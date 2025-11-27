Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Министры России и ОАЭ примут участие в бизнес-форуме двух стран в Дубае - 27.11.2025
Министры России и ОАЭ примут участие в бизнес-форуме двух стран в Дубае
Министры России и ОАЭ примут участие в бизнес-форуме двух стран в Дубае - 27.11.2025, ПРАЙМ
Министры России и ОАЭ примут участие в бизнес-форуме двух стран в Дубае
Министры и другие высокопоставленные официальные лица РФ и ОАЭ примут участие в первом российско-эмиратском бизнес-форуме, который пройдет в Дубае 10 декабря,... | 27.11.2025, ПРАЙМ
ДУБАЙ, 27 ноя - ПРАЙМ. Министры и другие высокопоставленные официальные лица РФ и ОАЭ примут участие в первом российско-эмиратском бизнес-форуме, который пройдет в Дубае 10 декабря, сообщили РИА Новости организаторы мероприятия. "Среди участников пленарной сессии министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов, министр экономики и туризма ОАЭ Абдулла бин Тук Аль-Марри, глава Республики Татарстан Рустам Минниханов, генеральный директор инвестиционного офиса Абу-Даби (ADIO) Бадр Аль-Олама и генеральный директор холдинга "Газпром-медиа" Александр Жаров", - рассказали организаторы. Бизнес-форум, организованный Российско-эмиратским деловым советом (РЭДС), состоится в рамках 12-го заседания межправкомиссии России и ОАЭ, которое также пройдет 10 декабря в Дубае. Помимо пленарной сессии "Архитектура долгосрочного роста: новые горизонты сотрудничества России и ОАЭ" на форуме состоятся сессии, посвященные торговому и логистическому сотрудничеству, а также сфере инноваций. В частности, организаторами анонсирован запуск первой акселерационной программы для российских технологических компаний и стартапов в ОАЭ. Ожидается, что в форуме примут участие ведущие компании, инвестиционные фонды, технологические стартапы и логистические операторы из России и ОАЭ. Организаторы планируют проводить российско-эмиратский бизнес-форум ежегодно.
22:39 27.11.2025
 
Министры России и ОАЭ примут участие в бизнес-форуме двух стран в Дубае

Министры России и ОАЭ примут участие в первом российско-эмиратском бизнес-форуме в Дубае

ДУБАЙ, 27 ноя - ПРАЙМ. Министры и другие высокопоставленные официальные лица РФ и ОАЭ примут участие в первом российско-эмиратском бизнес-форуме, который пройдет в Дубае 10 декабря, сообщили РИА Новости организаторы мероприятия.
"Среди участников пленарной сессии министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов, министр экономики и туризма ОАЭ Абдулла бин Тук Аль-Марри, глава Республики Татарстан Рустам Минниханов, генеральный директор инвестиционного офиса Абу-Даби (ADIO) Бадр Аль-Олама и генеральный директор холдинга "Газпром-медиа" Александр Жаров", - рассказали организаторы.
Бизнес-форум, организованный Российско-эмиратским деловым советом (РЭДС), состоится в рамках 12-го заседания межправкомиссии России и ОАЭ, которое также пройдет 10 декабря в Дубае.
Помимо пленарной сессии "Архитектура долгосрочного роста: новые горизонты сотрудничества России и ОАЭ" на форуме состоятся сессии, посвященные торговому и логистическому сотрудничеству, а также сфере инноваций. В частности, организаторами анонсирован запуск первой акселерационной программы для российских технологических компаний и стартапов в ОАЭ.
Ожидается, что в форуме примут участие ведущие компании, инвестиционные фонды, технологические стартапы и логистические операторы из России и ОАЭ. Организаторы планируют проводить российско-эмиратский бизнес-форум ежегодно.
РОССИЯ Бизнес ОАЭ Дубай РФ Антон Алиханов Рустам Минниханов Александр Жаров Газпром-Медиа
 
 
