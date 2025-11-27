https://1prime.ru/20251127/issledovanie-864978615.html
Исследование показало рост популярности загородных домов в России в ноябре
Исследование показало рост популярности загородных домов в России в ноябре
2025-11-27T05:31+0300
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Количество бронирований загородных домов в ноябре в РФ выросло на 77%, самый большой рост популярности зафиксирован в Ярославской и Тверской областях, сообщается в исследовании "Авито", которое есть у РИА Новости.
"В сегменте загородной недвижимости динамика более выраженная: россияне забронировали на 77% больше таких объектов, чем в ноябре 2024 года. Сильнее всего выросла популярность посуточных загородных объектов в Ярославской области (+171% бронирований год к году), Тверской области (+134%)", - говорится в исследовании.
Также в топ вошли Нижегородская, Свердловская, Владимирская области.
Помимо этого, отмечается рост на 25% количества забронированных в ноябре посуточных квартир, в сравнении с тем же месяцем прошлого года. Самый заметный рост в Нижегородской и Свердловской областях - 47% и 46% соответственно.
При этом самая высокая доля от общих бронирований в Московской области - 14%, Ленинградской области и Краснодарском крае - по 9%.
"Самыми активными путешественниками ноября стали жители Московской (доля: 14%) и Ленинградской областей (7%), Краснодарского края и Ростовской области (по 4%), Свердловской и Челябинской областей, а также Башкортостана (по 3%)", - добавили в исследовании.
"Авито": в ноябре в России выросло число загородных домов
