https://1prime.ru/20251127/gaz-865002365.html
Биржевые цены на газ в Европе снизились
Биржевые цены на газ в Европе снизились - 27.11.2025, ПРАЙМ
Биржевые цены на газ в Европе снизились
Биржевые цены на газ в Европе снизились на 1,1% в четверг - до 348 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 27.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-27T21:52+0300
2025-11-27T21:52+0300
2025-11-27T21:52+0300
газ
торги
европа
нидерланды
ice
https://cdnn.1prime.ru/img/79887/10/798871035_0:162:2500:1568_1920x0_80_0_0_ee2d60c61f67427cbbfb820ac0ceda90.jpg
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе снизились на 1,1% в четверг - до 348 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Декабрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 349,4 доллара (-0,6%). Ценовой максимум составил 350,1 доллара (-0,4%), ценовой минимум - 345,6 доллара (-1,7%). Последние фьючерсы торговались по 347,8 доллара (-1,1%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 351,6 доллара за тысячу кубометров. При этом в прошлый осенне-зимний период, в середине февраля, биржевой газ в Европе был значительно дороже - котировки впервые за два года превышали 630 долларов за тысячу кубометров. Средняя же за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем было годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах - таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года. А исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
https://1prime.ru/20251127/neft-865001956.html
европа
нидерланды
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/79887/10/798871035_98:0:2403:1729_1920x0_80_0_0_e030d529e31cbb5acae3b441a22a352c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, торги, европа, нидерланды, ice
Газ, Торги, ЕВРОПА, НИДЕРЛАНДЫ, ICE
Биржевые цены на газ в Европе снизились
Биржевые цены на газ в Европе снизились на 1,1% — до $348 за тыс кубометров
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе снизились на 1,1% в четверг - до 348 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Декабрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе
хаба, расположенного в Нидерландах
) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 349,4 доллара (-0,6%). Ценовой максимум составил 350,1 доллара (-0,4%), ценовой минимум - 345,6 доллара (-1,7%). Последние фьючерсы торговались по 347,8 доллара (-1,1%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 351,6 доллара за тысячу кубометров.
При этом в прошлый осенне-зимний период, в середине февраля, биржевой газ в Европе был значительно дороже - котировки впервые за два года превышали 630 долларов за тысячу кубометров.
Средняя же за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем было годом ранее.
Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах - таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года. А исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
Мировые цены на нефть продолжают расти в четверг