДС
14:05
Продлевается и право правительства принимать решения о предоставлении госкредитов, не предусмотренных программой предоставления государственных финансовых и экспортных кредитов. Такие кредиты будут предоставляться в пределах общего объема средств федерального бюджета на реализацию данной программы или за счет уменьшения остатков средств бюджета, образовавшихся на начало 2026 года.
На следующий год продлевается и возможность предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на софинансирование расходов регионов на оказание медицинской и протезно-ортопедической помощи военнослужащим - участникам специальной военной операции.
Документ также разрешает в 2026 году размещать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) в иностранную валюту и другие виды финансовых активов: депозиты и остатки на банковских счетах в Банке России (в том числе в драгоценных металлах); государственные ценные бумаги РФ; акции и облигации российских эмитентов; паи инвестфондов; депозиты в госкорпорации "ВЭБ.РФ"; ценные бумаги и финансовые активы, связанные с финансированием самоокупаемых инфраструктурных проектов.
Также уточняется, что до 1 февраля 2029 года доходы от управления средствами ФНБ будут направляться на финансовое обеспечение расходов федерального бюджета, за исключением капитализированных процентов от размещения средств фонда на субординированных депозитах в ВЭБе и кредитных организациях.
Помимо этого, в 2026 году планируется провести в Московской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах эксперимент по учету сведений о суммах поступивших денежных средств на счета и вклады (депозиты) в банках при определении права граждан на ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка. Порядок и условия проведения эксперимента, его этапы и участников определит правительство РФ.
Также закон предоставляет кабмину право списать в 2026-2030 годах две трети задолженности регионов перед РФ по бюджетным кредитам (за некоторым исключением), сложившейся по состоянию на 1 марта 2024 года, при условии целевого направления высвобождаемых средств на поддержку инвестиций и на инфраструктурные проекты.
На 2026-2030 годы предусмотрено и установление кабмином уровня софинансирования не более 99% в отношении субсидий региональным бюджетам на реализацию программы комплексного восстановления и развития пострадавших территорий Белгородской, Брянской и Курской областей.
Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования, за исключением отдельных норм, для которых предусмотрены иные сроки.
Здание Совета Федерации РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 26.11.2025
Совфед одобрил закон о федеральном бюджете на 2026-2028 годы
13:31
 
РФМосковская областьСовфедбанк Россия
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала