https://1prime.ru/20251127/es-864979536.html

ЕС предоставит финансовую помощь странам Прибалтики, пишут СМИ

ЕС предоставит финансовую помощь странам Прибалтики, пишут СМИ - 27.11.2025, ПРАЙМ

ЕС предоставит финансовую помощь странам Прибалтики, пишут СМИ

Европейская комиссия в 2026 году предоставит финансовую помощь странам Прибалтики, которые страдают от экономического ущерба от санкций ЕС против России, пишет... | 27.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-27T07:05+0300

2025-11-27T07:05+0300

2025-11-27T07:05+0300

экономика

мировая экономика

прибалтика

рф

запад

ес

politico

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864979536.jpg?1764216323

МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Европейская комиссия в 2026 году предоставит финансовую помощь странам Прибалтики, которые страдают от экономического ущерба от санкций ЕС против России, пишет издание Politico. "Европейская комиссия в следующем году предоставит финансовую помощь странам Прибалтики, которые страдают от сопутствующего экономического ущерба от санкций ЕС против России", - говорится в публикации. Как отмечает издание, эти страны особенно сильно пострадали из-за спада в сфере туризма и инвестиций, а также "коллапса" трансграничной торговли. По данным издания, помощь также будет предоставлена Финляндии. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

прибалтика

рф

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, прибалтика, рф, запад, ес, politico