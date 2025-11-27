https://1prime.ru/20251127/gazprom-864999898.html

Чистая прибыль Газпромбанка по МСФО за девять месяцев снизилась на 42%

2025-11-27T20:03+0300

МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Чистая прибыль Газпромбанка по МСФО за девять месяцев 2025 года снизилась на 42% в годовом выражении, до 128,4 миллиарда рублей, сообщил банк. "Чистая прибыль составила 128,4 миллиарда рублей в сравнении с чистой прибылью 219,6 миллиарда рублей за 9 месяцев 2024 года", - говорится в сообщении. Согласно отчету, чистая прибыль за 9 месяцев 2025 года снизилась на 42% в годовом выражении. Отмечается, что средства на счетах клиентов составили 13,318 триллиона рублей в сравнении с 13,424 триллиона в конце 2024 года, отношение кредитов к депозитам на 30 сентября 2025 года составило 101% в сравнении со 104,2% на 31 декабря 2024 года. "Коэффициент достаточности совокупного капитала (Н20.0) составил на отчетную дату 11,7%, базового капитала (Н20.1) – 7,7%", - говорится в отчете. Кредитный портфель до вычета резервов под кредитные убытки на 30 сентября 2025 года составил 13,456 триллиона рублей, сократившись на 3,8% в сравнении с 31 декабря 2024 года. Доля кредитов юридическим лицам в общем кредитном портфеле по сравнению с 31 декабря 2024 года практически не изменилась и составила 94,2%.

