В Боливии надеются завершить проект центра ядерных исследований "Росатома"
2025-11-27T04:22+0300
ЛА-ПАС, 27 ноя - ПРАЙМ. Исполняющий обязанности замминистра по альтернативной энергетике Боливии Фредди Густаво Веласкес Роблес надеется, что новые власти страны доведут до конца проект строительства центра ядерных исследований и технологий "Росатома", сообщил РИА Новости сам чиновник.
"Проект центра является уникальным в мире, он расположен на высоте более четырех тысяч метров, и он находится в завершающей стадии", - отметил и.о. замминистра.
"У нас есть некоторые проблемы с платежами, но мы надеемся, что правительство сможет преодолеть эту ситуацию и проект при нем будет завершен", - добавил Веласкес Роблес.
Боливийцы 19 октября выбрали нового президента страны. Им стал Родриго Пас. Он вступил в должность 8 ноября.
