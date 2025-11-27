Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Парламент Белоруссии одобрил соглашение с Россией о рынке электроэнергии - 27.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251127/belorussiya-865003188.html
Парламент Белоруссии одобрил соглашение с Россией о рынке электроэнергии
Парламент Белоруссии одобрил соглашение с Россией о рынке электроэнергии - 27.11.2025, ПРАЙМ
Парламент Белоруссии одобрил соглашение с Россией о рынке электроэнергии
Верхняя палата парламента Белоруссии - Совет Республики Национального собрания - одобрила соглашение с Россией о формировании объединенного рынка электроэнергии | 27.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-27T22:32+0300
2025-11-27T22:32+0300
россия
белоруссия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/19/861227788_0:169:3039:1878_1920x0_80_0_0_2aaf8b112fa66a1dc222539e3a646e98.jpg
МИНСК, 27 ноя - ПРАЙМ. Верхняя палата парламента Белоруссии - Совет Республики Национального собрания - одобрила соглашение с Россией о формировании объединенного рынка электроэнергии Союзного государства, сообщило агентство Белта. Ранее законопроект "О ратификации Договора между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о формировании объединенного рынка электрической энергии Союзного государства" одобрила Палата представителей. Министр энергетики Денис Мороз заявил, что создание объединенного рынка электрической энергии между Белоруссией и Россией является стратегически важным шагом. "Договором предусмотрено поэтапное развитие общего электроэнергетического рынка. На первом этапе взаимодействие будет происходить на уровне уполномоченных инфраструктурных организаций. Второй этап предусматривается после формирования общего газового рынка и представляет собой более глубокую интеграцию электроэнергетических рынков Беларуси и России", - сказал Мороз. По его словам, создание объединенного рынка электроэнергии повысит эффективность и надежность энергоснабжения, позволит в будущем сократить издержки, связанные с производством и транспортировкой электроэнергии. "Более глубокая интеграция энергосистем Беларуси и России создаст предпосылки для сближения уровня цен на первичные энергетические ресурсы, что в итоге позволит нивелировать разницу в тарифах на электрическую энергию для потребителей наших государств", - сказал министр. В свою очередь заместитель председателя постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Валерий Гайдукевич сказал, что договор призван урегулировать отношения, связанные с куплей-продажей электрической энергии. "Ратификация межгосударственного договора обеспечит энергетическую безопасность, что в свою очередь повысит экономическую безопасность нашей страны. Проект закона станет очередным шагом по реализации договора о создании Союзного государства", - сказал депутат.
https://1prime.ru/20251114/lukashenko-864534292.html
https://1prime.ru/20251126/lukashenko-864957795.html
белоруссия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/19/861227788_155:0:2884:2047_1920x0_80_0_0_954910425644b25387f6b2e722e0ba01.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, белоруссия
РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ
22:32 27.11.2025
 
Парламент Белоруссии одобрил соглашение с Россией о рынке электроэнергии

Парламент Белоруссии одобрил соглашение с Россией о едином рынке электроэнергии

© РИА Новости . Андрей Александров | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и Белоруссии
Государственные флаги России и Белоруссии - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2025
Государственные флаги России и Белоруссии . Архивное фото
© РИА Новости . Андрей Александров
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МИНСК, 27 ноя - ПРАЙМ. Верхняя палата парламента Белоруссии - Совет Республики Национального собрания - одобрила соглашение с Россией о формировании объединенного рынка электроэнергии Союзного государства, сообщило агентство Белта.
Ранее законопроект "О ратификации Договора между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о формировании объединенного рынка электрической энергии Союзного государства" одобрила Палата представителей.
Александр Лукашенко
Лукашенко оценил поддержку России по строительству новых АЭС в Белоруссии
14 ноября, 12:06
Министр энергетики Денис Мороз заявил, что создание объединенного рынка электрической энергии между Белоруссией и Россией является стратегически важным шагом.
"Договором предусмотрено поэтапное развитие общего электроэнергетического рынка. На первом этапе взаимодействие будет происходить на уровне уполномоченных инфраструктурных организаций. Второй этап предусматривается после формирования общего газового рынка и представляет собой более глубокую интеграцию электроэнергетических рынков Беларуси и России", - сказал Мороз.
По его словам, создание объединенного рынка электроэнергии повысит эффективность и надежность энергоснабжения, позволит в будущем сократить издержки, связанные с производством и транспортировкой электроэнергии.
"Более глубокая интеграция энергосистем Беларуси и России создаст предпосылки для сближения уровня цен на первичные энергетические ресурсы, что в итоге позволит нивелировать разницу в тарифах на электрическую энергию для потребителей наших государств", - сказал министр.
В свою очередь заместитель председателя постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Валерий Гайдукевич сказал, что договор призван урегулировать отношения, связанные с куплей-продажей электрической энергии.
"Ратификация межгосударственного договора обеспечит энергетическую безопасность, что в свою очередь повысит экономическую безопасность нашей страны. Проект закона станет очередным шагом по реализации договора о создании Союзного государства", - сказал депутат.
Встреча президента РФ Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко - ПРАЙМ, 1920, 26.11.2025
Лукашенко назвал позицию Белоруссии по Украине юридически обоснованной
Вчера, 16:46
 
РОССИЯБЕЛОРУССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала