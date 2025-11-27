Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Венесуэла отозвала концессии у приостановивших полеты авиакомпаний - 27.11.2025
Венесуэла отозвала концессии у приостановивших полеты авиакомпаний
Венесуэла отозвала концессии у приостановивших полеты авиакомпаний - 27.11.2025, ПРАЙМ
Венесуэла отозвала концессии у приостановивших полеты авиакомпаний
Венесуэла отозвала концессии у авиакомпаний Iberia, TAP Portugal, Avianca, LATAM Colombia, Turkish Airlines и GOL, сообщил во вторник венесуэльский Национальный | 27.11.2025, ПРАЙМ
МЕХИКО, 27 ноя - ПРАЙМ. Венесуэла отозвала концессии у авиакомпаний Iberia, TAP Portugal, Avianca, LATAM Colombia, Turkish Airlines и GOL, сообщил во вторник венесуэльский Национальный институт гражданской авиации INAC. "С 26 ноября... отмена концессии следующим авиалиниям: Iberia Líneas Aéreas de España S.A., Transportes Aéreos Portugueses S.A. (TAP Portugal), Aerovías del Continente Americano S.A. (AVIANCA), Aerovías de Integración Regional S.A. (LATAM AIRLINES COLOMBIA), Turkish Airlines, GOL Linhas Aéreas S.A", - говорится в сообщении INAC в Instagram* (соцсеть принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Как заявили в INAС, мера связана с тем, что указанные авиакомпании "присоединились к действиям государственного терроризма, продвигаемого правительством Соединенных Штатов, в одностороннем порядке приостановив свои авиакоммерческие операции в направлении и из Боливарианской Республики Венесуэла". Венесуэльский регулятор подчеркнул, что уведомление NOTAM об опасности полетов в Венесуэле было выпущено органом, "не имеющим компетенции в зоне ответственности Майкетия". Ранее федеральное управление гражданской авиации США (FAA) выпустило уведомление для летчиков, в котором сообщило о рисках полетов в районе Венесуэлы из-за ухудшения ситуации с безопасностью и усиления военной активности в стране или вокруг нее. Уведомление действует с 21 ноября 2025 года по 19 февраля 2026. Ряд международных авиакомпаний отменил в связи с этим рейсы в Венесуэлу. О продолжении полетов, несмотря на предупреждения, сообщили венесуэльские Avior Airlines, Conviasa, Estelar и Laser Airlines, колумбийская Wingo, панамская Copa Airlines, а также европейские Air Europa и Plus Ultra. Авиакомпании из Венесуэлы подчеркнули, что внутренние и международные маршруты сохраняются без изменений, а службы поддержки работают в штатном режиме.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
08:32 27.11.2025
 
Венесуэла отозвала концессии у приостановивших полеты авиакомпаний

INAC: Венесуэла отозвала концессии у шести авиакомпаний

МЕХИКО, 27 ноя - ПРАЙМ. Венесуэла отозвала концессии у авиакомпаний Iberia, TAP Portugal, Avianca, LATAM Colombia, Turkish Airlines и GOL, сообщил во вторник венесуэльский Национальный институт гражданской авиации INAC.
"С 26 ноября... отмена концессии следующим авиалиниям: Iberia Líneas Aéreas de España S.A., Transportes Aéreos Portugueses S.A. (TAP Portugal), Aerovías del Continente Americano S.A. (AVIANCA), Aerovías de Integración Regional S.A. (LATAM AIRLINES COLOMBIA), Turkish Airlines, GOL Linhas Aéreas S.A", - говорится в сообщении INAC в Instagram* (соцсеть принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).
Как заявили в INAС, мера связана с тем, что указанные авиакомпании "присоединились к действиям государственного терроризма, продвигаемого правительством Соединенных Штатов, в одностороннем порядке приостановив свои авиакоммерческие операции в направлении и из Боливарианской Республики Венесуэла".
Венесуэльский регулятор подчеркнул, что уведомление NOTAM об опасности полетов в Венесуэле было выпущено органом, "не имеющим компетенции в зоне ответственности Майкетия".
Ранее федеральное управление гражданской авиации США (FAA) выпустило уведомление для летчиков, в котором сообщило о рисках полетов в районе Венесуэлы из-за ухудшения ситуации с безопасностью и усиления военной активности в стране или вокруг нее. Уведомление действует с 21 ноября 2025 года по 19 февраля 2026.
Ряд международных авиакомпаний отменил в связи с этим рейсы в Венесуэлу. О продолжении полетов, несмотря на предупреждения, сообщили венесуэльские Avior Airlines, Conviasa, Estelar и Laser Airlines, колумбийская Wingo, панамская Copa Airlines, а также европейские Air Europa и Plus Ultra.
Авиакомпании из Венесуэлы подчеркнули, что внутренние и международные маршруты сохраняются без изменений, а службы поддержки работают в штатном режиме.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
