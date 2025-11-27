Почему массовая блокировка счетов не избавит от мошенников

https://1prime.ru/20251127/blokirovka-864799343.html

МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Первые опубликованные данные по операциям, совершённым без согласия клиентов в третьем квартале этого года, показывают, что и число хищений, и объём таких операций продолжают расти. За этот период было зафиксировано более 460 тысяч эпизодов, общий ущерб составил 8,2 млрд рублей. Это происходит, несмотря на постоянные новые меры, принимаемые Центральным банком, правоохранительными органами и правительством — законодательные, нормативные и организационные. Часть предлагаемых инструментов, о чём эксперты предупреждали заранее, оказывает ограниченное влияние на мошенников, но при этом создаёт значительные сложности для обычных граждан и финансовых организаций. Выявить операцию, совершённую под психологическим давлением злоумышленников, по косвенным признакам невозможно: мошенники специально делают её внешне обычной. Например, один из критериев ЦБ — перевод более 200 тысяч рублей между своими счетами с последующим движением средств на "спящий" счёт — совершенно типичен для множества добросовестных клиентов. Напомню, что с мая прошлого года гражданам разрешено бесплатно переводить до 30 млн рублей в месяц между собственными счетами, и, по данным ЦБ, 40% всех переводов через СБП — это движение средств внутри одного клиента. Соответственно, попытки "отсечь" мошеннические схемы неизбежно затрагивают массовое, совершенно нормальное поведение пользователей. Схожая ситуация с "окрашиванием" счетов: попадание реквизитов в чёрные списки автоматически блокирует средства у честных граждан просто потому, что когда-то через тот же кошелёк прошли операции злоумышленников. Так, под риском оказываются, например, люди, продающие стейблкоины на платформах и не подозревающие о прошлом своего контрагента. Количество жалоб растёт, а механизмы разблокировки остаются медленными. После обращения в банк информация затем уходит в ЦБ, где проверка может занимать до 15 дней. Для людей, особенно находящихся в другом регионе или за границей, это перерастает в серьёзную бытовую проблему: нет доступа к онлайн-банку, к наличным, к базовым платежам — фактически человек оказывается отрезанным от собственных средств. Поэтому подход, основанный на постоянном ужесточении правил и попытке догонять мошенников отдельными ограничениями, требует пересмотра. Опыт последних восьми лет показывает: чем строже становятся общие меры, тем болезненнее последствия для честных пользователей, тогда как объёмы хищений продолжают расти. Что касается возможности избежать неоправданных блокировок, полностью защититься невозможно. Однако важно помнить о базовых правилах цифровой безопасности: не передавать никому свои реквизиты, коды, логины и доступ к устройствам; не переводить деньги по просьбе незнакомых людей; возвращать ошибочно поступившие средства только через банк; не участвовать в сомнительных схемах, связанных с переводами, криптовалютой или "заработком" по указанию неизвестных лиц. Эти простые принципы существенно снижают вероятность конфликтных ситуаций, но всё же не дают абсолютной защиты. Система может приостановить операцию и по формальным критериям. Поэтому, если перевод оказался заблокирован, важно оперативно связаться со своим банком, пройти дополнительную идентификацию и предоставить пояснения о цели операции. Это подтверждает, что действия выполняет сам клиент, а не под влиянием мошенников, и ускоряет снятие ограничений.Автор Алексей Войлуков, МВА-профессор бизнес-практики по цифровым финансам Президентской академии

