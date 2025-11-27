https://1prime.ru/20251127/briks-865006714.html
Эксперт рассказал, какого товарооборота могут достичь страны БРИКС к 2030
Эксперт рассказал, какого товарооборота могут достичь страны БРИКС к 2030 - 27.11.2025, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, какого товарооборота могут достичь страны БРИКС к 2030
Товарооборот между странами БРИКС может вырасти к 2030 году до 800 миллиардов долларов в год, но для этого необходимы меры по оптимизации и цифровизации... | 27.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-27T23:47+0300
2025-11-27T23:47+0300
2025-11-27T23:47+0300
рф
ранхигс
рспп
брикс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859587885_0:60:1975:1171_1920x0_80_0_0_3d272f8d65ca72ffa9abe67a8cdf6e94.jpg
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Товарооборот между странами БРИКС может вырасти к 2030 году до 800 миллиардов долларов в год, но для этого необходимы меры по оптимизации и цифровизации деятельности объединения, заявил РИА Новости заведующий кафедрой корпоративного управления факультета менеджмента и инноватики Института управления РАНХиГС при президенте РФ Виталий Черкасов. "Товарооборот между странами БРИКС к 2030 году может вырасти с сегодняшних 550 миллиардов до 750-800 миллиардов долларов", - сказал он в кулуарах форума "Строим мосты: партнерство без границ" в РСПП. Впрочем, это, по его словам, возможно в случае проведения нескольких мер по оптимизации и цифровизации деятельности БРИКС. Во-первых, считает Черкасов, следует правильно оценивать большие инфраструктурные проекты БРИКС, рассчитанные на 20-30 лет, чтобы видеть их реальную полную ценность. "Во-вторых, нужно ввести единый цифровой формат документации на рассматриваемые проекты, понятный для всех стран-участниц объединения. В-третьих, нужна цифровизация в виде виртуального одного окна, когда те или иные проектные заявки рассматриваются не в течение трех месяцев, как сейчас, а в течение от силы 90 дней", - заключил собеседник агентства.
https://1prime.ru/20251125/siluanov-864916630.html
https://1prime.ru/20251002/putin-863096104.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859587885_167:0:1808:1231_1920x0_80_0_0_aebeb29383168ba199956365dba81193.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рф, ранхигс, рспп, брикс
Эксперт рассказал, какого товарооборота могут достичь страны БРИКС к 2030
Черкасов: товарооборот между странами БРИКС к 2030 г может вырасти до $800 млрд в год
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Товарооборот между странами БРИКС может вырасти к 2030 году до 800 миллиардов долларов в год, но для этого необходимы меры по оптимизации и цифровизации деятельности объединения, заявил РИА Новости заведующий кафедрой корпоративного управления факультета менеджмента и инноватики Института управления РАНХиГС при президенте РФ Виталий Черкасов.
"Товарооборот между странами БРИКС к 2030 году может вырасти с сегодняшних 550 миллиардов до 750-800 миллиардов долларов", - сказал он в кулуарах форума "Строим мосты: партнерство без границ" в РСПП
.
Силуанов рассказал о работе над системой трансграничных расчетов в БРИКС
Впрочем, это, по его словам, возможно в случае проведения нескольких мер по оптимизации и цифровизации деятельности БРИКС.
Во-первых, считает Черкасов, следует правильно оценивать большие инфраструктурные проекты БРИКС, рассчитанные на 20-30 лет, чтобы видеть их реальную полную ценность.
"Во-вторых, нужно ввести единый цифровой формат документации на рассматриваемые проекты, понятный для всех стран-участниц объединения. В-третьих, нужна цифровизация в виде виртуального одного окна, когда те или иные проектные заявки рассматриваются не в течение трех месяцев, как сейчас, а в течение от силы 90 дней", - заключил собеседник агентства.
Путин рассказал, над чем еще предстоит работать БРИКС