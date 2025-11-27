"АвтоВАЗ" вернется к пятидневному рабочему графику

https://1prime.ru/20251127/avtovaz-864983987.html
2025-11-27T09:16+0300
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" планирует вернуться к пятидневному рабочему графику с января 2026 года, в связи с чем зарплаты сотрудников вернутся к стопроцентным значениям, сообщили РИА Новости в компании. "АвтоВАЗ" в настоящее время планирует вернуться на режим полной 5-дневной рабочей недели с января 2026 года в связи с более высоким производственным планом. В этой связи заработная плата работников вернется к 100-процентным значениям", - говорится в сообщении. Уточняется, что график производства и сменность определяются на основе запроса рынка. Так, например, линия №3, где производится Lada Grants и Iskra, продолжит работать в две смены, а часть компонентных производств сохранит 3-сменный график.
