Парламент Белоруссии одобрил соглашение с Россией о рынке электроэнергии

2025-11-27T22:32+0300

россия

белоруссия

МИНСК, 27 ноя - ПРАЙМ. Верхняя палата парламента Белоруссии - Совет Республики Национального собрания - одобрила соглашение с Россией о формировании объединенного рынка электроэнергии Союзного государства, сообщило агентство Белта. Ранее законопроект "О ратификации Договора между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о формировании объединенного рынка электрической энергии Союзного государства" одобрила Палата представителей. Министр энергетики Денис Мороз заявил, что создание объединенного рынка электрической энергии между Белоруссией и Россией является стратегически важным шагом. "Договором предусмотрено поэтапное развитие общего электроэнергетического рынка. На первом этапе взаимодействие будет происходить на уровне уполномоченных инфраструктурных организаций. Второй этап предусматривается после формирования общего газового рынка и представляет собой более глубокую интеграцию электроэнергетических рынков Беларуси и России", - сказал Мороз. По его словам, создание объединенного рынка электроэнергии повысит эффективность и надежность энергоснабжения, позволит в будущем сократить издержки, связанные с производством и транспортировкой электроэнергии. "Более глубокая интеграция энергосистем Беларуси и России создаст предпосылки для сближения уровня цен на первичные энергетические ресурсы, что в итоге позволит нивелировать разницу в тарифах на электрическую энергию для потребителей наших государств", - сказал министр. В свою очередь заместитель председателя постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Валерий Гайдукевич сказал, что договор призван урегулировать отношения, связанные с куплей-продажей электрической энергии. "Ратификация межгосударственного договора обеспечит энергетическую безопасность, что в свою очередь повысит экономическую безопасность нашей страны. Проект закона станет очередным шагом по реализации договора о создании Союзного государства", - сказал депутат.

белоруссия

2025

