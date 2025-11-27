https://1prime.ru/20251127/dollar-864988266.html
Внебиржевой курс доллара опустился ниже 78 рублей впервые с 22 июля
2025-11-27T12:21+0300
рынок
торги
доллар сша
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, опустился ниже 78 рублей, впервые более чем за четыре месяца, следует из данных торгов. К 12.06 мск курс доллара снижается на 40 копеек относительно предыдущего дня - до 77,92 рубля. После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом прошлого года по-настоящему репрезентативен для рубля только курс юаня, биржевые торги которым идут с 10.00 до 19.00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Московской бирже. Этот кросс-курс и служит главным ориентиром для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.
