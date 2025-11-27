Доллар практически не меняется к мировым валютам в выходной день в США
Доллар слабо растет к евро и уменьшается к иене в выходной день в США
Банкноты номиналом 1 доллар США. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Стоимость доллара в четверг вечером слабо растет к евро и уменьшается к иене на фоне сниженного объема торгов в связи с выходным днем в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.41 мск курс евро к доллару снижался до 1,1592 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1597 доллара за евро, курс доллара к иене - до 156,35 иены с уровня прошлого закрытия в 156,47 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на 0,01% - до 99,6 пункта.
В четверг торги в США не проходят в связи с выходным днем по случаю Дня благодарения. Объем торгов может быть несколько снижен. Аналитики указывают, что это может стать подходящим временем для интервенции японских властей для замедления падения стоимости иены, которая в последнее время торгуется у минимумов с начала года.
"Это может стать привлекательной средой для вмешательства японских властей в курс доллара к иене. Однако все еще может сохраняться предпочтение вмешательства после событий, негативно влияющих на доллар", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика ING Франческо Пезоле (Francesco Pesole).
Инвесторы также оценивают перспективы пары евро и доллара, влияние на которую оказывают решения европейского и американского центробанков, а также экономическая активность в еврозоне и США.
"Мы прошли через период, когда разница в процентных ставках и ожидания роста евро явно благоприятствовали Европе по сравнению с США. В перспективе некоторые из этих предположений подвергаются сомнению. С одной стороны - дороговизна евро, с другой - устойчивость экономики США", - цитирует Рейтер главу отдела глобальной валютной стратегии Barclays Темоса Фиотакиса (Themos Fiotakis).