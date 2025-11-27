https://1prime.ru/20251127/kabmin-864973567.html

Кабмин обсудит ратификацию соглашения с ЮНЕСКО о статусе центра компетенций

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864973567.jpg?1764192559

МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит ратификацию соглашения с ЮНЕСКО о статусе центра компетенций в горнотехническом образовании, сообщила пресс-служба кабмина. "На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы... О проекте федерального закона "О ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации, Организацией Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) и Международным центром компетенций в горнотехническом образовании о возобновлении статуса Международного центра компетенций в горнотехническом образовании в качестве центра категории 2 под эгидой ЮНЕСКО", - говорится в сообщении. Отмечается, что законопроектом предлагается ратифицировать соглашение, подписанное в Париже 14 апреля, Санкт-Петербурге 20 мая и Москве 5 июня.

