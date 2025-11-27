Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"АвтоВАЗ" заявил, что не планирует сокращать персонал - 27.11.2025
"АвтоВАЗ" заявил, что не планирует сокращать персонал
"АвтоВАЗ" заявил, что не планирует сокращать персонал - 27.11.2025, ПРАЙМ
"АвтоВАЗ" заявил, что не планирует сокращать персонал
Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" сообщил РИА Новости, что не предусматривает сокращений персонала, а количество увольнений по собственному желанию... | 27.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-27T09:24+0300
2025-11-27T09:24+0300
бизнес
промышленность
автоваз
lada vision 4x4
https://cdnn.1prime.ru/img/80194/31/801943124_0:29:3072:1757_1920x0_80_0_0_ad8772726cd91f6193c7a3d4e6a3c22e.jpg
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" сообщил РИА Новости, что не предусматривает сокращений персонала, а количество увольнений по собственному желанию снижается. Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что компания на фоне снижения спроса на автомобили Lada в 2026 году планирует сокращать персонал. "Никаких сокращений не предусматривается, прием рабочих продолжается, количество увольнений рабочих по собственному желанию снижается (по сравнению с предыдущими месяцами)", - рассказали в компании.
бизнес, промышленность, автоваз, lada vision 4x4
Бизнес, Промышленность, АвтоВАЗ, Lada Vision 4x4
09:24 27.11.2025
 
"АвтоВАЗ" заявил, что не планирует сокращать персонал

"АвтоВАЗ" не планирует сокращать персонал

© РИА Новости . Александр Исайкин | Перейти в медиабанкПроизводство автомобилей LADA ОАО "АВТОВАЗ"
Производство автомобилей LADA ОАО АВТОВАЗ - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2025
Производство автомобилей LADA ОАО "АВТОВАЗ". Архивное фото
© РИА Новости . Александр Исайкин
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" сообщил РИА Новости, что не предусматривает сокращений персонала, а количество увольнений по собственному желанию снижается.
Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что компания на фоне снижения спроса на автомобили Lada в 2026 году планирует сокращать персонал.
"Никаких сокращений не предусматривается, прием рабочих продолжается, количество увольнений рабочих по собственному желанию снижается (по сравнению с предыдущими месяцами)", - рассказали в компании.
Сборочное производство производство на конвейере завода АвтоВАЗ - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2025
"АвтоВАЗ" вернется к пятидневному рабочему графику
09:16
 
БизнесПромышленностьАвтоВАЗLada Vision 4x4
 
 
