Зависимость Британии от импорта газа может вырасти до 90% в 2030-х годах

2025-11-27T14:48+0300

газ

великобритания

ЛОНДОН, 27 ноя – ПРАЙМ. Великобритании придется импортировать около 90% газа в 2030-х годах из-за снижающихся запасов в стране, говорится в отчете Национального оператора энергосистемы (NESO). "В периоды максимального спроса в 2030-х мы ожидаем, что зависимость Великобритании от импорта может вырасти до более 90%", - говорится в документе, опубликованном на сайте NESO. Отчет прогнозирует снижение доступности газа на континентальном шельфе Великобритании на 78% к 2035 году по сравнению с 2025 годом, что означает снижение примерно на 12-13% в год. Общий объем газа в морских месторождениях страны, который в 2025 года составляет 24,5 миллиардов кубометров, по прогнозам снизится до 10,4 миллиардов кубометров в 2031 году и до 5,4 миллиардов кубометров в 2036 году, говорится в документе. В течение почти десятилетия добыча газа в стране была достаточной для удовлетворения внутреннего спроса Великобритании и даже экспорта на европейские рынки. Великобритания была экспортером в период с 1997 по 2004 год. В настоящее время на месторождениях наблюдается быстрый спад. В связи с сокращением потоков, терминалы, которые получают газ с морских месторождений, активно выводятся из эксплуатации, что потребует от Великобритании закупать газ у иностранных поставщиков, гласит анализ NESO.

великобритания

2025

