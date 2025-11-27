https://1prime.ru/20251127/ivanov-864975971.html
Налоговая ликвидировала компанию экс-супруги Тимура Иванова
Налоговая ликвидировала компанию экс-супруги Тимура Иванова
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Налоговая ликвидировала компанию, учредителями которой были экс-супруга бывшего замминистра обороны РФ Тимура Иванова Светлана и его отец Вадим Иванов, следует из юридических регистрационных документов, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Как из них следует, ООО "Кристалл девелопмент" было зарегистрировано в Москве более 20 лет назад. По данным сервиса "БИР-Аналитик", в числе учредителей компании были Нина Зиновьева, Вадим Иванов, а также Светлана Маниович (Иванова). Согласно информации, Зиновьева покинула число учредителей в 2022 году, а Маниович - в июле 2024 года, поэтому с августа прошлого года Иванов-старший стал владельцем 100% компании.
Как следует из юридических документов, налоговая в сентябре прошлого года приняла решение о предстоящем исключении компании из ЕГРЮЛ в связи с наличием оснований, предусмотренных пунктом 7 статьи 21.3 ФЗ РФ.
При этом в январе этого года процедура по исключению была прекращена. Тогда же были представлены сведения о регистрации юрлица в качестве страхователя в Соцфонде РФ.
Несмотря на это, согласно документам, в конце февраля налоговая вновь приняла решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ по тем же основаниям, что и в первый раз. В июне, как указано в документах, юрлицо было прекращено.
