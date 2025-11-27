https://1prime.ru/20251127/issledovanie-864978615.html

Исследование показало рост популярности загородных домов в России в ноябре

Исследование показало рост популярности загородных домов в России в ноябре - 27.11.2025, ПРАЙМ

Исследование показало рост популярности загородных домов в России в ноябре

Количество бронирований загородных домов в ноябре в РФ выросло на 77%, самый большой рост популярности зафиксирован в Ярославской и Тверской областях,... | 27.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-27T05:31+0300

2025-11-27T05:31+0300

2025-11-27T05:31+0300

недвижимость

бизнес

россия

ленинградская область

краснодарский край

ярославская область

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864978615.jpg?1764210710

МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Количество бронирований загородных домов в ноябре в РФ выросло на 77%, самый большой рост популярности зафиксирован в Ярославской и Тверской областях, сообщается в исследовании "Авито", которое есть у РИА Новости. "В сегменте загородной недвижимости динамика более выраженная: россияне забронировали на 77% больше таких объектов, чем в ноябре 2024 года. Сильнее всего выросла популярность посуточных загородных объектов в Ярославской области (+171% бронирований год к году), Тверской области (+134%)", - говорится в исследовании. Также в топ вошли Нижегородская, Свердловская, Владимирская области. Помимо этого, отмечается рост на 25% количества забронированных в ноябре посуточных квартир, в сравнении с тем же месяцем прошлого года. Самый заметный рост в Нижегородской и Свердловской областях - 47% и 46% соответственно. При этом самая высокая доля от общих бронирований в Московской области - 14%, Ленинградской области и Краснодарском крае - по 9%. "Самыми активными путешественниками ноября стали жители Московской (доля: 14%) и Ленинградской областей (7%), Краснодарского края и Ростовской области (по 4%), Свердловской и Челябинской областей, а также Башкортостана (по 3%)", - добавили в исследовании.

ленинградская область

краснодарский край

ярославская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

недвижимость, бизнес, россия, ленинградская область, краснодарский край, ярославская область