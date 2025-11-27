https://1prime.ru/20251127/bolivija-864977685.html

В Боливии надеются завершить проект центра ядерных исследований "Росатома"

В Боливии надеются завершить проект центра ядерных исследований "Росатома" - 27.11.2025

В Боливии надеются завершить проект центра ядерных исследований "Росатома"

Исполняющий обязанности замминистра по альтернативной энергетике Боливии Фредди Густаво Веласкес Роблес надеется, что новые власти страны доведут до конца... | 27.11.2025, ПРАЙМ

ЛА-ПАС, 27 ноя - ПРАЙМ. Исполняющий обязанности замминистра по альтернативной энергетике Боливии Фредди Густаво Веласкес Роблес надеется, что новые власти страны доведут до конца проект строительства центра ядерных исследований и технологий "Росатома", сообщил РИА Новости сам чиновник. "Проект центра является уникальным в мире, он расположен на высоте более четырех тысяч метров, и он находится в завершающей стадии", - отметил и.о. замминистра. "У нас есть некоторые проблемы с платежами, но мы надеемся, что правительство сможет преодолеть эту ситуацию и проект при нем будет завершен", - добавил Веласкес Роблес. Боливийцы 19 октября выбрали нового президента страны. Им стал Родриго Пас. Он вступил в должность 8 ноября.

