https://1prime.ru/20251127/gosduma-864975803.html

В Госдуме предложили ввести профессию аддиктолога

В Госдуме предложили ввести профессию аддиктолога - 27.11.2025, ПРАЙМ

В Госдуме предложили ввести профессию аддиктолога

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") предложил ввести в России профессию аддиктолога и уголовную ответственность для владельцев нелегальных... | 27.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-27T02:36+0300

2025-11-27T02:36+0300

2025-11-27T02:36+0300

бизнес

общество

россия

московская область

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864975803.jpg?1764200176

МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") предложил ввести в России профессию аддиктолога и уголовную ответственность для владельцев нелегальных реабилитационных центров. Обращение с соответствующим предложением было направлено премьер-министру Михаилу Мишустину 26 ноября. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Просим проработать вопрос о введении профессии "аддиктолог-консультант" и установлении ответственности за незаконную деятельность в сфере реабилитации", - сказано в документе. В обращении отмечается, что недавний инцидент в одном из реабилитационных центров Московской области, где подростков незаконно удерживали и применяли к ним насилие, вызвал широкий общественный резонанс. Как указывает вице-спикер, это событие вскрыло проблему существования закрытых учреждений, в которых грубо нарушаются базовые права человека и медицинские нормы. Кроме того, парламентарий предлагает разработать профессиональный стандарт для аддиктологов-консультантов. Он добавил, что на его основе следует установить обязательное требование, согласно которому работать в реабилитационных центрах смогут только сертифицированные специалисты. "Только так можно создать реальный барьер для недобросовестных деятелей и гарантировать, что жизнь и здоровье граждан будут защищены законом", - заключается в документе.

московская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество , россия, московская область