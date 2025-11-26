Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия по итогам января-октября увеличила производство золота на 5,8% - 26.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251126/zoloto-864962152.html
Россия по итогам января-октября увеличила производство золота на 5,8%
Россия по итогам января-октября увеличила производство золота на 5,8% - 26.11.2025, ПРАЙМ
Россия по итогам января-октября увеличила производство золота на 5,8%
Россия по итогам января-октября 2025 года увеличила производство необработанного или полуобработанного золота, или в виде порошка по сравнению с аналогичным... | 26.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-26T19:05+0300
2025-11-26T19:05+0300
промышленность
россия
росстат
https://cdnn.1prime.ru/img/76277/43/762774352_0:438:4256:2832_1920x0_80_0_0_fa7bf8356da6682b798f48fc2934c443.jpg
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Россия по итогам января-октября 2025 года увеличила производство необработанного или полуобработанного золота, или в виде порошка по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на 5,8%, свидетельствуют данные Росстата. При этом в октябре 2025 года относительно октября 2024 года производство золота выросло на 7,4%, а относительно предыдущего месяца - сентября 2025 года - увеличение составило 1,5%. Росстат не приводит абсолютные показатели добычи и производства драгоценных металлов.
https://1prime.ru/20251126/zoloto-864961015.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76277/43/762774352_0:0:3776:2832_1920x0_80_0_0_5f0f3c4032f33176599ef85dc90a55b5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
промышленность, россия, росстат
Промышленность, РОССИЯ, Росстат
19:05 26.11.2025
 
Россия по итогам января-октября увеличила производство золота на 5,8%

Россия в январе-октябре увеличила производство золота на 5,8%

© fotolia.com / Ded PixtoЗолотые слитки и самородки
Золотые слитки и самородки - ПРАЙМ, 1920, 26.11.2025
Золотые слитки и самородки. Архивное фото
© fotolia.com / Ded Pixto
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Россия по итогам января-октября 2025 года увеличила производство необработанного или полуобработанного золота, или в виде порошка по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на 5,8%, свидетельствуют данные Росстата.
При этом в октябре 2025 года относительно октября 2024 года производство золота выросло на 7,4%, а относительно предыдущего месяца - сентября 2025 года - увеличение составило 1,5%.
Росстат не приводит абсолютные показатели добычи и производства драгоценных металлов.
Золотые слитки
Золото дорожает на ожидания понижения учетной ставки в США
18:26
 
ПромышленностьРОССИЯРосстат
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала