https://1prime.ru/20251127/es-864979536.html
ЕС предоставит финансовую помощь странам Прибалтики, пишут СМИ
ЕС предоставит финансовую помощь странам Прибалтики, пишут СМИ - 27.11.2025, ПРАЙМ
ЕС предоставит финансовую помощь странам Прибалтики, пишут СМИ
Европейская комиссия в 2026 году предоставит финансовую помощь странам Прибалтики, которые страдают от экономического ущерба от санкций ЕС против России, пишет... | 27.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-27T07:05+0300
2025-11-27T07:05+0300
2025-11-27T07:05+0300
экономика
мировая экономика
прибалтика
рф
запад
ес
politico
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864979536.jpg?1764216323
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Европейская комиссия в 2026 году предоставит финансовую помощь странам Прибалтики, которые страдают от экономического ущерба от санкций ЕС против России, пишет издание Politico.
"Европейская комиссия в следующем году предоставит финансовую помощь странам Прибалтики, которые страдают от сопутствующего экономического ущерба от санкций ЕС против России", - говорится в публикации.
Как отмечает издание, эти страны особенно сильно пострадали из-за спада в сфере туризма и инвестиций, а также "коллапса" трансграничной торговли. По данным издания, помощь также будет предоставлена Финляндии.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
прибалтика
рф
запад
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, прибалтика, рф, запад, ес, politico
Экономика, Мировая экономика, Прибалтика, РФ, ЗАПАД, ЕС, Politico
ЕС предоставит финансовую помощь странам Прибалтики, пишут СМИ
Politico: ЕК в 2026 году предоставит финансовую помощь странам Прибалтики
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Европейская комиссия в 2026 году предоставит финансовую помощь странам Прибалтики, которые страдают от экономического ущерба от санкций ЕС против России, пишет издание Politico.
"Европейская комиссия в следующем году предоставит финансовую помощь странам Прибалтики, которые страдают от сопутствующего экономического ущерба от санкций ЕС против России", - говорится в публикации.
Как отмечает издание, эти страны особенно сильно пострадали из-за спада в сфере туризма и инвестиций, а также "коллапса" трансграничной торговли. По данным издания, помощь также будет предоставлена Финляндии.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.