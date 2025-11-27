https://1prime.ru/20251127/avtovaz-864984472.html
"АвтоВАЗ" заявил, что не планирует сокращать персонал
2025-11-27T09:24+0300
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" сообщил РИА Новости, что не предусматривает сокращений персонала, а количество увольнений по собственному желанию снижается. Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что компания на фоне снижения спроса на автомобили Lada в 2026 году планирует сокращать персонал. "Никаких сокращений не предусматривается, прием рабочих продолжается, количество увольнений рабочих по собственному желанию снижается (по сравнению с предыдущими месяцами)", - рассказали в компании.
