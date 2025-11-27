Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Исследование показало рост популярности загородных домов в России в ноябре - 27.11.2025, ПРАЙМ
Исследование показало рост популярности загородных домов в России в ноябре
Исследование показало рост популярности загородных домов в России в ноябре - 27.11.2025, ПРАЙМ
Исследование показало рост популярности загородных домов в России в ноябре
Количество бронирований загородных домов в ноябре в РФ выросло на 77%, самый большой рост популярности зафиксирован в Ярославской и Тверской областях,... | 27.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Количество бронирований загородных домов в ноябре в РФ выросло на 77%, самый большой рост популярности зафиксирован в Ярославской и Тверской областях, сообщается в исследовании "Авито", которое есть у РИА Новости. "В сегменте загородной недвижимости динамика более выраженная: россияне забронировали на 77% больше таких объектов, чем в ноябре 2024 года. Сильнее всего выросла популярность посуточных загородных объектов в Ярославской области (+171% бронирований год к году), Тверской области (+134%)", - говорится в исследовании. Также в топ вошли Нижегородская, Свердловская, Владимирская области. Помимо этого, отмечается рост на 25% количества забронированных в ноябре посуточных квартир, в сравнении с тем же месяцем прошлого года. Самый заметный рост в Нижегородской и Свердловской областях - 47% и 46% соответственно. При этом самая высокая доля от общих бронирований в Московской области - 14%, Ленинградской области и Краснодарском крае - по 9%. "Самыми активными путешественниками ноября стали жители Московской (доля: 14%) и Ленинградской областей (7%), Краснодарского края и Ростовской области (по 4%), Свердловской и Челябинской областей, а также Башкортостана (по 3%)", - добавили в исследовании.
05:31 27.11.2025
 
Исследование показало рост популярности загородных домов в России в ноябре

МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Количество бронирований загородных домов в ноябре в РФ выросло на 77%, самый большой рост популярности зафиксирован в Ярославской и Тверской областях, сообщается в исследовании "Авито", которое есть у РИА Новости.
"В сегменте загородной недвижимости динамика более выраженная: россияне забронировали на 77% больше таких объектов, чем в ноябре 2024 года. Сильнее всего выросла популярность посуточных загородных объектов в Ярославской области (+171% бронирований год к году), Тверской области (+134%)", - говорится в исследовании.
Также в топ вошли Нижегородская, Свердловская, Владимирская области.
Помимо этого, отмечается рост на 25% количества забронированных в ноябре посуточных квартир, в сравнении с тем же месяцем прошлого года. Самый заметный рост в Нижегородской и Свердловской областях - 47% и 46% соответственно.
При этом самая высокая доля от общих бронирований в Московской области - 14%, Ленинградской области и Краснодарском крае - по 9%.
"Самыми активными путешественниками ноября стали жители Московской (доля: 14%) и Ленинградской областей (7%), Краснодарского края и Ростовской области (по 4%), Свердловской и Челябинской областей, а также Башкортостана (по 3%)", - добавили в исследовании.
 
