Внебиржевой курс доллара может обновить минимум года, считают эксперты

МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Курс отдельных иностранных валют по отношению к рублю находятся около минимумов года, а внебиржевой курс доллара может обновить его, упав в район 72-75 рублей, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Ранее в четверг курс юаня на Московской бирже обновил минимум с середины октября, упав ниже 11 рублей, а минимум года, установленный в июне, находится на отметке 11,78 рубля. Внебиржевой курс доллара в то же время упал от уровня закрытия прошлого года с отметки 100,51 рубля уже более чем на 22% и находится в районе минимума года, который был достигнут 9 июля на отметке 77,51 рубля. После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом прошлого года по-настоящему репрезентативен для рубля только курс юаня, биржевые торги которым идут с 10.00 до 19.00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Московской бирже. Этот кросс-курс и служит главным ориентиром для внебиржевых торгов американской валютой за рубли. РУБЛЬ ПЕРЕОЦЕНЕН? Российский валютный рынок достаточно тонкий и на таком рынке говорить о сильных уровнях поддержки курса проблематично, рассуждает президент ACI Russia Евгений Егоров. "Кроме того, имеет смысл смотреть на биржевой курс юаня к рублю, а не на любые другие курсы просто в силу текущей ликвидности, доступности данных и физического использования разных валют. По юаню курс в течении четверга уходил чуть ниже 11 рублей, и там может быть определённая поддержка", - рассуждает он. Рубль опирается на "ожидания по Украине" и большие продажи валюты Центробанком РФ на рынке, считает инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов. Рубль остаётся сильно переоценённым относительно текущего уровня нефтяных цен, но высокие ставки и большие продажи валюты со стороны Банка России в рамках операций с Фондом национального благосостояния (ФНБ) продолжают оказывать большую поддержку курсу, полагает управляющий директор по макроэкономическому анализу Альфа-банка Олег Кузьмин. Интрига декабрьского заседания Центробанка состоит в сохранении ключевой ставки без изменения или снижении на 0,5 процентного пункта, что не сильно меняет картину, добавляет он. НО ДОЛЛАР МОЖЕТ "ОБНОВИТЬ ДНО" Курс американской валюты по отношению к рублю может обновить годовой минимум, если поступит сильный позитив "с геополитического трека", который приведёт к увеличению нетто-притока валюты в страну, в том числе спекулятивному, рассуждает руководитель отдела аналитических исследований инвестиционной компании "АВИ Кэпитал" Дмитрий Александров. "Однако движение может быть кратковременным и затем рост импорта может развернуть динамику курса", - добавляет он. При положительном развитии внешнеполитической ситуации курс доллара может уйти к 75 рублям, полагает Суверов. Поддержка в 11 рублей за юань может долго не простоять в случае незначительного увеличения продаж валюты экспортёрами или плательщиками налогов, считает Егоров. В настоящее время есть сильная поддержка на уровне 11 рублей за юань или 78,5-79 рублей за доллар, отмечает советник генерального директора инвестиционной компании "АВИ Кэпитал" Дмитрий Сачин. "Вместе с тем уход ниже этой линии может привести к довольно сильному снижению курсов в район чуть выше 10 рублей за юань или в район 72-73 по курсу "доллар-рубль". Пока это не очевидно, но исключать этот сценарий нельзя. Развязка наступит где-то в течение месяца", - считает он. Продажи валюты Центробанком сократятся почти вдвое с января из-за прекращения операций, связанных с внеплановым расходованием средств ФНБ прошлых лет, но вряд ли это будет отражено заранее в уровнях курса, считает Кузьмин. "Впрочем, это первое значимое изменение из доступных маркеров, о которых можно с уверенностью говорить", - добавляет он. Впрочем, директор аналитического департамента ИК "Регион" Валерий Вайсберг считает, что курсы инвалют к рублю находятся близко к локальному дну и через неделю-полторы вновь начнет формироваться тенденция к небольшому ослаблению рубля. "Можем закончить год в районе 81 рублей за доллар", - резюмирует он.

