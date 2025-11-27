Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
27.11.2025
ЕС предоставит финансовую помощь странам Прибалтики, пишут СМИ
2025-11-27T07:05+0300
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Европейская комиссия в 2026 году предоставит финансовую помощь странам Прибалтики, которые страдают от экономического ущерба от санкций ЕС против России, пишет издание Politico. "Европейская комиссия в следующем году предоставит финансовую помощь странам Прибалтики, которые страдают от сопутствующего экономического ущерба от санкций ЕС против России", - говорится в публикации. Как отмечает издание, эти страны особенно сильно пострадали из-за спада в сфере туризма и инвестиций, а также "коллапса" трансграничной торговли. По данным издания, помощь также будет предоставлена Финляндии. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
07:05 27.11.2025
 
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Европейская комиссия в 2026 году предоставит финансовую помощь странам Прибалтики, которые страдают от экономического ущерба от санкций ЕС против России, пишет издание Politico.
"Европейская комиссия в следующем году предоставит финансовую помощь странам Прибалтики, которые страдают от сопутствующего экономического ущерба от санкций ЕС против России", - говорится в публикации.
Как отмечает издание, эти страны особенно сильно пострадали из-за спада в сфере туризма и инвестиций, а также "коллапса" трансграничной торговли. По данным издания, помощь также будет предоставлена Финляндии.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
 
