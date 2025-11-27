Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россиянам объяснили, как изменятся выплаты по больничным с 1 января - 27.11.2025
Россиянам объяснили, как изменятся выплаты по больничным с 1 января
Россиянам объяснили, как изменятся выплаты по больничным с 1 января - 27.11.2025, ПРАЙМ
Россиянам объяснили, как изменятся выплаты по больничным с 1 января
С 1 января некоторым категориям работников начисляться больничные будут иначе. Кого это коснется, рассказал агентству "Прайм" Михаил Меркулов, к.ю.н., директор... | 27.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. С 1 января некоторым категориям работников начисляться больничные будут иначе. Кого это коснется, рассказал агентству "Прайм" Михаил Меркулов, к.ю.н., директор практики организационного развития КСК ГРУПП.Правительство РФ утвердило предельную величину для исчисления страховых взносов с января 2026 года. Ее размер накопительным итогом составляет 2979000 рублей для каждого налогоплательщика (физического лица)", - поясняет юрист.Установленная величина, по словам Меркулова, является ключевым основанием при расчетах предельного размера выплат по больничным листам.“Данная инициатива в первую очередь интересна сотрудникам, чей среднемесячный доход в 2024 году превышал 180 тысяч рублей и в 2025 году вырос до 230 тысяч рублей. Категории высокооплачиваемых сотрудников получат прибавку до 1150 рублей за каждый больничный день (5673 рублей в 2025 году и 6 827 рублей в 2026 году)”, - разъясняет эксперт.Сотрудники со среднемесячным доходом более 230 тысяч рублей не ощутят особой разницы. Социальный фонд им гарантирует всего 6 827 рублей за каждый больничный день), а также сотрудники со среднемесячными доходами ниже 180 тысяч рублей. Их больничные выплаты и прежде не достигали предельных ограничений 2025 года.Формула расчета больничных осталась неизменной. "Начисление выплат производится индивидуально каждому работнику: берется среднедневной заработок за два предшествующих календарных года, умноженный на коэффициент стажа и количество дней больничного", - разъяснил Меркулов.
02:02 27.11.2025
 
Россиянам объяснили, как изменятся выплаты по больничным с 1 января

Юрист Меркулов объяснил, кому с 1 января начнут иначе начислять больничные

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкРубли, купюры номиналом пять и десять рублей
Рубли, купюры номиналом пять и десять рублей - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. С 1 января некоторым категориям работников начисляться больничные будут иначе. Кого это коснется, рассказал агентству "Прайм" Михаил Меркулов, к.ю.н., директор практики организационного развития КСК ГРУПП.
Правительство РФ утвердило предельную величину для исчисления страховых взносов с января 2026 года. Ее размер накопительным итогом составляет 2979000 рублей для каждого налогоплательщика (физического лица)", - поясняет юрист.
Установленная величина, по словам Меркулова, является ключевым основанием при расчетах предельного размера выплат по больничным листам.
“Данная инициатива в первую очередь интересна сотрудникам, чей среднемесячный доход в 2024 году превышал 180 тысяч рублей и в 2025 году вырос до 230 тысяч рублей. Категории высокооплачиваемых сотрудников получат прибавку до 1150 рублей за каждый больничный день (5673 рублей в 2025 году и 6 827 рублей в 2026 году)”, - разъясняет эксперт.
Сотрудники со среднемесячным доходом более 230 тысяч рублей не ощутят особой разницы. Социальный фонд им гарантирует всего 6 827 рублей за каждый больничный день), а также сотрудники со среднемесячными доходами ниже 180 тысяч рублей. Их больничные выплаты и прежде не достигали предельных ограничений 2025 года.
Формула расчета больничных осталась неизменной. "Начисление выплат производится индивидуально каждому работнику: берется среднедневной заработок за два предшествующих календарных года, умноженный на коэффициент стажа и количество дней больничного", - разъяснил Меркулов.
 
