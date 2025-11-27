Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Боливии надеются завершить проект центра ядерных исследований "Росатома" - 27.11.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20251127/bolivija-864977685.html
В Боливии надеются завершить проект центра ядерных исследований "Росатома"
2025-11-27T04:22+0300
2025-11-27T04:22+0300
энергетика
экономика
промышленность
боливия
росатом
ЛА-ПАС, 27 ноя - ПРАЙМ. Исполняющий обязанности замминистра по альтернативной энергетике Боливии Фредди Густаво Веласкес Роблес надеется, что новые власти страны доведут до конца проект строительства центра ядерных исследований и технологий "Росатома", сообщил РИА Новости сам чиновник. "Проект центра является уникальным в мире, он расположен на высоте более четырех тысяч метров, и он находится в завершающей стадии", - отметил и.о. замминистра. "У нас есть некоторые проблемы с платежами, но мы надеемся, что правительство сможет преодолеть эту ситуацию и проект при нем будет завершен", - добавил Веласкес Роблес. Боливийцы 19 октября выбрали нового президента страны. Им стал Родриго Пас. Он вступил в должность 8 ноября.
промышленность, боливия, росатом
Энергетика, Экономика, Промышленность, БОЛИВИЯ, Росатом
04:22 27.11.2025
 
ЛА-ПАС, 27 ноя - ПРАЙМ. Исполняющий обязанности замминистра по альтернативной энергетике Боливии Фредди Густаво Веласкес Роблес надеется, что новые власти страны доведут до конца проект строительства центра ядерных исследований и технологий "Росатома", сообщил РИА Новости сам чиновник.
"Проект центра является уникальным в мире, он расположен на высоте более четырех тысяч метров, и он находится в завершающей стадии", - отметил и.о. замминистра.
"У нас есть некоторые проблемы с платежами, но мы надеемся, что правительство сможет преодолеть эту ситуацию и проект при нем будет завершен", - добавил Веласкес Роблес.
Боливийцы 19 октября выбрали нового президента страны. Им стал Родриго Пас. Он вступил в должность 8 ноября.
 
ЭнергетикаЭкономикаПромышленностьБОЛИВИЯРосатом
 
 
