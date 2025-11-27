Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Боливии призвали не рвать связи с БРИКС - 27.11.2025, ПРАЙМ
В Боливии призвали не рвать связи с БРИКС
В Боливии призвали не рвать связи с БРИКС
2025-11-27T07:32+0300
2025-11-27T07:32+0300
ЛА-ПАС, 27 ноя - ПРАЙМ. Новым властям Боливии не следует рвать связи с БРИКС, поскольку это источник инвестиций и ресурсов для страны, которая в них нуждается, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности замминистра по альтернативной энергетике Фредди Густаво Веласкес Роблес. "Группа БРИКС превратилась в систему инвестиций, в блок, который бросает вызов старому порядку, старой капиталистической системе, и Боливия не осталась позади. Я думаю, что Боливия не ошиблась, присоединившись к БРИКС, поскольку в ближайшие пять лет новая модель, этот новый мировой порядок начнет давать результаты", - сказал и.о. замминистра. "Было бы ошибкой, если бы правительство порвало связи с БРИКС, потому что БРИКС сейчас - наш новый источник энергоресурсов, новый источник торговли и инвестиций. Мне кажется, что продолжать работать с БРИКС - это наш новый путь и новый горизонт", - подчеркнул Веласкес Роблес. Боливийцы 19 октября выбрали нового президента страны. Им стал Родриго Пас. Он вступил в должность 8 ноября. В части внешней политики Пас признает важность для Боливии связей с Китаем, Бразилией и США, которые играют большую роль в регионе, а также необходимость быть частью общего южноамериканского рынка Меркосур. Пас также сообщил, что считает БРИКС хорошей торговой группой.
07:32 27.11.2025
 
В Боливии призвали не рвать связи с БРИКС

ЛА-ПАС, 27 ноя - ПРАЙМ. Новым властям Боливии не следует рвать связи с БРИКС, поскольку это источник инвестиций и ресурсов для страны, которая в них нуждается, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности замминистра по альтернативной энергетике Фредди Густаво Веласкес Роблес.
"Группа БРИКС превратилась в систему инвестиций, в блок, который бросает вызов старому порядку, старой капиталистической системе, и Боливия не осталась позади. Я думаю, что Боливия не ошиблась, присоединившись к БРИКС, поскольку в ближайшие пять лет новая модель, этот новый мировой порядок начнет давать результаты", - сказал и.о. замминистра.
"Было бы ошибкой, если бы правительство порвало связи с БРИКС, потому что БРИКС сейчас - наш новый источник энергоресурсов, новый источник торговли и инвестиций. Мне кажется, что продолжать работать с БРИКС - это наш новый путь и новый горизонт", - подчеркнул Веласкес Роблес.
Боливийцы 19 октября выбрали нового президента страны. Им стал Родриго Пас. Он вступил в должность 8 ноября. В части внешней политики Пас признает важность для Боливии связей с Китаем, Бразилией и США, которые играют большую роль в регионе, а также необходимость быть частью общего южноамериканского рынка Меркосур. Пас также сообщил, что считает БРИКС хорошей торговой группой.
 
