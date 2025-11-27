Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Чистая прибыль Газпромбанка по МСФО за девять месяцев снизилась на 42% - 27.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251127/gazprom-864999898.html
Чистая прибыль Газпромбанка по МСФО за девять месяцев снизилась на 42%
Чистая прибыль Газпромбанка по МСФО за девять месяцев снизилась на 42% - 27.11.2025, ПРАЙМ
Чистая прибыль Газпромбанка по МСФО за девять месяцев снизилась на 42%
Чистая прибыль Газпромбанка по МСФО за девять месяцев 2025 года снизилась на 42% в годовом выражении, до 128,4 миллиарда рублей, сообщил банк. | 27.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-27T20:03+0300
2025-11-27T20:03+0300
финансы
банки
газпромбанк
https://cdnn.1prime.ru/img/83657/02/836570294_0:147:3019:1845_1920x0_80_0_0_5b2ffcfdc2ee943b429e55d3b0587999.jpg
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Чистая прибыль Газпромбанка по МСФО за девять месяцев 2025 года снизилась на 42% в годовом выражении, до 128,4 миллиарда рублей, сообщил банк. "Чистая прибыль составила 128,4 миллиарда рублей в сравнении с чистой прибылью 219,6 миллиарда рублей за 9 месяцев 2024 года", - говорится в сообщении. Согласно отчету, чистая прибыль за 9 месяцев 2025 года снизилась на 42% в годовом выражении. Отмечается, что средства на счетах клиентов составили 13,318 триллиона рублей в сравнении с 13,424 триллиона в конце 2024 года, отношение кредитов к депозитам на 30 сентября 2025 года составило 101% в сравнении со 104,2% на 31 декабря 2024 года. "Коэффициент достаточности совокупного капитала (Н20.0) составил на отчетную дату 11,7%, базового капитала (Н20.1) – 7,7%", - говорится в отчете. Кредитный портфель до вычета резервов под кредитные убытки на 30 сентября 2025 года составил 13,456 триллиона рублей, сократившись на 3,8% в сравнении с 31 декабря 2024 года. Доля кредитов юридическим лицам в общем кредитном портфеле по сравнению с 31 декабря 2024 года практически не изменилась и составила 94,2%.
https://1prime.ru/20251126/tsb-864965506.html
https://1prime.ru/20251120/pribyl-864742126.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83657/02/836570294_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_9e2b13c6c83b6d693610af32b8c4c533.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, газпромбанк
Финансы, Банки, Газпромбанк
20:03 27.11.2025
 
Чистая прибыль Газпромбанка по МСФО за девять месяцев снизилась на 42%

Чистая прибыль Газпромбанка по МСФО за 9 месяцев снизилась на 42% — до 128,4 млрд руб

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанк"Газпромбанк"
Газпромбанк - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2025
"Газпромбанк". Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Чистая прибыль Газпромбанка по МСФО за девять месяцев 2025 года снизилась на 42% в годовом выражении, до 128,4 миллиарда рублей, сообщил банк.
"Чистая прибыль составила 128,4 миллиарда рублей в сравнении с чистой прибылью 219,6 миллиарда рублей за 9 месяцев 2024 года", - говорится в сообщении.
Здание Центрального банка РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 26.11.2025
Чистая прибыль российских банков в октябре сократилась на 15%
Вчера, 19:48
Согласно отчету, чистая прибыль за 9 месяцев 2025 года снизилась на 42% в годовом выражении.
Отмечается, что средства на счетах клиентов составили 13,318 триллиона рублей в сравнении с 13,424 триллиона в конце 2024 года, отношение кредитов к депозитам на 30 сентября 2025 года составило 101% в сравнении со 104,2% на 31 декабря 2024 года.
"Коэффициент достаточности совокупного капитала (Н20.0) составил на отчетную дату 11,7%, базового капитала (Н20.1) – 7,7%", - говорится в отчете.
Кредитный портфель до вычета резервов под кредитные убытки на 30 сентября 2025 года составил 13,456 триллиона рублей, сократившись на 3,8% в сравнении с 31 декабря 2024 года.
Доля кредитов юридическим лицам в общем кредитном портфеле по сравнению с 31 декабря 2024 года практически не изменилась и составила 94,2%.
График на мониторе компьютера трейдера - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2025
Чистая прибыль "Т-Технологий" по МСФО выросла на 43 процента
20 ноября, 10:26
 
ФинансыБанкиГазпромбанк
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала