Фондовые индексы Европы в четверг слабо выросли
2025-11-27T21:15+0300
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в четверг слабо выросли после выхода индекса доверия потребителей к экономике Германии и корпоративных новостей, свидетельствуют данные торгов. По итогам дня британский индекс FTSE 100 вырос на 0,02% - до 9 693,93 пункта, французский CAC 40 - на 0,04%, до 8 099,47 пункта, немецкий DAX - на 0,18%, до 23 767,96 пункта. Аналитики следят за состоянием экономики европейских стран. Ранее в четверг был опубликован индекс доверия потребителей к экономике Германии от исследовательской компании NielsenIQ/GfK и Нюрнбергского института рыночных решений (NIM). Показатель по состоянию на декабрь вырос до минус 23,2 пункта с уровня ноября в минус 24,1 пункта, как и ожидали аналитики. Эксперты также обращают внимание на новости из корпоративного сектора. Акции немецкого производителя спортивной одежды и аксессуаров Puma выросли примерно на 18,9% после новостей о появлении целого ряда ее потенциальных покупателей из Азии, в основном - из Китая. Аналитики агентства Рейтер отмечают, что акциям европейских компаний с трудом удается восстановить позиции, утраченные в ходе недавней глобальной распродажи, вызванной опасениями по поводу оценки технологических компаний. "Мы увидели довольно неплохой рост после падения, которое мы наблюдали (недавняя глобальная распродажа)... рынкам требуется некоторое время, чтобы найти новую риторику", - сказал агентству Рейтер старший инвестиционный стратег Van Lanschot Kempen Йост ван Лендерс (Joost van Leenders).
