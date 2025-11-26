https://1prime.ru/20251126/zakon-864956902.html

Совфед одобрил закон о повышении МРОТ

Совфед одобрил закон о повышении МРОТ - 26.11.2025, ПРАЙМ

Совфед одобрил закон о повышении МРОТ

Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил закон об установлении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в размере 27093 рубля с 1 января 2026... | 26.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-26T15:52+0300

2025-11-26T15:52+0300

2025-11-26T15:52+0300

совет федерации

налог

https://cdnn.1prime.ru/img/83894/86/838948681_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_41c984ec9c671a5c8223317c8568403b.jpg

МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил закон об установлении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в размере 27093 рубля с 1 января 2026 года. "Согласно закону, с 1 января 2026 года МРОТ устанавливается в сумме 27093 рубля в месяц. По сравнению с 2025 годом рост составит 20,7%. Реализация федерального закона будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 4,6 миллиона работников", - отметила в беседе с РИА Новости сенатор Наталия Косихина.

https://1prime.ru/20251126/nalog-864955217.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

совет федерации, налог