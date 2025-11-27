https://1prime.ru/20251127/dominikana-864975889.html

Доминикана разрешила 800 дополнительных рейсов из-за урагана

Доминикана разрешила 800 дополнительных рейсов из-за урагана - 27.11.2025, ПРАЙМ

Доминикана разрешила 800 дополнительных рейсов из-за урагана

Доминиканская Республика разрешила выполнение 800 дополнительных чартерных и регулярных рейсов в страну из-за массового перенаправления туристов после урагана... | 27.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-27T02:36+0300

2025-11-27T02:36+0300

2025-11-27T02:36+0300

туризм

бизнес

куба

гаити

багамские острова

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864975889.jpg?1764200179

МЕХИКО, 27 ноя - ПРАЙМ. Доминиканская Республика разрешила выполнение 800 дополнительных чартерных и регулярных рейсов в страну из-за массового перенаправления туристов после урагана "Мелисса", сообщила газета Panorama. "Доминиканская Республика за последнюю неделю разрешила 800 дополнительных чартерных и регулярных рейсов в связи с тяжелыми последствиями урагана "Мелисса" для Ямайки, Багамских островов, Кубы и Гаити", - сообщает издание со ссылкой на главу Совета гражданской авиации страны JAC Эктора Порселью. Чиновник, которого цитирует газета, пояснил, что ряд авиакомпаний решили перенаправить свои рейсы в доминиканские аэропорты, "чтобы обеспечить безопасность пассажиров и сохранить непрерывность своих маршрутов". По словам Порсельи, нарушение воздушного сообщения на Ямайке, Багамах, Кубе и Гаити привело к существенной концентрации турпотока на территории Доминиканы и сделало страну основным пунктом приема тысяч путешественников, пострадавших от погодного явления. В конце октября ураган "Мелисса" высшей пятой категории по шкале Саффира-Симпсона обрушился на Ямайку, спровоцировав наводнения, серьезные повреждения инфраструктуры и гибель людей. Кроме того, от стихии пострадали Куба, Доминиканская Республика, Гаити, а также малые островные государства Карибского бассейна.

куба

гаити

багамские острова

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

туризм, бизнес, куба, гаити, багамские острова