"О чем-то пошушукались": в Раде рассказали о сюрпризе Трампа Зеленскому
Депутат Скороход: Трамп больше не позволит Зеленскому менять позицию
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи.
МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп больше не позволит Владимиру Зеленскому менять свою позицию в ходе обсуждения мирной инициативы, об этом заявила депутат Верховной рады Анна Скороход.
"Больше Трамп не будет играть в эту игру, когда о чем-то договорились, потом Зеленский едет в Великобританию, Францию или Германию, там они о чем-то пошушукались, и он выходит с абсолютно другой позицией. Нет, к сожалению или к счастью, ему больше этого делать не дадут", — сказала она.
Эти слова прозвучали в ответ на вопрос о том, сможет ли лидер киевского режима существенно изменить предложенный американский план.
План США по урегулированию и позиция России
На прошлой неделе США заявили о разработке мирной инициативы для завершения конфликта на Украине. Как писали зарубежные СМИ, план из 28 пунктов предусматривает передачу под контроль Москвы всей территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь территории России.
Москва официально документ не получала, но, как отметил Владимир Путин, он может стать основой окончательного урегулирования. По словам президента, хотя ситуация на фронте в целом устраивает Россию, так как ведет к достижению целей СВО, она открыта для переговоров и мирного разрешения проблем.
Представитель Кремля Дмитрий Песков добавил со своей стороны, что Киев должен начать договариваться, поскольку пространство свободы для принятия решений сокращается в ходе наступательных действий российских войск.