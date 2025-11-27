Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Австрия выделит 500 миллионов евро на снижение стоимости электроэнергии - 27.11.2025
https://1prime.ru/20251127/avstrija-864975512.html
Австрия выделит 500 миллионов евро на снижение стоимости электроэнергии
энергетика
экономика
газ
австрия
вена
ВЕНА, 26 ноя - ПРАЙМ. Правительство Австрии намерено выделить около 500 миллионов евро на снижение стоимости электроэнергии для населения, заявил журналистам федеральный канцлер республики Кристиан Штокер, уточнив, что средства будут получены не из бюджета, а за счет государственных долей в компаниях. "Ранее мы уже выделили 130 миллионов евро, чтобы смягчить рост сетевых тарифов. Благодаря закону о "дешевом электричестве" эта сумма будет увеличена еще на 450 миллионов евро. Цель - обеспечить, чтобы рост сетевых тарифов в следующем году был ниже уровня инфляции и составлял в среднем лишь около 1%. Напомню: в 2025 году сетевые тарифы выросли на 23%. Разница очевидна", - сказал Штокер на пресс-конференции в Вене в ведомстве канцлера. Он уточнил, что правительство уже внесло в парламент закон о снижении стоимости электроэнергии, и теперь, по его словам, ответственность лежит на оппозиции - необходимо проголосовать за его принятие, чтобы обеспечить людям реальное снижение нагрузки. "Это позволит добиться реального снижения расходов на энергию. Голосование пройдет в декабре. И, как я уже сказал, теперь оппозиция должна показать, что она поддерживает меры по снижению нагрузки для граждан… Чтобы обеспечить 2% инфляции и рост экономики в 1% в следующем году, нам нужно дальнейшее понижение цен на электроэнергию. Поэтому уже в этом году будут приняты дополнительные меры, причем бюджетно нейтральные, позволяющие снизить стоимость электроэнергии еще примерно на 500 миллионов евро... Это означает, что электричество станет дешевле как для домохозяйств, так и для предприятий", - уточнил канцлер. Он пояснил, что это будет возможно без нагрузки на бюджет благодаря участию государства в ряде компаний. "Мы сможем предоставить эти 500 миллионов за счет участия государства в компаниях. И когда придет время, вы можете быть уверены - мы подробно расскажем, откуда именно поступят деньги и как они будут использованы. Но главное - результат. А результат в том, что стоимость электроэнергии будет снижена", - сказал канцлер, отвечая на просьбу журналистов сообщить детали, каким именно образом будут получены эти деньги.
газ, австрия, вена
Энергетика, Экономика, Газ, АВСТРИЯ, Вена
02:03 27.11.2025
 
