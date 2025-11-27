Российский рынок акций завершил торги четверга снижением
Российский рынок акций завершил основную торговую сессию четверга заметным снижением
Московская биржа. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций завершил основную торговую сессию четверга заметным снижением на фоне возросшей геополитической неопределенности, следует из данных Московской биржи.
Февральский фьючерс нефти марки Brent на 18.55 мск дорожал на 0,27%, до 62,71 доллара за баррель.
"Индекс Мосбиржи почти весь день двигался в умеренном минусе, но к вечеру резко увеличил темпы снижения. Рынок оценивал заявления президента РФ Владимира Путина о мирном плане Трампа. В частности, глава государства заметил, что Россия хочет договориться с Украиной, но юридически это невозможно", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
Из позитивного – вышедшие накануне данные Росстата по инфляции, годовой показатель опустился ниже 7%, добавил он.
Вечером падение бумаг заметно усилилось – инвесторы отреагировали на заявления президента РФ относительно геополитической ситуации, сомнения в скором достижении договоренностей усилились, рассказал Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК
Выросли по итогам торгов акции "Россетей Центр и Приволжья" (+0,68%), префы "Ленэнерго" (+0,49%), обыкновенные акции "Озон" (+0,30%), префы "Мечела" (+0,23%) и обыкновенные акции "ОГК-2" (+0,06%).
"Акции "Озона" чувствовали себя лучше рынка без очевидных краткосрочных фундаментальных сигналов. Среднесрочные факторы по "Озону", однако, после проведения редомициляции этой осенью остаются преимущественно благоприятными", - отметила Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".
В лидерах снижения - бумаги "Юнипро" (-3,29%), "СПБ Биржи" (-3,10%), "Сургутнефтегаза" (-2,94%), Мосбиржи (−2,78%) и "Норникеля" (−2,77%).
ПРОГНОЗЫ
"На пятницу принципиально значимых локальных событий в РФ не запланировано, и в сформировавшихся условиях индекс неделю рискует завершить ниже 2640 пунктов", - рассказал Григорьев.
Если новостной фон не улучшится, поддержка на круглых 2600 пунктах может быть проверена на прочность, прогноз индекса Мосбиржи на завтра – 2580-2700 пунктов, заключил Шепелев.