В 2025 году в России введут не менее 105 миллионов "квадратов" жилья

МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. В России по результатам 2025 года ожидается ввод не менее 105 миллионов квадратных метров жилья, рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин на Domclick Digital Forum. В 2024 году было введено около 107,8 миллиона квадратных метров жилья. Таким образом, снижение ввода в 2025 году относительно 2024-го может составить примерно 3%."В этом году видим не менее 105 миллионов квадратных метров. То есть мы еще этот год на старых заделах проедем", - заявил он.По словам Хуснуллина, дальше ситуация становится тревожнее, так как в этом году разрешений на строительство выдано на 22% меньше, чем в прошлом. Причем 25% разрешений из тех, что выданы, не реализуются."Если мы сейчас не предпримем какие-то серьезные меры поддержки рынка недвижимости, он точно будет стагнировать", - сказал вице-премьер, добавив, что рынок поддерживает льготная ипотека, но такая мера дорогая и обходится в 1,9 триллиона рублей.

