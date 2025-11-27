Пользователи MAX получили в приложении доступ к личным документам

https://1prime.ru/20251127/dokumenty-864989264.html
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Пользователям национальной платформы Max стали доступны личные документы из "Госуслуг", их карточки размещены в разделе "Цифровой ID", сообщила пресс-служба платформы. "Пользователи Max получат быстрый доступ к своим документам из "Госуслуг". Сведения о популярных личных документах теперь всегда под рукой - с согласия пользователя они будут отображаться в его профиле Мах. Доступ к данным не требует биометрии. Карточки документов доступны в профиле пользователя в разделе Цифровой ID", - рассказали в компании. Так, в "Цифровом ID" пользователям доступны электронные версии паспорта, водительского удостоверения, СНИЛС, полиса ОМС и ИНН. В дальнейшем число документов расширится - в списке появятся данные о транспортных средствах и основные документы детей, добавляется в сообщении. Для того, чтобы получить доступ к документам, нужно обновить приложение Max и "Госуслуги", перейти в раздел "Цифровой ID", выбрать документ и дать разрешение на обработку данных в "Госуслугах" для первого использования. Возможность создавать цифровой ID, позволяющий подтверждать возраст, социальный статус и многое другое, появилась у пользователей Max в сентябре. Создать цифровой ID могут граждане России старше 18 лет - личность будет подтверждаться с помощью динамического QR-кода в профиле мессенджера, который обновляется каждые 30 секунд. VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы Мах, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивает национальный мессенджер на базе Мах "дочка" VK - "Коммуникационная платформа".
