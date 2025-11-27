https://1prime.ru/20251127/gd-864973090.html

В ГД внесут проект об увеличении штрафов за нарушения при капремонте МКД

В ГД внесут проект об увеличении штрафов за нарушения при капремонте МКД - 27.11.2025, ПРАЙМ

В ГД внесут проект об увеличении штрафов за нарушения при капремонте МКД

Депутаты Госдумы внесут в палату парламента межфракционный законопроект, которым предлагается увеличить штрафы для подрядных организаций за нарушения требований | 27.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-27T00:17+0300

2025-11-27T00:17+0300

2025-11-27T00:17+0300

бизнес

общество

недвижимость

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864973090.jpg?1764191828

МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Депутаты Госдумы внесут в палату парламента межфракционный законопроект, которым предлагается увеличить штрафы для подрядных организаций за нарушения требований при проведении капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов (МКД). Законопроект о внесении таких изменений в КоАП РФ будет внесен на рассмотрение Госдумы в четверг. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Проект федерального закона разработан с целью усиления административной ответственности подрядных организаций за совершение нарушений требований технических регламентов, проектной документации, стандартов и требований к применению строительных материалов при проведении капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома", - сообщается в пояснительной записке к проекту. Законопроектом предлагается внести изменения в статью 9.4 КоАП РФ, выделив в отдельные части ответственность именно за нарушения, допущенные в ходе капитального ремонта МКД. Предусматривается существенное увеличение штрафов, а также возможность административного приостановления деятельности недобросовестных подрядчиков. Согласно проекту, штрафы за нарушения при капитальном ремонте для должностных лиц составят от 150 до 300 тысяч рублей, для ИП - от 150 до 200 тысяч рублей или приостановление деятельности до 80 суток, а для юрлиц — от 300 до 800 тысяч рублей или также приостановление деятельности до 80 суток. За повторные нарушения штрафы предлагается увеличить до 250–300 тысяч рублей для должностных лиц, до 1-2 миллионов рублей для ИП и до 2–3 миллионов рублей для юридических лиц, с возможностью приостановления деятельности до 90 суток. Как отмечается в пояснительной записке, действующие штрафы (100–600 тысяч рублей для юрлиц) не обеспечивают достаточного превентивного эффекта и не стимулируют подрядчиков соблюдать требования техрегламентов, проектной документации и стандартов при ремонте домов. По словам авторов проекта, органы жилищного надзора сталкиваются с трудностями при пресечении нарушений, а собственники жилья фактически остаются без действенных механизмов защиты. "Люди вправе рассчитывать на качественный капитальный ремонт, а недобросовестные подрядчики должны нести реальную, ощутимую ответственность. Сегодняшние штрафы уже давно не соотносятся с масштабами нарушений и ущербом для граждан. Предлагаемые меры сделают систему капремонта более защищённой и справедливой", - сказал автор проекта Дмитрий Гусев РИА Новости.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество , недвижимость