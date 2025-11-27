Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Кабмин обсудит изменение пенсионного обеспечения работавших на Украине - 27.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251127/kabmin-864973190.html
Кабмин обсудит изменение пенсионного обеспечения работавших на Украине
Кабмин обсудит изменение пенсионного обеспечения работавших на Украине - 27.11.2025, ПРАЙМ
Кабмин обсудит изменение пенсионного обеспечения работавших на Украине
Российский кабмин обсудит изменение пенсионного обеспечения граждан, работавших на Украине, в ДНР и ЛНР. | 27.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-27T00:20+0300
2025-11-27T00:20+0300
экономика
россия
общество
украина
лнр
запорожская область
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864973190.jpg?1764192010
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Российский кабмин обсудит изменение пенсионного обеспечения граждан, работавших на Украине, в ДНР и ЛНР. "На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы... О проекте федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об особенностях пенсионного обеспечения граждан Российской Федерации, имеющих периоды работы на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, о признании утратившей силу части 5 статьи 51 Федерального закона "Об особенностях пенсионного обеспечения граждан Российской Федерации, проживающих на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя" и внесении изменений в статьи 6 и 8 Федерального закона "Об особенностях пенсионного и дополнительного социального обеспечения граждан, проживающих на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области"", - сообщили в пресс-службе кабмина. Отмечается, что разработка законопроекта продиктована необходимостью установления единообразного подхода к учету периодов работы и иной деятельности граждан в целях их пенсионного обеспечения.
украина
лнр
запорожская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , украина, лнр, запорожская область
Экономика, РОССИЯ, Общество , УКРАИНА, ЛНР, Запорожская область
00:20 27.11.2025
 
Кабмин обсудит изменение пенсионного обеспечения работавших на Украине

Кабмин обсудит изменение пенсионного обеспечения работавших на Украине, в ДНР и ЛНР

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Российский кабмин обсудит изменение пенсионного обеспечения граждан, работавших на Украине, в ДНР и ЛНР.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы... О проекте федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об особенностях пенсионного обеспечения граждан Российской Федерации, имеющих периоды работы на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, о признании утратившей силу части 5 статьи 51 Федерального закона "Об особенностях пенсионного обеспечения граждан Российской Федерации, проживающих на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя" и внесении изменений в статьи 6 и 8 Федерального закона "Об особенностях пенсионного и дополнительного социального обеспечения граждан, проживающих на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области"", - сообщили в пресс-службе кабмина.
Отмечается, что разработка законопроекта продиктована необходимостью установления единообразного подхода к учету периодов работы и иной деятельности граждан в целях их пенсионного обеспечения.
 
ЭкономикаРОССИЯОбществоУКРАИНАЛНРЗапорожская область
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала