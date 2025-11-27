https://1prime.ru/20251127/aktsii-864990608.html
Российский рынок акций продолжает снижение
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию четверга умеренно снижается после негативного открытия торгов, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 14.00 мск опускается на 0,39% относительно предыдущего закрытия, до 2657,68 пункта. В частности, заметно дешевеют бумаги Московской биржи (-1,3%), "Роснефти" (-1,2%), "Юнипро" (-1,3%), ММК (-0,9%). Дорожают бумаги "Алросы" (+0,8%), "Позитива" (+0,6%), "Яндекса" (+0,3%). В четверг ожидается продолжение колебаний индекса Мосбиржи в диапазоне 2630-2730 пунктов, считает Богдан Зварич из ПСБ. "Однако в случае дальнейшего сужения новостного потока тенденция на консолидацию на пониженных объемах, наметившаяся вчера, может продолжиться", - добавляет он. Рынок остается в "боковике" и вряд ли выйдет из него до прояснения ситуации с переговорами об Украине, считает Игорь Соколов из компании "Алор брокер". "По факту появления значимых новостей движение может быть очень сильным – при позитивной информации можем довольно быстро уйти в район 3000 пунктов по индексу Мосбиржи, если же мирный договор вновь сорвется, то будем обновлять годовой минимум – около 2431 пункта", - заключает он.
