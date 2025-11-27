Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фондовые индексы Европы в четверг слабо выросли - 27.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251127/indeksy-865001236.html
Фондовые индексы Европы в четверг слабо выросли
Фондовые индексы Европы в четверг слабо выросли - 27.11.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы Европы в четверг слабо выросли
Основные фондовые индексы Европы в четверг слабо выросли после выхода индекса доверия потребителей к экономике Германии и корпоративных новостей,... | 27.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-27T21:15+0300
2025-11-27T21:15+0300
рынок
индексы
торги
германия
европа
азия
dax
puma
финансы
https://cdnn.1prime.ru/img/77084/04/770840416_0:47:1500:891_1920x0_80_0_0_4570f2ad6d11337be8b8f688b00680ab.jpg
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в четверг слабо выросли после выхода индекса доверия потребителей к экономике Германии и корпоративных новостей, свидетельствуют данные торгов. По итогам дня британский индекс FTSE 100 вырос на 0,02% - до 9 693,93 пункта, французский CAC 40 - на 0,04%, до 8 099,47 пункта, немецкий DAX - на 0,18%, до 23 767,96 пункта. Аналитики следят за состоянием экономики европейских стран. Ранее в четверг был опубликован индекс доверия потребителей к экономике Германии от исследовательской компании NielsenIQ/GfK и Нюрнбергского института рыночных решений (NIM). Показатель по состоянию на декабрь вырос до минус 23,2 пункта с уровня ноября в минус 24,1 пункта, как и ожидали аналитики. Эксперты также обращают внимание на новости из корпоративного сектора. Акции немецкого производителя спортивной одежды и аксессуаров Puma выросли примерно на 18,9% после новостей о появлении целого ряда ее потенциальных покупателей из Азии, в основном - из Китая. Аналитики агентства Рейтер отмечают, что акциям европейских компаний с трудом удается восстановить позиции, утраченные в ходе недавней глобальной распродажи, вызванной опасениями по поводу оценки технологических компаний. "Мы увидели довольно неплохой рост после падения, которое мы наблюдали (недавняя глобальная распродажа)... рынкам требуется некоторое время, чтобы найти новую риторику", - сказал агентству Рейтер старший инвестиционный стратег Van Lanschot Kempen Йост ван Лендерс (Joost van Leenders).
https://1prime.ru/20251127/mosbirzha-864984784.html
https://1prime.ru/20251127/aktsii-864999341.html
германия
европа
азия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77084/04/770840416_126:0:1375:937_1920x0_80_0_0_2df23e5d85e6e686f27ca203e85d7e4c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, индексы, торги, германия, европа, азия, dax, puma, финансы
Рынок, Индексы, Торги, ГЕРМАНИЯ, ЕВРОПА, АЗИЯ, DAX, Puma, Финансы
21:15 27.11.2025
 
Фондовые индексы Европы в четверг слабо выросли

Фондовые индексы Европы выросли на фоне публикации статистики по ФРГ и рыночного оптимизма

© fotolia.com / AshDesignБиржа
Биржа - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2025
Биржа. Архивное фото
© fotolia.com / AshDesign
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в четверг слабо выросли после выхода индекса доверия потребителей к экономике Германии и корпоративных новостей, свидетельствуют данные торгов.
По итогам дня британский индекс FTSE 100 вырос на 0,02% - до 9 693,93 пункта, французский CAC 40 - на 0,04%, до 8 099,47 пункта, немецкий DAX - на 0,18%, до 23 767,96 пункта.
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2025
Мосбиржа включит акции "Озона" и "Дом.РФ" в базу расчета индекса
09:35
Аналитики следят за состоянием экономики европейских стран. Ранее в четверг был опубликован индекс доверия потребителей к экономике Германии от исследовательской компании NielsenIQ/GfK и Нюрнбергского института рыночных решений (NIM). Показатель по состоянию на декабрь вырос до минус 23,2 пункта с уровня ноября в минус 24,1 пункта, как и ожидали аналитики.
Эксперты также обращают внимание на новости из корпоративного сектора. Акции немецкого производителя спортивной одежды и аксессуаров Puma выросли примерно на 18,9% после новостей о появлении целого ряда ее потенциальных покупателей из Азии, в основном - из Китая.
Аналитики агентства Рейтер отмечают, что акциям европейских компаний с трудом удается восстановить позиции, утраченные в ходе недавней глобальной распродажи, вызванной опасениями по поводу оценки технологических компаний.
"Мы увидели довольно неплохой рост после падения, которое мы наблюдали (недавняя глобальная распродажа)... рынкам требуется некоторое время, чтобы найти новую риторику", - сказал агентству Рейтер старший инвестиционный стратег Van Lanschot Kempen Йост ван Лендерс (Joost van Leenders).
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2025
Российский рынок акций завершил торги четверга снижением
19:54
 
РынокИндексыТоргиГЕРМАНИЯЕВРОПААЗИЯDAXPumaФинансы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала