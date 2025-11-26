https://1prime.ru/20251126/zelenskiy-864946520.html
Журналист раскрыл, до чего США довели Зеленского
Журналист раскрыл, до чего США довели Зеленского - 26.11.2025, ПРАЙМ
Журналист раскрыл, до чего США довели Зеленского
Владимир Зеленский остался недоволен отменой поездки в Соединенные Штаты, об этом сообщил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х, ссылаясь на свои источники. | 26.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 27 ноября — ПРАЙМ. Владимир Зеленский остался недоволен отменой поездки в Соединенные Штаты, об этом сообщил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х, ссылаясь на свои источники. "Источники в Киеве сообщили мне: "Зеленский разочарован тем, что не поедет в Вашингтон"", — написал он.Ранее телеканал CBS сообщил, что глава киевского режима мог бы посетить Вашингтон на этой неделе для переговоров с президентом США по поводу плана урегулирования конфликта на Украине. В понедельник украинский телеканал "Общественное" передал информацию от источника в Белом доме о том, что встреча между Трампом и Зеленским пока не запланирована на этой неделе. Газета Financial Times отметила, что советники Зеленского не рекомендуют ему ехать в Вашингтон, так как существует риск нового конфликта с американским президентом, что может негативно отразиться на процессе обсуждения мирного плана.
