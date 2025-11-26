Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цены на золото выросли на данных по экономике США - 26.11.2025, ПРАЙМ
Цены на золото выросли на данных по экономике США
рынок
мировая экономика
сша
золото
биржевые цены на золото
мировой спрос на золото
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Стоимость золота растет в среду утром, получая поддержку со стороны ожиданий смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США, следует из данных торгов и комментария аналитика. По состоянию на 9.12 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 29,25 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,7%, - до 4 194,45 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,99% - до 51,593 доллара за унцию. "На данный момент ожидания в большей степени направлены на снижение учетной ставки ФРС США ... аргументы в пользу этого были подкреплены рядом "голубиных" заявлений представителей Федрезерва США и экономическими данными, повышающими интерес к золоту", - заявил агентству Рейтер главный аналитик рынка KCM Trade Тим Уотерер (Tim Waterer). Во вторник были опубликованы данные по американской экономике. Объем розничных продаж в стране в сентябре увеличился на 0,2% в месячном выражении, что меньше ожиданий аналитиков. При этом индекс доверия потребителей в США в ноябре сократился до 88,7 пункта с пересмотренного показателя октября в 95,5 пункта, по данным аналитической Conference Board. Снижение учетной ставки ФРС США может отразиться на курсе доллара, ослабив его. К стоимости доллара, как правило, чувствительны котировки золота.
рынок, мировая экономика, сша, золото, биржевые цены на золото, мировой спрос на золото
Рынок, Мировая экономика, США, золото, биржевые цены на золото, мировой спрос на золото
09:36 26.11.2025
 
Цены на золото выросли на данных по экономике США

Золото дорожает на ожиданиях смягчения денежно-кредитной политики ФРС США

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСлитки золота
Слитки золота - ПРАЙМ, 1920, 26.11.2025
Слитки золота. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Стоимость золота растет в среду утром, получая поддержку со стороны ожиданий смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США, следует из данных торгов и комментария аналитика.
По состоянию на 9.12 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 29,25 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,7%, - до 4 194,45 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,99% - до 51,593 доллара за унцию.
"На данный момент ожидания в большей степени направлены на снижение учетной ставки ФРС США ... аргументы в пользу этого были подкреплены рядом "голубиных" заявлений представителей Федрезерва США и экономическими данными, повышающими интерес к золоту", - заявил агентству Рейтер главный аналитик рынка KCM Trade Тим Уотерер (Tim Waterer).
Во вторник были опубликованы данные по американской экономике. Объем розничных продаж в стране в сентябре увеличился на 0,2% в месячном выражении, что меньше ожиданий аналитиков. При этом индекс доверия потребителей в США в ноябре сократился до 88,7 пункта с пересмотренного показателя октября в 95,5 пункта, по данным аналитической Conference Board.
Снижение учетной ставки ФРС США может отразиться на курсе доллара, ослабив его. К стоимости доллара, как правило, чувствительны котировки золота.
 
РынокМировая экономикаСШАзолотобиржевые цены на золотомировой спрос на золото
 
 
