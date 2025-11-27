https://1prime.ru/20251127/kabmin-864973190.html

Кабмин обсудит изменение пенсионного обеспечения работавших на Украине

Кабмин обсудит изменение пенсионного обеспечения работавших на Украине - 27.11.2025, ПРАЙМ

Кабмин обсудит изменение пенсионного обеспечения работавших на Украине

Российский кабмин обсудит изменение пенсионного обеспечения граждан, работавших на Украине, в ДНР и ЛНР. | 27.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-27T00:20+0300

2025-11-27T00:20+0300

2025-11-27T00:20+0300

экономика

россия

общество

украина

лнр

запорожская область

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864973190.jpg?1764192010

МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Российский кабмин обсудит изменение пенсионного обеспечения граждан, работавших на Украине, в ДНР и ЛНР. "На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы... О проекте федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об особенностях пенсионного обеспечения граждан Российской Федерации, имеющих периоды работы на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, о признании утратившей силу части 5 статьи 51 Федерального закона "Об особенностях пенсионного обеспечения граждан Российской Федерации, проживающих на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя" и внесении изменений в статьи 6 и 8 Федерального закона "Об особенностях пенсионного и дополнительного социального обеспечения граждан, проживающих на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области"", - сообщили в пресс-службе кабмина. Отмечается, что разработка законопроекта продиктована необходимостью установления единообразного подхода к учету периодов работы и иной деятельности граждан в целях их пенсионного обеспечения.

украина

лнр

запорожская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , украина, лнр, запорожская область