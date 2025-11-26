https://1prime.ru/20251126/zoloto-864962152.html

Россия по итогам января-октября увеличила производство золота на 5,8%

Россия по итогам января-октября увеличила производство золота на 5,8% - 26.11.2025, ПРАЙМ

Россия по итогам января-октября увеличила производство золота на 5,8%

Россия по итогам января-октября 2025 года увеличила производство необработанного или полуобработанного золота, или в виде порошка по сравнению с аналогичным... | 26.11.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Россия по итогам января-октября 2025 года увеличила производство необработанного или полуобработанного золота, или в виде порошка по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на 5,8%, свидетельствуют данные Росстата. При этом в октябре 2025 года относительно октября 2024 года производство золота выросло на 7,4%, а относительно предыдущего месяца - сентября 2025 года - увеличение составило 1,5%. Росстат не приводит абсолютные показатели добычи и производства драгоценных металлов.

