Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме рассказали о штрафах за курение в собственной квартире - 27.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251127/gosduma-864975725.html
В Госдуме рассказали о штрафах за курение в собственной квартире
В Госдуме рассказали о штрафах за курение в собственной квартире - 27.11.2025, ПРАЙМ
В Госдуме рассказали о штрафах за курение в собственной квартире
Жильцам может грозить штраф до 1,5 тысяч рублей за курение в собственной квартире, если дым попал к соседям или в места общего пользования через вентиляцию,... | 27.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-27T02:30+0300
2025-11-27T02:30+0300
общество
госдума
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864975725.jpg?1764199813
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Жильцам может грозить штраф до 1,5 тысяч рублей за курение в собственной квартире, если дым попал к соседям или в места общего пользования через вентиляцию, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. "Курение в многоквартирном доме - тема, вечно волнующая жильцов. Курение в своей квартире не запрещено, так как это частная собственность. Однако, если дым попадает к соседям и в места общего пользования через вентиляцию или открытое окно, то за это может грозить ответственность", - сказал Колунов. По словам парламентария, соседи вправе пожаловаться в соответствующие инстанции, а также подать исковое заявление с требованием возместить ущерб. Он отметил, что такие прецеденты уже есть, нарушителям назначались выплаты вплоть до 5 тысяч рублей. "Пострадавшей стороне необходимо доказать, что источник дыма и нарушитель - именно указанный сосед. Суд вправе назначить административный штраф за нарушение санитарно-эпидемиологических норм в размере от 500 (рублей - ред.) до 1,5 тысяч рублей", - подчеркнул депутат. Колунов также уточнил, что курение на балконе разрешено, но лишь при условии соблюдения правил противопожарной безопасности и прав соседей.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , госдума
Общество , Госдума
02:30 27.11.2025
 
В Госдуме рассказали о штрафах за курение в собственной квартире

Депутат Колунов: за курение в собственной квартире грозит штраф до 1,5 тысячи рублей

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Жильцам может грозить штраф до 1,5 тысяч рублей за курение в собственной квартире, если дым попал к соседям или в места общего пользования через вентиляцию, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
"Курение в многоквартирном доме - тема, вечно волнующая жильцов. Курение в своей квартире не запрещено, так как это частная собственность. Однако, если дым попадает к соседям и в места общего пользования через вентиляцию или открытое окно, то за это может грозить ответственность", - сказал Колунов.
По словам парламентария, соседи вправе пожаловаться в соответствующие инстанции, а также подать исковое заявление с требованием возместить ущерб. Он отметил, что такие прецеденты уже есть, нарушителям назначались выплаты вплоть до 5 тысяч рублей.
"Пострадавшей стороне необходимо доказать, что источник дыма и нарушитель - именно указанный сосед. Суд вправе назначить административный штраф за нарушение санитарно-эпидемиологических норм в размере от 500 (рублей - ред.) до 1,5 тысяч рублей", - подчеркнул депутат.
Колунов также уточнил, что курение на балконе разрешено, но лишь при условии соблюдения правил противопожарной безопасности и прав соседей.
 
ОбществоГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала