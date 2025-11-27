https://1prime.ru/20251127/briks-865006714.html

Эксперт рассказал, какого товарооборота могут достичь страны БРИКС к 2030

МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Товарооборот между странами БРИКС может вырасти к 2030 году до 800 миллиардов долларов в год, но для этого необходимы меры по оптимизации и цифровизации деятельности объединения, заявил РИА Новости заведующий кафедрой корпоративного управления факультета менеджмента и инноватики Института управления РАНХиГС при президенте РФ Виталий Черкасов. "Товарооборот между странами БРИКС к 2030 году может вырасти с сегодняшних 550 миллиардов до 750-800 миллиардов долларов", - сказал он в кулуарах форума "Строим мосты: партнерство без границ" в РСПП. Впрочем, это, по его словам, возможно в случае проведения нескольких мер по оптимизации и цифровизации деятельности БРИКС. Во-первых, считает Черкасов, следует правильно оценивать большие инфраструктурные проекты БРИКС, рассчитанные на 20-30 лет, чтобы видеть их реальную полную ценность. "Во-вторых, нужно ввести единый цифровой формат документации на рассматриваемые проекты, понятный для всех стран-участниц объединения. В-третьих, нужна цифровизация в виде виртуального одного окна, когда те или иные проектные заявки рассматриваются не в течение трех месяцев, как сейчас, а в течение от силы 90 дней", - заключил собеседник агентства.

