https://1prime.ru/20251127/aktsii-864999341.html

Российский рынок акций завершил торги четверга снижением

Российский рынок акций завершил торги четверга снижением - 27.11.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций завершил торги четверга снижением

Российский рынок акций завершил основную торговую сессию четверга заметным снижением на фоне возросшей геополитической неопределенности, следует из данных... | 27.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-27T19:54+0300

2025-11-27T19:54+0300

2025-11-27T19:55+0300

рынок

торги

рф

украина

владимир путин

елена кожухова

мосбиржа

ртс

"бкс мир инвестиций"

финансы

https://cdnn.1prime.ru/img/84056/04/840560443_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f985ac6f50711927891321b69914b394.jpg

МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций завершил основную торговую сессию четверга заметным снижением на фоне возросшей геополитической неопределенности, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 1,76%, до 2 621,37 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,11%, до 1 097,91 пункта, долларовый РТС - на 1,33%, до 1 055,32 пункта. Февральский фьючерс нефти марки Brent на 18.55 мск дорожал на 0,27%, до 62,71 доллара за баррель. "Индекс Мосбиржи почти весь день двигался в умеренном минусе, но к вечеру резко увеличил темпы снижения. Рынок оценивал заявления президента РФ Владимира Путина о мирном плане Трампа. В частности, глава государства заметил, что Россия хочет договориться с Украиной, но юридически это невозможно", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Из позитивного – вышедшие накануне данные Росстата по инфляции, годовой показатель опустился ниже 7%, добавил он. Вечером падение бумаг заметно усилилось – инвесторы отреагировали на заявления президента РФ относительно геополитической ситуации, сомнения в скором достижении договоренностей усилились, рассказал Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК Выросли по итогам торгов акции "Россетей Центр и Приволжья" (+0,68%), префы "Ленэнерго" (+0,49%), обыкновенные акции "Озон" (+0,30%), префы "Мечела" (+0,23%) и обыкновенные акции "ОГК-2" (+0,06%). "Акции "Озона" чувствовали себя лучше рынка без очевидных краткосрочных фундаментальных сигналов. Среднесрочные факторы по "Озону", однако, после проведения редомициляции этой осенью остаются преимущественно благоприятными", - отметила Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". В лидерах снижения - бумаги "Юнипро" (-3,29%), "СПБ Биржи" (-3,10%), "Сургутнефтегаза" (-2,94%), Мосбиржи (−2,78%) и "Норникеля" (−2,77%). ПРОГНОЗЫ "На пятницу принципиально значимых локальных событий в РФ не запланировано, и в сформировавшихся условиях индекс неделю рискует завершить ниже 2640 пунктов", - рассказал Григорьев. Если новостной фон не улучшится, поддержка на круглых 2600 пунктах может быть проверена на прочность, прогноз индекса Мосбиржи на завтра – 2580-2700 пунктов, заключил Шепелев.

https://1prime.ru/20251127/yuan-864997796.html

https://1prime.ru/20251127/dollar-864992228.html

https://1prime.ru/20251126/marketpleysy-864960197.html

рф

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, рф, украина, владимир путин, елена кожухова, мосбиржа, ртс, "бкс мир инвестиций", финансы