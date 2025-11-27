Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский рынок акций продолжает снижение - 27.11.2025
Российский рынок акций продолжает снижение
Российский рынок акций продолжает снижение - 27.11.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций продолжает снижение
Российский рынок акций в основную торговую сессию четверга умеренно снижается после негативного открытия торгов, следует из данных Московской биржи. | 27.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-27T14:19+0300
2025-11-27T14:19+0300
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию четверга умеренно снижается после негативного открытия торгов, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 14.00 мск опускается на 0,39% относительно предыдущего закрытия, до 2657,68 пункта. В частности, заметно дешевеют бумаги Московской биржи (-1,3%), "Роснефти" (-1,2%), "Юнипро" (-1,3%), ММК (-0,9%). Дорожают бумаги "Алросы" (+0,8%), "Позитива" (+0,6%), "Яндекса" (+0,3%). В четверг ожидается продолжение колебаний индекса Мосбиржи в диапазоне 2630-2730 пунктов, считает Богдан Зварич из ПСБ. "Однако в случае дальнейшего сужения новостного потока тенденция на консолидацию на пониженных объемах, наметившаяся вчера, может продолжиться", - добавляет он. Рынок остается в "боковике" и вряд ли выйдет из него до прояснения ситуации с переговорами об Украине, считает Игорь Соколов из компании "Алор брокер". "По факту появления значимых новостей движение может быть очень сильным – при позитивной информации можем довольно быстро уйти в район 3000 пунктов по индексу Мосбиржи, если же мирный договор вновь сорвется, то будем обновлять годовой минимум – около 2431 пункта", - заключает он.
14:19 27.11.2025
 
Российский рынок акций продолжает снижение

Российский рынок акций продолжает умеренно снижаться

МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию четверга умеренно снижается после негативного открытия торгов, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 14.00 мск опускается на 0,39% относительно предыдущего закрытия, до 2657,68 пункта.
В частности, заметно дешевеют бумаги Московской биржи (-1,3%), "Роснефти" (-1,2%), "Юнипро" (-1,3%), ММК (-0,9%).
Дорожают бумаги "Алросы" (+0,8%), "Позитива" (+0,6%), "Яндекса" (+0,3%).
В четверг ожидается продолжение колебаний индекса Мосбиржи в диапазоне 2630-2730 пунктов, считает Богдан Зварич из ПСБ.
"Однако в случае дальнейшего сужения новостного потока тенденция на консолидацию на пониженных объемах, наметившаяся вчера, может продолжиться", - добавляет он.
Рынок остается в "боковике" и вряд ли выйдет из него до прояснения ситуации с переговорами об Украине, считает Игорь Соколов из компании "Алор брокер".
"По факту появления значимых новостей движение может быть очень сильным – при позитивной информации можем довольно быстро уйти в район 3000 пунктов по индексу Мосбиржи, если же мирный договор вновь сорвется, то будем обновлять годовой минимум – около 2431 пункта", - заключает он.
