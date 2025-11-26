https://1prime.ru/20251126/zhile-864957324.html
В 2025 году в России введут не менее 105 миллионов "квадратов" жилья
В 2025 году в России введут не менее 105 миллионов "квадратов" жилья - 26.11.2025, ПРАЙМ
В 2025 году в России введут не менее 105 миллионов "квадратов" жилья
В России по результатам 2025 года ожидается ввод не менее 105 миллионов квадратных метров жилья, рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин на Domclick Digital... | 26.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-26T16:24+0300
2025-11-26T16:24+0300
2025-11-26T16:24+0300
недвижимость
бизнес
марат хуснуллин
https://cdnn.1prime.ru/img/84268/70/842687078_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e7b06a126271918cd4b349e0d235b681.jpg
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. В России по результатам 2025 года ожидается ввод не менее 105 миллионов квадратных метров жилья, рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин на Domclick Digital Forum. В 2024 году было введено около 107,8 миллиона квадратных метров жилья. Таким образом, снижение ввода в 2025 году относительно 2024-го может составить примерно 3%."В этом году видим не менее 105 миллионов квадратных метров. То есть мы еще этот год на старых заделах проедем", - заявил он.По словам Хуснуллина, дальше ситуация становится тревожнее, так как в этом году разрешений на строительство выдано на 22% меньше, чем в прошлом. Причем 25% разрешений из тех, что выданы, не реализуются."Если мы сейчас не предпримем какие-то серьезные меры поддержки рынка недвижимости, он точно будет стагнировать", - сказал вице-премьер, добавив, что рынок поддерживает льготная ипотека, но такая мера дорогая и обходится в 1,9 триллиона рублей.
https://1prime.ru/20251124/zhile-864863119.html
https://1prime.ru/20251124/tseny--864861302.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84268/70/842687078_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_667de472a6e9066266eb9580cffabc32.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
недвижимость, бизнес, марат хуснуллин
Недвижимость, Бизнес, Марат Хуснуллин
В 2025 году в России введут не менее 105 миллионов "квадратов" жилья
Хуснуллин: в 2025 году в России введут не менее 105 миллионов "квадратов" жилья
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. В России по результатам 2025 года ожидается ввод не менее 105 миллионов квадратных метров жилья, рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин на Domclick Digital Forum.
В 2024 году было введено около 107,8 миллиона квадратных метров жилья. Таким образом, снижение ввода в 2025 году относительно 2024-го может составить примерно 3%.
Эксперт назвал главную угрозу для российского рынка жилья
"В этом году видим не менее 105 миллионов квадратных метров. То есть мы еще этот год на старых заделах проедем", - заявил он.
По словам Хуснуллина
, дальше ситуация становится тревожнее, так как в этом году разрешений на строительство выдано на 22% меньше, чем в прошлом. Причем 25% разрешений из тех, что выданы, не реализуются.
"Если мы сейчас не предпримем какие-то серьезные меры поддержки рынка недвижимости, он точно будет стагнировать", - сказал вице-премьер, добавив, что рынок поддерживает льготная ипотека, но такая мера дорогая и обходится в 1,9 триллиона рублей.
Аналитик предупредил о росте цен на первичном рынке жилья в России