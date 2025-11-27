Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Профсоюз "АвтоВАЗа" опроверг информацию о переходе на одну рабочую смену - 27.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251127/avtovaz-865002923.html
Профсоюз "АвтоВАЗа" опроверг информацию о переходе на одну рабочую смену
Профсоюз "АвтоВАЗа" опроверг информацию о переходе на одну рабочую смену - 27.11.2025, ПРАЙМ
Профсоюз "АвтоВАЗа" опроверг информацию о переходе на одну рабочую смену
Председатель первичной профсоюзной организации "АвтоВАЗа" Сергей Зайцев опроверг в беседе с РИА Новости информацию о переходе коллектива завода на одну рабочую... | 27.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-27T22:29+0300
2025-11-27T22:29+0300
бизнес
промышленность
автоваз
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/82599/68/825996835_0:159:3104:1905_1920x0_80_0_0_a1ac64a4e2113411f9c69aa43181fc49.jpg
САМАРА, 27 ноя - ПРАЙМ. Председатель первичной профсоюзной организации "АвтоВАЗа" Сергей Зайцев опроверг в беседе с РИА Новости информацию о переходе коллектива завода на одну рабочую смену. Ранее Telegram-канал Mash написал, что с 2026 года "АвтоВАЗ" оставит только одну рабочую смену, переход продлится, как минимум, до середины года. При этом если потребность в автомобилях не восстановится, то работа в таком режиме якобы может сохраниться. "Первый раз от вас слышу. В "болтушках" (чатах - ред.) даже не видел такого. Это очень вряд ли, не слышал никогда такого", - сообщил Зайцев. Председатель профсоюза добавил, что массовых увольнений нет, на предприятии есть "обычная текучка", которая существует в любой организации. "Как-то был месяца два назад какой-то крик: "С "АвтоВАЗа" люди бегут". Я даже знаю, скажем так, откуда это пошло, те, кому это надо было, опубликовали (новость, - ред.) в одном (канале - ред.), потом начали делать это в других (каналах - ред.). Получилась шумиха, не знаю на чем построенная, глупость, конечно. Текучка есть обычная, везде (она - ред.) бывает", - сказал собеседник агентства.
https://1prime.ru/20251127/avtovaz-864984472.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82599/68/825996835_176:0:2928:2064_1920x0_80_0_0_54a0b7afb9c833a4ce5c14fe4841602a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, промышленность, автоваз, россия
Бизнес, Промышленность, АвтоВАЗ, РОССИЯ
22:29 27.11.2025
 
Профсоюз "АвтоВАЗа" опроверг информацию о переходе на одну рабочую смену

Глава профсоюза АвтоВАЗа Зайцев опроверг слухи о переходе на одну рабочую смену

© РИА Новости . Юрий Стрелец | Перейти в медиабанк"АвтоВАЗ"
АвтоВАЗ - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2025
"АвтоВАЗ". Архивное фото
© РИА Новости . Юрий Стрелец
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
САМАРА, 27 ноя - ПРАЙМ. Председатель первичной профсоюзной организации "АвтоВАЗа" Сергей Зайцев опроверг в беседе с РИА Новости информацию о переходе коллектива завода на одну рабочую смену.
Ранее Telegram-канал Mash написал, что с 2026 года "АвтоВАЗ" оставит только одну рабочую смену, переход продлится, как минимум, до середины года. При этом если потребность в автомобилях не восстановится, то работа в таком режиме якобы может сохраниться.
"Первый раз от вас слышу. В "болтушках" (чатах - ред.) даже не видел такого. Это очень вряд ли, не слышал никогда такого", - сообщил Зайцев.
Председатель профсоюза добавил, что массовых увольнений нет, на предприятии есть "обычная текучка", которая существует в любой организации.
"Как-то был месяца два назад какой-то крик: "С "АвтоВАЗа" люди бегут". Я даже знаю, скажем так, откуда это пошло, те, кому это надо было, опубликовали (новость, - ред.) в одном (канале - ред.), потом начали делать это в других (каналах - ред.). Получилась шумиха, не знаю на чем построенная, глупость, конечно. Текучка есть обычная, везде (она - ред.) бывает", - сказал собеседник агентства.
Производство автомобилей LADA ОАО АВТОВАЗ - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2025
"АвтоВАЗ" заявил, что не планирует сокращать персонал
09:24
 
БизнесПромышленностьАвтоВАЗРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала