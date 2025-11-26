https://1prime.ru/20251126/zelenskiy-864947675.html

"Серьезно истощен": на Западе рассказали о новом ударе по Зеленскому

"Серьезно истощен": на Западе рассказали о новом ударе по Зеленскому - 26.11.2025, ПРАЙМ

"Серьезно истощен": на Западе рассказали о новом ударе по Зеленскому

Владимир Зеленский заметно утратил свои политические позиции на фоне обсуждений американского плана по разрешению украинского конфликта, пишет журнал The... | 26.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-26T07:11+0300

2025-11-26T07:11+0300

2025-11-26T07:11+0300

украина

москва

владимир зеленский

the spectator

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854967432_0:0:2867:1614_1920x0_80_0_0_f4f56b7328478c6a5e96d6ae6d36694a.jpg

МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Владимир Зеленский заметно утратил свои политические позиции на фоне обсуждений американского плана по разрешению украинского конфликта, пишет журнал The Spectator. "Политический капитал Зеленского серьезно истощен", — говорится в публикации. Кроме того, автор подчеркивает, что на поле боя ситуация также складывается не в пользу главы киевского режима. На фоне этого у России появляется несколько путей для достижения победы, что дает ей значительное преимущество. Особенно это актуально, когда Зеленский и его западные сторонники отклоняют мирные предложения, пояснил Spectator.План США по урегулированию и позиция РоссииНа прошлой неделе США заявили о разработке мирной инициативы для завершения конфликта на Украине. Как писали зарубежные СМИ, план из 28 пунктов предусматривает передачу под контроль Москвы всей территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь территории России.Пока что американские чиновники обсуждают план с представителями Киева на переговорах в Женеве, европейская сторона также предложила свои поправки.Москва официально документ не получала, но, как отметил Владимир Путин, он может стать основой окончательного урегулирования. По словам президента, хотя ситуация на фронте в целом устраивает Россию, так как ведет к достижению целей СВО, она открыта для переговоров и мирного разрешения проблем.Представитель Кремля Дмитрий Песков добавил со своей стороны, что Киев должен начать договариваться, поскольку пространство свободы для принятия решений сокращается в ходе наступательных действий российских войск.

украина

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, москва, владимир зеленский, the spectator