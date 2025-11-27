Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт рассказал, какого товарооборота могут достичь страны БРИКС к 2030 - 27.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251127/briks-865006714.html
Эксперт рассказал, какого товарооборота могут достичь страны БРИКС к 2030
Эксперт рассказал, какого товарооборота могут достичь страны БРИКС к 2030 - 27.11.2025, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, какого товарооборота могут достичь страны БРИКС к 2030
Товарооборот между странами БРИКС может вырасти к 2030 году до 800 миллиардов долларов в год, но для этого необходимы меры по оптимизации и цифровизации... | 27.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-27T23:47+0300
2025-11-27T23:47+0300
рф
ранхигс
рспп
брикс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859587885_0:60:1975:1171_1920x0_80_0_0_3d272f8d65ca72ffa9abe67a8cdf6e94.jpg
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Товарооборот между странами БРИКС может вырасти к 2030 году до 800 миллиардов долларов в год, но для этого необходимы меры по оптимизации и цифровизации деятельности объединения, заявил РИА Новости заведующий кафедрой корпоративного управления факультета менеджмента и инноватики Института управления РАНХиГС при президенте РФ Виталий Черкасов. "Товарооборот между странами БРИКС к 2030 году может вырасти с сегодняшних 550 миллиардов до 750-800 миллиардов долларов", - сказал он в кулуарах форума "Строим мосты: партнерство без границ" в РСПП. Впрочем, это, по его словам, возможно в случае проведения нескольких мер по оптимизации и цифровизации деятельности БРИКС. Во-первых, считает Черкасов, следует правильно оценивать большие инфраструктурные проекты БРИКС, рассчитанные на 20-30 лет, чтобы видеть их реальную полную ценность. "Во-вторых, нужно ввести единый цифровой формат документации на рассматриваемые проекты, понятный для всех стран-участниц объединения. В-третьих, нужна цифровизация в виде виртуального одного окна, когда те или иные проектные заявки рассматриваются не в течение трех месяцев, как сейчас, а в течение от силы 90 дней", - заключил собеседник агентства.
https://1prime.ru/20251125/siluanov-864916630.html
https://1prime.ru/20251002/putin-863096104.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859587885_167:0:1808:1231_1920x0_80_0_0_aebeb29383168ba199956365dba81193.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рф, ранхигс, рспп, брикс
РФ, РАНХиГС, РСПП, БРИКС
23:47 27.11.2025
 
Эксперт рассказал, какого товарооборота могут достичь страны БРИКС к 2030

Черкасов: товарооборот между странами БРИКС к 2030 г может вырасти до $800 млрд в год

© РИА НовостиФлаги стран-участников БРИКС
Флаги стран-участников БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2025
Флаги стран-участников БРИКС. Архивное фото
© РИА Новости
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Товарооборот между странами БРИКС может вырасти к 2030 году до 800 миллиардов долларов в год, но для этого необходимы меры по оптимизации и цифровизации деятельности объединения, заявил РИА Новости заведующий кафедрой корпоративного управления факультета менеджмента и инноватики Института управления РАНХиГС при президенте РФ Виталий Черкасов.
"Товарооборот между странами БРИКС к 2030 году может вырасти с сегодняшних 550 миллиардов до 750-800 миллиардов долларов", - сказал он в кулуарах форума "Строим мосты: партнерство без границ" в РСПП.
БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 25.11.2025
Силуанов рассказал о работе над системой трансграничных расчетов в БРИКС
25 ноября, 12:19
Впрочем, это, по его словам, возможно в случае проведения нескольких мер по оптимизации и цифровизации деятельности БРИКС.
Во-первых, считает Черкасов, следует правильно оценивать большие инфраструктурные проекты БРИКС, рассчитанные на 20-30 лет, чтобы видеть их реальную полную ценность.
"Во-вторых, нужно ввести единый цифровой формат документации на рассматриваемые проекты, понятный для всех стран-участниц объединения. В-третьих, нужна цифровизация в виде виртуального одного окна, когда те или иные проектные заявки рассматриваются не в течение трех месяцев, как сейчас, а в течение от силы 90 дней", - заключил собеседник агентства.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2025
Путин рассказал, над чем еще предстоит работать БРИКС
2 октября, 21:37
 
РФРАНХиГСРСППБРИКС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала