Совфед одобрил закон о повышении МРОТ - 26.11.2025
Совфед одобрил закон о повышении МРОТ
Совфед одобрил закон о повышении МРОТ
Совфед одобрил закон о повышении МРОТ
Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил закон об установлении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в размере 27093 рубля с 1 января 2026... | 26.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-26T15:52+0300
2025-11-26T15:52+0300
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил закон об установлении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в размере 27093 рубля с 1 января 2026 года. "Согласно закону, с 1 января 2026 года МРОТ устанавливается в сумме 27093 рубля в месяц. По сравнению с 2025 годом рост составит 20,7%. Реализация федерального закона будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 4,6 миллиона работников", - отметила в беседе с РИА Новости сенатор Наталия Косихина.
15:52 26.11.2025
 
Совфед одобрил закон о повышении МРОТ

Совфед одобрил закон об установлении МРОТ в размере 27093 рублей с 2026 года

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ в Москве
Здание Совета Федерации РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил закон об установлении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в размере 27093 рубля с 1 января 2026 года.
"Согласно закону, с 1 января 2026 года МРОТ устанавливается в сумме 27093 рубля в месяц. По сравнению с 2025 годом рост составит 20,7%. Реализация федерального закона будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 4,6 миллиона работников", - отметила в беседе с РИА Новости сенатор Наталия Косихина.
Совфед одобрил закон о пересмотре НДС
14:05
 
Совет ФедерацииНАЛОГ
 
 
