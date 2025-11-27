https://1prime.ru/20251127/gaz-865002365.html

Биржевые цены на газ в Европе снизились на 1,1% в четверг - до 348 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 27.11.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе снизились на 1,1% в четверг - до 348 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Декабрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 349,4 доллара (-0,6%). Ценовой максимум составил 350,1 доллара (-0,4%), ценовой минимум - 345,6 доллара (-1,7%). Последние фьючерсы торговались по 347,8 доллара (-1,1%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 351,6 доллара за тысячу кубометров. При этом в прошлый осенне-зимний период, в середине февраля, биржевой газ в Европе был значительно дороже - котировки впервые за два года превышали 630 долларов за тысячу кубометров. Средняя же за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем было годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах - таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года. А исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.

