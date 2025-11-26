https://1prime.ru/20251126/zoloto-864949659.html
Цены на золото выросли на данных по экономике США
2025-11-26T09:36+0300
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Стоимость золота растет в среду утром, получая поддержку со стороны ожиданий смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США, следует из данных торгов и комментария аналитика. По состоянию на 9.12 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 29,25 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,7%, - до 4 194,45 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,99% - до 51,593 доллара за унцию. "На данный момент ожидания в большей степени направлены на снижение учетной ставки ФРС США ... аргументы в пользу этого были подкреплены рядом "голубиных" заявлений представителей Федрезерва США и экономическими данными, повышающими интерес к золоту", - заявил агентству Рейтер главный аналитик рынка KCM Trade Тим Уотерер (Tim Waterer). Во вторник были опубликованы данные по американской экономике. Объем розничных продаж в стране в сентябре увеличился на 0,2% в месячном выражении, что меньше ожиданий аналитиков. При этом индекс доверия потребителей в США в ноябре сократился до 88,7 пункта с пересмотренного показателя октября в 95,5 пункта, по данным аналитической Conference Board. Снижение учетной ставки ФРС США может отразиться на курсе доллара, ослабив его. К стоимости доллара, как правило, чувствительны котировки золота.
