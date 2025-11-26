Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В 2025 году в России введут не менее 105 миллионов "квадратов" жилья - 26.11.2025
В 2025 году в России введут не менее 105 миллионов "квадратов" жилья
В 2025 году в России введут не менее 105 миллионов "квадратов" жилья - 26.11.2025, ПРАЙМ
В 2025 году в России введут не менее 105 миллионов "квадратов" жилья
В России по результатам 2025 года ожидается ввод не менее 105 миллионов квадратных метров жилья, рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин на Domclick Digital... | 26.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-26T16:24+0300
2025-11-26T16:24+0300
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. В России по результатам 2025 года ожидается ввод не менее 105 миллионов квадратных метров жилья, рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин на Domclick Digital Forum. В 2024 году было введено около 107,8 миллиона квадратных метров жилья. Таким образом, снижение ввода в 2025 году относительно 2024-го может составить примерно 3%."В этом году видим не менее 105 миллионов квадратных метров. То есть мы еще этот год на старых заделах проедем", - заявил он.По словам Хуснуллина, дальше ситуация становится тревожнее, так как в этом году разрешений на строительство выдано на 22% меньше, чем в прошлом. Причем 25% разрешений из тех, что выданы, не реализуются."Если мы сейчас не предпримем какие-то серьезные меры поддержки рынка недвижимости, он точно будет стагнировать", - сказал вице-премьер, добавив, что рынок поддерживает льготная ипотека, но такая мера дорогая и обходится в 1,9 триллиона рублей.
Новости
недвижимость, бизнес, марат хуснуллин
Недвижимость, Бизнес, Марат Хуснуллин
16:24 26.11.2025
 
В 2025 году в России введут не менее 105 миллионов "квадратов" жилья

Хуснуллин: в 2025 году в России введут не менее 105 миллионов "квадратов" жилья

Строительство новых домов в Москве
Строительство новых домов в Москве - ПРАЙМ, 1920, 26.11.2025
Строительство новых домов в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. В России по результатам 2025 года ожидается ввод не менее 105 миллионов квадратных метров жилья, рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин на Domclick Digital Forum.
В 2024 году было введено около 107,8 миллиона квадратных метров жилья. Таким образом, снижение ввода в 2025 году относительно 2024-го может составить примерно 3%.
Строительство жилья - ПРАЙМ, 1920, 24.11.2025
Эксперт назвал главную угрозу для российского рынка жилья
24 ноября, 11:40
"В этом году видим не менее 105 миллионов квадратных метров. То есть мы еще этот год на старых заделах проедем", - заявил он.
По словам Хуснуллина, дальше ситуация становится тревожнее, так как в этом году разрешений на строительство выдано на 22% меньше, чем в прошлом. Причем 25% разрешений из тех, что выданы, не реализуются.
"Если мы сейчас не предпримем какие-то серьезные меры поддержки рынка недвижимости, он точно будет стагнировать", - сказал вице-премьер, добавив, что рынок поддерживает льготная ипотека, но такая мера дорогая и обходится в 1,9 триллиона рублей.
Недвижимость в Москве
Аналитик предупредил о росте цен на первичном рынке жилья в России
24 ноября, 11:00
 
Недвижимость Бизнес Марат Хуснуллин
 
 
