"Аэрофлот" увеличит частоту рейсов на Дальний Восток - 27.11.2025
"Аэрофлот" увеличит частоту рейсов на Дальний Восток
"Аэрофлот" увеличивает частоту рейсов на Дальний Восток в период новогодних праздников, всего добавлено 24 рейса, сообщила авиакомпания.
2025-11-27T08:46+0300
2025-11-27T08:46+0300
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. "Аэрофлот" увеличивает частоту рейсов на Дальний Восток в период новогодних праздников, всего добавлено 24 рейса, сообщила авиакомпания. "Группа "Аэрофлот" увеличивает частоту рейсов на Дальний Восток в пиковый период зимнего сезона. К имеющемуся расписанию в ряд городов ДФО добавлено суммарно 24 рейса", - говорится в сообщении. Дополнительные рейсы вводятся на период между 24 декабря и 12 января: четыре рейса между Москвой и Магаданом, один между Москвой и Якутском, девять между Москвой и Южно-Сахалинском, два между Москвой и Петропавловском-Камчатским, три между Москвой и Хабаровском, пять между Красноярском и Владивостоком. "Аэрофлот" ежегодно увеличивает количество рейсов на дальневосточных направлениях в связи с повышенным спросом на перелеты в праздничный период. "Авиакомпания в приоритетном порядке следит за динамикой спроса на направлениях повышенной социальной значимости и, при возможности задействовать флот, увеличивает частоту рейсов на пиковые периоды", - отмечает перевозчик.
08:46 27.11.2025
 
"Аэрофлот" увеличит частоту рейсов на Дальний Восток

"Аэрофлот" увеличил частоту рейсов на Дальний Восток в период Нового года

© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Аэрофлот. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. "Аэрофлот" увеличивает частоту рейсов на Дальний Восток в период новогодних праздников, всего добавлено 24 рейса, сообщила авиакомпания.
"Группа "Аэрофлот" увеличивает частоту рейсов на Дальний Восток в пиковый период зимнего сезона. К имеющемуся расписанию в ряд городов ДФО добавлено суммарно 24 рейса", - говорится в сообщении.
Дополнительные рейсы вводятся на период между 24 декабря и 12 января: четыре рейса между Москвой и Магаданом, один между Москвой и Якутском, девять между Москвой и Южно-Сахалинском, два между Москвой и Петропавловском-Камчатским, три между Москвой и Хабаровском, пять между Красноярском и Владивостоком.
"Аэрофлот" ежегодно увеличивает количество рейсов на дальневосточных направлениях в связи с повышенным спросом на перелеты в праздничный период.
"Авиакомпания в приоритетном порядке следит за динамикой спроса на направлениях повышенной социальной значимости и, при возможности задействовать флот, увеличивает частоту рейсов на пиковые периоды", - отмечает перевозчик.
"Аэрофлот" и "Сибирь" заказали более трехсот российских самолетов
31 октября, 16:19
