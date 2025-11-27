Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Доминикана разрешила 800 дополнительных рейсов из-за урагана - 27.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251127/dominikana-864975889.html
Доминикана разрешила 800 дополнительных рейсов из-за урагана
Доминикана разрешила 800 дополнительных рейсов из-за урагана - 27.11.2025, ПРАЙМ
Доминикана разрешила 800 дополнительных рейсов из-за урагана
Доминиканская Республика разрешила выполнение 800 дополнительных чартерных и регулярных рейсов в страну из-за массового перенаправления туристов после урагана... | 27.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-27T02:36+0300
2025-11-27T02:36+0300
туризм
бизнес
куба
гаити
багамские острова
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864975889.jpg?1764200179
МЕХИКО, 27 ноя - ПРАЙМ. Доминиканская Республика разрешила выполнение 800 дополнительных чартерных и регулярных рейсов в страну из-за массового перенаправления туристов после урагана "Мелисса", сообщила газета Panorama. "Доминиканская Республика за последнюю неделю разрешила 800 дополнительных чартерных и регулярных рейсов в связи с тяжелыми последствиями урагана "Мелисса" для Ямайки, Багамских островов, Кубы и Гаити", - сообщает издание со ссылкой на главу Совета гражданской авиации страны JAC Эктора Порселью. Чиновник, которого цитирует газета, пояснил, что ряд авиакомпаний решили перенаправить свои рейсы в доминиканские аэропорты, "чтобы обеспечить безопасность пассажиров и сохранить непрерывность своих маршрутов". По словам Порсельи, нарушение воздушного сообщения на Ямайке, Багамах, Кубе и Гаити привело к существенной концентрации турпотока на территории Доминиканы и сделало страну основным пунктом приема тысяч путешественников, пострадавших от погодного явления. В конце октября ураган "Мелисса" высшей пятой категории по шкале Саффира-Симпсона обрушился на Ямайку, спровоцировав наводнения, серьезные повреждения инфраструктуры и гибель людей. Кроме того, от стихии пострадали Куба, Доминиканская Республика, Гаити, а также малые островные государства Карибского бассейна.
куба
гаити
багамские острова
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
туризм, бизнес, куба, гаити, багамские острова
Туризм, Бизнес, КУБА, ГАИТИ, Багамские острова
02:36 27.11.2025
 
Доминикана разрешила 800 дополнительных рейсов из-за урагана

Panorama: Доминикана разрешила 800 дополнительных рейсов из-за урагана "Мелисса"

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МЕХИКО, 27 ноя - ПРАЙМ. Доминиканская Республика разрешила выполнение 800 дополнительных чартерных и регулярных рейсов в страну из-за массового перенаправления туристов после урагана "Мелисса", сообщила газета Panorama.
"Доминиканская Республика за последнюю неделю разрешила 800 дополнительных чартерных и регулярных рейсов в связи с тяжелыми последствиями урагана "Мелисса" для Ямайки, Багамских островов, Кубы и Гаити", - сообщает издание со ссылкой на главу Совета гражданской авиации страны JAC Эктора Порселью.
Чиновник, которого цитирует газета, пояснил, что ряд авиакомпаний решили перенаправить свои рейсы в доминиканские аэропорты, "чтобы обеспечить безопасность пассажиров и сохранить непрерывность своих маршрутов".
По словам Порсельи, нарушение воздушного сообщения на Ямайке, Багамах, Кубе и Гаити привело к существенной концентрации турпотока на территории Доминиканы и сделало страну основным пунктом приема тысяч путешественников, пострадавших от погодного явления.
В конце октября ураган "Мелисса" высшей пятой категории по шкале Саффира-Симпсона обрушился на Ямайку, спровоцировав наводнения, серьезные повреждения инфраструктуры и гибель людей. Кроме того, от стихии пострадали Куба, Доминиканская Республика, Гаити, а также малые островные государства Карибского бассейна.
 
ТуризмБизнесКУБАГАИТИБагамские острова
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала