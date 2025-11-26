https://1prime.ru/20251126/zakon-864956902.html
Совфед одобрил закон о повышении МРОТ
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил закон об установлении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в размере 27093 рубля с 1 января 2026 года. "Согласно закону, с 1 января 2026 года МРОТ устанавливается в сумме 27093 рубля в месяц. По сравнению с 2025 годом рост составит 20,7%. Реализация федерального закона будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 4,6 миллиона работников", - отметила в беседе с РИА Новости сенатор Наталия Косихина.
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил закон об установлении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в размере 27093 рубля с 1 января 2026 года.
"Согласно закону, с 1 января 2026 года МРОТ устанавливается в сумме 27093 рубля в месяц. По сравнению с 2025 годом рост составит 20,7%. Реализация федерального закона будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 4,6 миллиона работников", - отметила в беседе с РИА Новости сенатор Наталия Косихина.
