Профсоюз "АвтоВАЗа" опроверг информацию о переходе на одну рабочую смену

САМАРА, 27 ноя - ПРАЙМ. Председатель первичной профсоюзной организации "АвтоВАЗа" Сергей Зайцев опроверг в беседе с РИА Новости информацию о переходе коллектива завода на одну рабочую смену. Ранее Telegram-канал Mash написал, что с 2026 года "АвтоВАЗ" оставит только одну рабочую смену, переход продлится, как минимум, до середины года. При этом если потребность в автомобилях не восстановится, то работа в таком режиме якобы может сохраниться. "Первый раз от вас слышу. В "болтушках" (чатах - ред.) даже не видел такого. Это очень вряд ли, не слышал никогда такого", - сообщил Зайцев. Председатель профсоюза добавил, что массовых увольнений нет, на предприятии есть "обычная текучка", которая существует в любой организации. "Как-то был месяца два назад какой-то крик: "С "АвтоВАЗа" люди бегут". Я даже знаю, скажем так, откуда это пошло, те, кому это надо было, опубликовали (новость, - ред.) в одном (канале - ред.), потом начали делать это в других (каналах - ред.). Получилась шумиха, не знаю на чем построенная, глупость, конечно. Текучка есть обычная, везде (она - ред.) бывает", - сказал собеседник агентства.

