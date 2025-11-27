Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Пользователи MAX получили в приложении доступ к личным документам - 27.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251127/dokumenty-864989264.html
Пользователи MAX получили в приложении доступ к личным документам
Пользователи MAX получили в приложении доступ к личным документам - 27.11.2025, ПРАЙМ
Пользователи MAX получили в приложении доступ к личным документам
Пользователям национальной платформы Max стали доступны личные документы из "Госуслуг", их карточки размещены в разделе "Цифровой ID", сообщила пресс-служба... | 27.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-27T13:06+0300
2025-11-27T13:06+0300
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0d/860669707_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b555028569dd105db63b541a433d7ddd.jpg
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Пользователям национальной платформы Max стали доступны личные документы из "Госуслуг", их карточки размещены в разделе "Цифровой ID", сообщила пресс-служба платформы. "Пользователи Max получат быстрый доступ к своим документам из "Госуслуг". Сведения о популярных личных документах теперь всегда под рукой - с согласия пользователя они будут отображаться в его профиле Мах. Доступ к данным не требует биометрии. Карточки документов доступны в профиле пользователя в разделе Цифровой ID", - рассказали в компании. Так, в "Цифровом ID" пользователям доступны электронные версии паспорта, водительского удостоверения, СНИЛС, полиса ОМС и ИНН. В дальнейшем число документов расширится - в списке появятся данные о транспортных средствах и основные документы детей, добавляется в сообщении. Для того, чтобы получить доступ к документам, нужно обновить приложение Max и "Госуслуги", перейти в раздел "Цифровой ID", выбрать документ и дать разрешение на обработку данных в "Госуслугах" для первого использования. Возможность создавать цифровой ID, позволяющий подтверждать возраст, социальный статус и многое другое, появилась у пользователей Max в сентябре. Создать цифровой ID могут граждане России старше 18 лет - личность будет подтверждаться с помощью динамического QR-кода в профиле мессенджера, который обновляется каждые 30 секунд. VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы Мах, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивает национальный мессенджер на базе Мах "дочка" VK - "Коммуникационная платформа".
https://1prime.ru/20251113/vk-864511204.html
https://1prime.ru/20251027/max--863971950.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0d/860669707_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5bda7a4aaed910c5e7a13a88015011d6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес
Бизнес
13:06 27.11.2025
 
Пользователи MAX получили в приложении доступ к личным документам

Личные документы из "Госуслуг" стали доступны в цифровом ID пользователей Max

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМах
Мах - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2025
Мах. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Пользователям национальной платформы Max стали доступны личные документы из "Госуслуг", их карточки размещены в разделе "Цифровой ID", сообщила пресс-служба платформы.
"Пользователи Max получат быстрый доступ к своим документам из "Госуслуг". Сведения о популярных личных документах теперь всегда под рукой - с согласия пользователя они будут отображаться в его профиле Мах. Доступ к данным не требует биометрии. Карточки документов доступны в профиле пользователя в разделе Цифровой ID", - рассказали в компании.
Мессенджер Max - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2025
VK готовит проект заселения в отели с помощью цифрового ID в MAX
13 ноября, 19:31
Так, в "Цифровом ID" пользователям доступны электронные версии паспорта, водительского удостоверения, СНИЛС, полиса ОМС и ИНН. В дальнейшем число документов расширится - в списке появятся данные о транспортных средствах и основные документы детей, добавляется в сообщении.
Для того, чтобы получить доступ к документам, нужно обновить приложение Max и "Госуслуги", перейти в раздел "Цифровой ID", выбрать документ и дать разрешение на обработку данных в "Госуслугах" для первого использования.
Возможность создавать цифровой ID, позволяющий подтверждать возраст, социальный статус и многое другое, появилась у пользователей Max в сентябре. Создать цифровой ID могут граждане России старше 18 лет - личность будет подтверждаться с помощью динамического QR-кода в профиле мессенджера, который обновляется каждые 30 секунд.
VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы Мах, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивает национальный мессенджер на базе Мах "дочка" VK - "Коммуникационная платформа".
Мессенджер Max - ПРАЙМ, 1920, 27.10.2025
Число пользователей MAX превысило 50 миллионов
27 октября, 12:35
 
Бизнес
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала