Доминикана разрешила 800 дополнительных рейсов из-за урагана
Доминикана разрешила 800 дополнительных рейсов из-за урагана - 27.11.2025, ПРАЙМ
Доминикана разрешила 800 дополнительных рейсов из-за урагана
27.11.2025
2025-11-27T02:36+0300
2025-11-27T02:36+0300
2025-11-27T02:36+0300
МЕХИКО, 27 ноя - ПРАЙМ. Доминиканская Республика разрешила выполнение 800 дополнительных чартерных и регулярных рейсов в страну из-за массового перенаправления туристов после урагана "Мелисса", сообщила газета Panorama.
"Доминиканская Республика за последнюю неделю разрешила 800 дополнительных чартерных и регулярных рейсов в связи с тяжелыми последствиями урагана "Мелисса" для Ямайки, Багамских островов, Кубы и Гаити", - сообщает издание со ссылкой на главу Совета гражданской авиации страны JAC Эктора Порселью.
Чиновник, которого цитирует газета, пояснил, что ряд авиакомпаний решили перенаправить свои рейсы в доминиканские аэропорты, "чтобы обеспечить безопасность пассажиров и сохранить непрерывность своих маршрутов".
По словам Порсельи, нарушение воздушного сообщения на Ямайке, Багамах, Кубе и Гаити привело к существенной концентрации турпотока на территории Доминиканы и сделало страну основным пунктом приема тысяч путешественников, пострадавших от погодного явления.
В конце октября ураган "Мелисса" высшей пятой категории по шкале Саффира-Симпсона обрушился на Ямайку, спровоцировав наводнения, серьезные повреждения инфраструктуры и гибель людей. Кроме того, от стихии пострадали Куба, Доминиканская Республика, Гаити, а также малые островные государства Карибского бассейна.
2025
