FT: Euroclear предупредил о риске кредита Киеву для европейских рынков

FT: кредит Киеву за счет активов РФ ухудшит инвестиционный климат в Европе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Глава крупного европейского депозитария Euroclear Валери Урбен предупредила, что возможный кредит Киеву за счет замороженных российских активов подорвет привлекательность европейских рынков и ухудшит инвестиционный климат в Европе, пишет газета Financial Times со ссылкой на письмо Урбен главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен и главе Евросовета Антониу Коште.
"В своем письме фон дер Ляйен и председателю Совета ЕС Антониу Коште Euroclear предупредил, что "кредит" (Украине на основе активов ЦБ РФ - ред.) может нанести ущерб привлекательности европейских финансовых рынков и инвестиционному климату в Европе", - пишет газета Financial Times.
Урбен в письме заявляет, что инициатива наносит ущерб инвестициям на континенте, "поскольку инвесторы, особенно суверенные фонды благосостояния и центральные банки, воспримут ее как эквивалент конфискации резервов центральных банков, что подрывает верховенство закона".
"Возникшая в результате премия за риск приведет к устойчивому росту спредов по европейским суверенным облигациям, что повысит затраты по займам для всех государств-членов", - приводит издание выдержку из письма.
Еврокомиссия одержимо пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.