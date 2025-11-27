https://1prime.ru/20251127/kabmin-864973567.html
Кабмин обсудит ратификацию соглашения с ЮНЕСКО о статусе центра компетенций
Кабмин обсудит ратификацию соглашения с ЮНЕСКО о статусе центра компетенций - 27.11.2025, ПРАЙМ
Кабмин обсудит ратификацию соглашения с ЮНЕСКО о статусе центра компетенций
Правительство РФ на заседании в четверг обсудит ратификацию соглашения с ЮНЕСКО о статусе центра компетенций в горнотехническом образовании, сообщила... | 27.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-27T00:29+0300
2025-11-27T00:29+0300
2025-11-27T00:29+0300
экономика
россия
рф
париж
санкт-петербург
юнеско
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864973567.jpg?1764192559
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит ратификацию соглашения с ЮНЕСКО о статусе центра компетенций в горнотехническом образовании, сообщила пресс-служба кабмина.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы... О проекте федерального закона "О ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации, Организацией Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) и Международным центром компетенций в горнотехническом образовании о возобновлении статуса Международного центра компетенций в горнотехническом образовании в качестве центра категории 2 под эгидой ЮНЕСКО", - говорится в сообщении.
Отмечается, что законопроектом предлагается ратифицировать соглашение, подписанное в Париже 14 апреля, Санкт-Петербурге 20 мая и Москве 5 июня.
рф
париж
санкт-петербург
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рф, париж, санкт-петербург, юнеско
Экономика, РОССИЯ, РФ, Париж, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЮНЕСКО
Кабмин обсудит ратификацию соглашения с ЮНЕСКО о статусе центра компетенций
Правительство обсудит ратификацию соглашения с ЮНЕСКО о статусе центра компетенций
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит ратификацию соглашения с ЮНЕСКО о статусе центра компетенций в горнотехническом образовании, сообщила пресс-служба кабмина.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы... О проекте федерального закона "О ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации, Организацией Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) и Международным центром компетенций в горнотехническом образовании о возобновлении статуса Международного центра компетенций в горнотехническом образовании в качестве центра категории 2 под эгидой ЮНЕСКО", - говорится в сообщении.
Отмечается, что законопроектом предлагается ратифицировать соглашение, подписанное в Париже 14 апреля, Санкт-Петербурге 20 мая и Москве 5 июня.