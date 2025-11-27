https://1prime.ru/20251127/gosduma-864975725.html

В Госдуме рассказали о штрафах за курение в собственной квартире

МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Жильцам может грозить штраф до 1,5 тысяч рублей за курение в собственной квартире, если дым попал к соседям или в места общего пользования через вентиляцию, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. "Курение в многоквартирном доме - тема, вечно волнующая жильцов. Курение в своей квартире не запрещено, так как это частная собственность. Однако, если дым попадает к соседям и в места общего пользования через вентиляцию или открытое окно, то за это может грозить ответственность", - сказал Колунов. По словам парламентария, соседи вправе пожаловаться в соответствующие инстанции, а также подать исковое заявление с требованием возместить ущерб. Он отметил, что такие прецеденты уже есть, нарушителям назначались выплаты вплоть до 5 тысяч рублей. "Пострадавшей стороне необходимо доказать, что источник дыма и нарушитель - именно указанный сосед. Суд вправе назначить административный штраф за нарушение санитарно-эпидемиологических норм в размере от 500 (рублей - ред.) до 1,5 тысяч рублей", - подчеркнул депутат. Колунов также уточнил, что курение на балконе разрешено, но лишь при условии соблюдения правил противопожарной безопасности и прав соседей.

