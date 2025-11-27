https://1prime.ru/20251127/forum-865003711.html

Министры России и ОАЭ примут участие в бизнес-форуме двух стран в Дубае

ДУБАЙ, 27 ноя - ПРАЙМ. Министры и другие высокопоставленные официальные лица РФ и ОАЭ примут участие в первом российско-эмиратском бизнес-форуме, который пройдет в Дубае 10 декабря, сообщили РИА Новости организаторы мероприятия. "Среди участников пленарной сессии министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов, министр экономики и туризма ОАЭ Абдулла бин Тук Аль-Марри, глава Республики Татарстан Рустам Минниханов, генеральный директор инвестиционного офиса Абу-Даби (ADIO) Бадр Аль-Олама и генеральный директор холдинга "Газпром-медиа" Александр Жаров", - рассказали организаторы. Бизнес-форум, организованный Российско-эмиратским деловым советом (РЭДС), состоится в рамках 12-го заседания межправкомиссии России и ОАЭ, которое также пройдет 10 декабря в Дубае. Помимо пленарной сессии "Архитектура долгосрочного роста: новые горизонты сотрудничества России и ОАЭ" на форуме состоятся сессии, посвященные торговому и логистическому сотрудничеству, а также сфере инноваций. В частности, организаторами анонсирован запуск первой акселерационной программы для российских технологических компаний и стартапов в ОАЭ. Ожидается, что в форуме примут участие ведущие компании, инвестиционные фонды, технологические стартапы и логистические операторы из России и ОАЭ. Организаторы планируют проводить российско-эмиратский бизнес-форум ежегодно.

