Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Журналист раскрыл, до чего США довели Зеленского - 26.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251126/zelenskiy-864946520.html
Журналист раскрыл, до чего США довели Зеленского
Журналист раскрыл, до чего США довели Зеленского - 26.11.2025, ПРАЙМ
Журналист раскрыл, до чего США довели Зеленского
Владимир Зеленский остался недоволен отменой поездки в Соединенные Штаты, об этом сообщил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х, ссылаясь на свои источники. | 26.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-26T06:24+0300
2025-11-26T06:24+0300
вашингтон
киев
сша
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/53/841315321_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_af26f6900815a359c37aa6380cfff4c3.jpg
МОСКВА, 27 ноября — ПРАЙМ. Владимир Зеленский остался недоволен отменой поездки в Соединенные Штаты, об этом сообщил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х, ссылаясь на свои источники. "Источники в Киеве сообщили мне: "Зеленский разочарован тем, что не поедет в Вашингтон"", — написал он.Ранее телеканал CBS сообщил, что глава киевского режима мог бы посетить Вашингтон на этой неделе для переговоров с президентом США по поводу плана урегулирования конфликта на Украине. В понедельник украинский телеканал "Общественное" передал информацию от источника в Белом доме о том, что встреча между Трампом и Зеленским пока не запланирована на этой неделе. Газета Financial Times отметила, что советники Зеленского не рекомендуют ему ехать в Вашингтон, так как существует риск нового конфликта с американским президентом, что может негативно отразиться на процессе обсуждения мирного плана.
вашингтон
киев
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/53/841315321_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_f0b558c8e202ea7ba439a34f411287b8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
вашингтон, киев, сша, владимир зеленский
ВАШИНГТОН, Киев, США, Владимир Зеленский
06:24 26.11.2025
 
Журналист раскрыл, до чего США довели Зеленского

Журналист Боуз: Зеленский разочарован отменой поездки в Вашингтон

© Фото : Public Domain/President Of UkraineВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 26.11.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 ноября — ПРАЙМ. Владимир Зеленский остался недоволен отменой поездки в Соединенные Штаты, об этом сообщил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х, ссылаясь на свои источники.
"Источники в Киеве сообщили мне: "Зеленский разочарован тем, что не поедет в Вашингтон"", — написал он.
Ранее телеканал CBS сообщил, что глава киевского режима мог бы посетить Вашингтон на этой неделе для переговоров с президентом США по поводу плана урегулирования конфликта на Украине. В понедельник украинский телеканал "Общественное" передал информацию от источника в Белом доме о том, что встреча между Трампом и Зеленским пока не запланирована на этой неделе.
Газета Financial Times отметила, что советники Зеленского не рекомендуют ему ехать в Вашингтон, так как существует риск нового конфликта с американским президентом, что может негативно отразиться на процессе обсуждения мирного плана.
 
ВАШИНГТОНКиевСШАВладимир Зеленский
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала