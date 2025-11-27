Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"АвтоВАЗ" вернется к пятидневному рабочему графику - 27.11.2025
"АвтоВАЗ" вернется к пятидневному рабочему графику
"АвтоВАЗ" вернется к пятидневному рабочему графику - 27.11.2025, ПРАЙМ
"АвтоВАЗ" вернется к пятидневному рабочему графику
Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" планирует вернуться к пятидневному рабочему графику с января 2026 года, в связи с чем зарплаты сотрудников вернутся к... | 27.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" планирует вернуться к пятидневному рабочему графику с января 2026 года, в связи с чем зарплаты сотрудников вернутся к стопроцентным значениям, сообщили РИА Новости в компании. "АвтоВАЗ" в настоящее время планирует вернуться на режим полной 5-дневной рабочей недели с января 2026 года в связи с более высоким производственным планом. В этой связи заработная плата работников вернется к 100-процентным значениям", - говорится в сообщении. Уточняется, что график производства и сменность определяются на основе запроса рынка. Так, например, линия №3, где производится Lada Grants и Iskra, продолжит работать в две смены, а часть компонентных производств сохранит 3-сменный график.
09:16 27.11.2025
 
"АвтоВАЗ" вернется к пятидневному рабочему графику

"АвтоВАЗ" планирует вернуться к пятидневному рабочему графику с января 2026 года

© РИА Новости . Юрий Стрелец | Перейти в медиабанкСборочное производство производство на конвейере завода АвтоВАЗ
Сборочное производство производство на конвейере завода АвтоВАЗ - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2025
Сборочное производство производство на конвейере завода АвтоВАЗ. Архивное фото
© РИА Новости . Юрий Стрелец
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" планирует вернуться к пятидневному рабочему графику с января 2026 года, в связи с чем зарплаты сотрудников вернутся к стопроцентным значениям, сообщили РИА Новости в компании.
"АвтоВАЗ" в настоящее время планирует вернуться на режим полной 5-дневной рабочей недели с января 2026 года в связи с более высоким производственным планом. В этой связи заработная плата работников вернется к 100-процентным значениям", - говорится в сообщении.
Уточняется, что график производства и сменность определяются на основе запроса рынка. Так, например, линия №3, где производится Lada Grants и Iskra, продолжит работать в две смены, а часть компонентных производств сохранит 3-сменный график.
Рабочие в цехе сборки кузовов и шасси на автомобильном заводе КАМАЗ - ПРАЙМ, 1920, 10.11.2025
"КамАЗ" вернулся к пятидневному рабочему графику
10 ноября, 12:41
 
БизнесАвтоВАЗLada Vision 4x4
 
 
Заголовок открываемого материала