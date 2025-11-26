Золото дорожает на ожидания понижения учетной ставки в США

https://1prime.ru/20251126/zoloto-864961015.html
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Стоимость золота умеренно растет в среду, инвесторы закладывают понижение учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, следует из данных торгов и комментария аналитика. По состоянию на 17.56 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднимается на 20,15 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,48%, - до 4 185,35 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожает на 1,33% - до 51,77 доллара за унцию. "Участники рынка снова начинают учитывать в ценах понижение ставок в США в декабре", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика UBS Джованни Стауново (Giovanni Staunovo). Итоги следующего заседания ФРС США будут опубликованы 10 декабря. По данным CME Group, 83% аналитиков прогнозируют понижение учетной ставки регулятора до 3,5-3,75%. "Мы по-прежнему видим дальнейший рост (цен на золото - ред.) в ближайшей перспективе, с прогнозом на конец года в 4 200 долларов за тройскую унцию и 4 500 долларов в середине следующего года", - добавил Стауново.
