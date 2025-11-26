"Серьезно истощен": на Западе рассказали о новом ударе по Зеленскому
Spectator: политический капитал Зеленского практически истощен
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Владимир Зеленский заметно утратил свои политические позиции на фоне обсуждений американского плана по разрешению украинского конфликта, пишет журнал The Spectator.
"Политический капитал Зеленского серьезно истощен", — говорится в публикации.
Кроме того, автор подчеркивает, что на поле боя ситуация также складывается не в пользу главы киевского режима. На фоне этого у России появляется несколько путей для достижения победы, что дает ей значительное преимущество. Особенно это актуально, когда Зеленский и его западные сторонники отклоняют мирные предложения, пояснил Spectator.
План США по урегулированию и позиция России
На прошлой неделе США заявили о разработке мирной инициативы для завершения конфликта на Украине. Как писали зарубежные СМИ, план из 28 пунктов предусматривает передачу под контроль Москвы всей территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь территории России.
Москва официально документ не получала, но, как отметил Владимир Путин, он может стать основой окончательного урегулирования. По словам президента, хотя ситуация на фронте в целом устраивает Россию, так как ведет к достижению целей СВО, она открыта для переговоров и мирного разрешения проблем.
Представитель Кремля Дмитрий Песков добавил со своей стороны, что Киев должен начать договариваться, поскольку пространство свободы для принятия решений сокращается в ходе наступательных действий российских войск.