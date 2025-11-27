Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
27.11.2025
В Госдуме предложили ввести профессию аддиктолога
В Госдуме предложили ввести профессию аддиктолога
бизнес
общество
россия
московская область
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") предложил ввести в России профессию аддиктолога и уголовную ответственность для владельцев нелегальных реабилитационных центров. Обращение с соответствующим предложением было направлено премьер-министру Михаилу Мишустину 26 ноября. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Просим проработать вопрос о введении профессии "аддиктолог-консультант" и установлении ответственности за незаконную деятельность в сфере реабилитации", - сказано в документе. В обращении отмечается, что недавний инцидент в одном из реабилитационных центров Московской области, где подростков незаконно удерживали и применяли к ним насилие, вызвал широкий общественный резонанс. Как указывает вице-спикер, это событие вскрыло проблему существования закрытых учреждений, в которых грубо нарушаются базовые права человека и медицинские нормы. Кроме того, парламентарий предлагает разработать профессиональный стандарт для аддиктологов-консультантов. Он добавил, что на его основе следует установить обязательное требование, согласно которому работать в реабилитационных центрах смогут только сертифицированные специалисты. "Только так можно создать реальный барьер для недобросовестных деятелей и гарантировать, что жизнь и здоровье граждан будут защищены законом", - заключается в документе.
бизнес, общество , россия, московская область
Бизнес, Общество , РОССИЯ, Московская область
02:36 27.11.2025
 
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") предложил ввести в России профессию аддиктолога и уголовную ответственность для владельцев нелегальных реабилитационных центров.
Обращение с соответствующим предложением было направлено премьер-министру Михаилу Мишустину 26 ноября. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Просим проработать вопрос о введении профессии "аддиктолог-консультант" и установлении ответственности за незаконную деятельность в сфере реабилитации", - сказано в документе.
В обращении отмечается, что недавний инцидент в одном из реабилитационных центров Московской области, где подростков незаконно удерживали и применяли к ним насилие, вызвал широкий общественный резонанс. Как указывает вице-спикер, это событие вскрыло проблему существования закрытых учреждений, в которых грубо нарушаются базовые права человека и медицинские нормы.
Кроме того, парламентарий предлагает разработать профессиональный стандарт для аддиктологов-консультантов. Он добавил, что на его основе следует установить обязательное требование, согласно которому работать в реабилитационных центрах смогут только сертифицированные специалисты.
"Только так можно создать реальный барьер для недобросовестных деятелей и гарантировать, что жизнь и здоровье граждан будут защищены законом", - заключается в документе.
 
