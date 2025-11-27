Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский рынок акций завершил торги четверга снижением - 27.11.2025
Российский рынок акций завершил торги четверга снижением
https://cdnn.1prime.ru/img/84056/04/840560443_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f985ac6f50711927891321b69914b394.jpg
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций завершил основную торговую сессию четверга заметным снижением на фоне возросшей геополитической неопределенности, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 1,76%, до 2 621,37 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,11%, до 1 097,91 пункта, долларовый РТС - на 1,33%, до 1 055,32 пункта. Февральский фьючерс нефти марки Brent на 18.55 мск дорожал на 0,27%, до 62,71 доллара за баррель. "Индекс Мосбиржи почти весь день двигался в умеренном минусе, но к вечеру резко увеличил темпы снижения. Рынок оценивал заявления президента РФ Владимира Путина о мирном плане Трампа. В частности, глава государства заметил, что Россия хочет договориться с Украиной, но юридически это невозможно", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Из позитивного – вышедшие накануне данные Росстата по инфляции, годовой показатель опустился ниже 7%, добавил он. Вечером падение бумаг заметно усилилось – инвесторы отреагировали на заявления президента РФ относительно геополитической ситуации, сомнения в скором достижении договоренностей усилились, рассказал Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК Выросли по итогам торгов акции "Россетей Центр и Приволжья" (+0,68%), префы "Ленэнерго" (+0,49%), обыкновенные акции "Озон" (+0,30%), префы "Мечела" (+0,23%) и обыкновенные акции "ОГК-2" (+0,06%). "Акции "Озона" чувствовали себя лучше рынка без очевидных краткосрочных фундаментальных сигналов. Среднесрочные факторы по "Озону", однако, после проведения редомициляции этой осенью остаются преимущественно благоприятными", - отметила Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". В лидерах снижения - бумаги "Юнипро" (-3,29%), "СПБ Биржи" (-3,10%), "Сургутнефтегаза" (-2,94%), Мосбиржи (−2,78%) и "Норникеля" (−2,77%). ПРОГНОЗЫ "На пятницу принципиально значимых локальных событий в РФ не запланировано, и в сформировавшихся условиях индекс неделю рискует завершить ниже 2640 пунктов", - рассказал Григорьев. Если новостной фон не улучшится, поддержка на круглых 2600 пунктах может быть проверена на прочность, прогноз индекса Мосбиржи на завтра – 2580-2700 пунктов, заключил Шепелев.
19:54 27.11.2025 (обновлено: 19:55 27.11.2025)
 
Российский рынок акций завершил торги четверга снижением

Российский рынок акций завершил основную торговую сессию четверга заметным снижением

© РИА Новости . Сергей Гунеев
Московская биржа
Московская биржа
Московская биржа. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций завершил основную торговую сессию четверга заметным снижением на фоне возросшей геополитической неопределенности, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 1,76%, до 2 621,37 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,11%, до 1 097,91 пункта, долларовый РТС - на 1,33%, до 1 055,32 пункта.
Февральский фьючерс нефти марки Brent на 18.55 мск дорожал на 0,27%, до 62,71 доллара за баррель.
"Индекс Мосбиржи почти весь день двигался в умеренном минусе, но к вечеру резко увеличил темпы снижения. Рынок оценивал заявления президента РФ Владимира Путина о мирном плане Трампа. В частности, глава государства заметил, что Россия хочет договориться с Украиной, но юридически это невозможно", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
Из позитивного – вышедшие накануне данные Росстата по инфляции, годовой показатель опустился ниже 7%, добавил он.
Вечером падение бумаг заметно усилилось – инвесторы отреагировали на заявления президента РФ относительно геополитической ситуации, сомнения в скором достижении договоренностей усилились, рассказал Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК
Выросли по итогам торгов акции "Россетей Центр и Приволжья" (+0,68%), префы "Ленэнерго" (+0,49%), обыкновенные акции "Озон" (+0,30%), префы "Мечела" (+0,23%) и обыкновенные акции "ОГК-2" (+0,06%).
"Акции "Озона" чувствовали себя лучше рынка без очевидных краткосрочных фундаментальных сигналов. Среднесрочные факторы по "Озону", однако, после проведения редомициляции этой осенью остаются преимущественно благоприятными", - отметила Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".
В лидерах снижения - бумаги "Юнипро" (-3,29%), "СПБ Биржи" (-3,10%), "Сургутнефтегаза" (-2,94%), Мосбиржи (−2,78%) и "Норникеля" (−2,77%).
ПРОГНОЗЫ
"На пятницу принципиально значимых локальных событий в РФ не запланировано, и в сформировавшихся условиях индекс неделю рискует завершить ниже 2640 пунктов", - рассказал Григорьев.
Если новостной фон не улучшится, поддержка на круглых 2600 пунктах может быть проверена на прочность, прогноз индекса Мосбиржи на завтра – 2580-2700 пунктов, заключил Шепелев.
