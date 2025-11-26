https://1prime.ru/20251126/zakon-864955543.html
Совфед одобрил закон об исполнении федерального бюджета в 2026 году
Совфед одобрил закон об исполнении федерального бюджета в 2026 году - 26.11.2025, ПРАЙМ
Совфед одобрил закон об исполнении федерального бюджета в 2026 году
Сенаторы одобрили закон, устанавливающий особенности исполнения федерального бюджета в 2026 году. | 26.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-26T14:18+0300
2025-11-26T14:18+0300
2025-11-26T14:18+0300
рф
московская область
совфед
банк россия
https://cdnn.1prime.ru/img/83894/86/838948681_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_41c984ec9c671a5c8223317c8568403b.jpg
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон, устанавливающий особенности исполнения федерального бюджета в 2026 году. Документ продлевает на 2026 год право правительства РФ увеличивать общий объем расходов федерального бюджета за счет поступлений дополнительных ненефтегазовых доходов сверх объемов, предусмотренных законом о бюджете, а также перераспределять зарезервированные бюджетные ассигнования. Продлевается и право правительства принимать решения о предоставлении госкредитов, не предусмотренных программой предоставления государственных финансовых и экспортных кредитов. Такие кредиты будут предоставляться в пределах общего объема средств федерального бюджета на реализацию данной программы или за счет уменьшения остатков средств бюджета, образовавшихся на начало 2026 года. На следующий год продлевается и возможность предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на софинансирование расходов регионов на оказание медицинской и протезно-ортопедической помощи военнослужащим - участникам специальной военной операции. Документ также разрешает в 2026 году размещать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) в иностранную валюту и другие виды финансовых активов: депозиты и остатки на банковских счетах в Банке России (в том числе в драгоценных металлах); государственные ценные бумаги РФ; акции и облигации российских эмитентов; паи инвестфондов; депозиты в госкорпорации "ВЭБ.РФ"; ценные бумаги и финансовые активы, связанные с финансированием самоокупаемых инфраструктурных проектов. Также уточняется, что до 1 февраля 2029 года доходы от управления средствами ФНБ будут направляться на финансовое обеспечение расходов федерального бюджета, за исключением капитализированных процентов от размещения средств фонда на субординированных депозитах в ВЭБе и кредитных организациях. Помимо этого, в 2026 году планируется провести в Московской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах эксперимент по учету сведений о суммах поступивших денежных средств на счета и вклады (депозиты) в банках при определении права граждан на ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка. Порядок и условия проведения эксперимента, его этапы и участников определит правительство РФ. Также закон предоставляет кабмину право списать в 2026-2030 годах две трети задолженности регионов перед РФ по бюджетным кредитам (за некоторым исключением), сложившейся по состоянию на 1 марта 2024 года, при условии целевого направления высвобождаемых средств на поддержку инвестиций и на инфраструктурные проекты. На 2026-2030 годы предусмотрено и установление кабмином уровня софинансирования не более 99% в отношении субсидий региональным бюджетам на реализацию программы комплексного восстановления и развития пострадавших территорий Белгородской, Брянской и Курской областей. Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования, за исключением отдельных норм, для которых предусмотрены иные сроки.
https://1prime.ru/20251126/nalog-864955217.html
https://1prime.ru/20251126/byudzhet-864954792.html
рф
московская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83894/86/838948681_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_a7d7f065c6c1b44c4d5ba084ce8e3b80.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рф, московская область, совфед, банк россия
РФ, Московская область, Совфед, банк Россия
Совфед одобрил закон об исполнении федерального бюджета в 2026 году
Совфед одобрил закон об особенностях исполнения федерального бюджета в 2026 году
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон, устанавливающий особенности исполнения федерального бюджета в 2026 году.
Документ продлевает на 2026 год право правительства РФ
увеличивать общий объем расходов федерального бюджета за счет поступлений дополнительных ненефтегазовых доходов сверх объемов, предусмотренных законом о бюджете, а также перераспределять зарезервированные бюджетные ассигнования.
Совфед одобрил закон о пересмотре НДС
Продлевается и право правительства принимать решения о предоставлении госкредитов, не предусмотренных программой предоставления государственных финансовых и экспортных кредитов. Такие кредиты будут предоставляться в пределах общего объема средств федерального бюджета на реализацию данной программы или за счет уменьшения остатков средств бюджета, образовавшихся на начало 2026 года.
На следующий год продлевается и возможность предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на софинансирование расходов регионов на оказание медицинской и протезно-ортопедической помощи военнослужащим - участникам специальной военной операции.
Документ также разрешает в 2026 году размещать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) в иностранную валюту и другие виды финансовых активов: депозиты и остатки на банковских счетах в Банке России
(в том числе в драгоценных металлах); государственные ценные бумаги РФ; акции и облигации российских эмитентов; паи инвестфондов; депозиты в госкорпорации "ВЭБ.РФ"; ценные бумаги и финансовые активы, связанные с финансированием самоокупаемых инфраструктурных проектов.
Также уточняется, что до 1 февраля 2029 года доходы от управления средствами ФНБ
будут направляться на финансовое обеспечение расходов федерального бюджета, за исключением капитализированных процентов от размещения средств фонда на субординированных депозитах в ВЭБе
и кредитных организациях.
Помимо этого, в 2026 году планируется провести в Московской области
, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах эксперимент по учету сведений о суммах поступивших денежных средств на счета и вклады (депозиты) в банках при определении права граждан на ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка. Порядок и условия проведения эксперимента, его этапы и участников определит правительство РФ.
Также закон предоставляет кабмину право списать в 2026-2030 годах две трети задолженности регионов перед РФ по бюджетным кредитам (за некоторым исключением), сложившейся по состоянию на 1 марта 2024 года, при условии целевого направления высвобождаемых средств на поддержку инвестиций и на инфраструктурные проекты.
На 2026-2030 годы предусмотрено и установление кабмином уровня софинансирования не более 99% в отношении субсидий региональным бюджетам на реализацию программы комплексного восстановления и развития пострадавших территорий Белгородской, Брянской и Курской областей.
Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования, за исключением отдельных норм, для которых предусмотрены иные сроки.
Совфед одобрил закон о федеральном бюджете на 2026-2028 годы