Журналист раскрыл, до чего США довели Зеленского

Владимир Зеленский остался недоволен отменой поездки в Соединенные Штаты, об этом сообщил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х, ссылаясь на свои источники. | 26.11.2025, ПРАЙМ

вашингтон

киев

сша

владимир зеленский

МОСКВА, 27 ноября — ПРАЙМ. Владимир Зеленский остался недоволен отменой поездки в Соединенные Штаты, об этом сообщил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х, ссылаясь на свои источники. "Источники в Киеве сообщили мне: "Зеленский разочарован тем, что не поедет в Вашингтон"", — написал он.Ранее телеканал CBS сообщил, что глава киевского режима мог бы посетить Вашингтон на этой неделе для переговоров с президентом США по поводу плана урегулирования конфликта на Украине. В понедельник украинский телеканал "Общественное" передал информацию от источника в Белом доме о том, что встреча между Трампом и Зеленским пока не запланирована на этой неделе. Газета Financial Times отметила, что советники Зеленского не рекомендуют ему ехать в Вашингтон, так как существует риск нового конфликта с американским президентом, что может негативно отразиться на процессе обсуждения мирного плана.

вашингтон, киев, сша, владимир зеленский