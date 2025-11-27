Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Кабмин обсудит совершенствование регулирования перевода земель в ООПТ - 27.11.2025
Кабмин обсудит совершенствование регулирования перевода земель в ООПТ
Кабмин обсудит совершенствование регулирования перевода земель в ООПТ - 27.11.2025, ПРАЙМ
Кабмин обсудит совершенствование регулирования перевода земель в ООПТ
Правительство РФ на заседании в четверг обсудит совершенствование регулирования перевода земель в особо охраняемые территории, сообщает пресс-служба кабмина. | 27.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит совершенствование регулирования перевода земель в особо охраняемые территории, сообщает пресс-служба кабмина. "На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы... О проекте федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в части совершенствования правового регулирования вопросов перевода земель иных категорий или земельных участков в составе таких земель, включённых в границы особо охраняемых природных территорий, в земли особо охраняемых территорий и объектов)", - говорится в сообщении. Отмечается, что принятие законопроекта позволит устранить избыточные административные процедуры, финансовые и временные издержки, связанные с приведением категории земель в границах особо охраняемых природных территорий в соответствие с правовым режимом таких территорий, а также позволит устранить правовую неопределённость в вопросе правового режима хозяйственной эксплуатации находящихся в пределах национального парка земель сельскохозяйственного назначения.
россия, рф
Экономика, РОССИЯ, РФ
00:35 27.11.2025
 
Кабмин обсудит совершенствование регулирования перевода земель в ООПТ

Правительство обсудит регулирование перевода земель в особо охраняемые территории

МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит совершенствование регулирования перевода земель в особо охраняемые территории, сообщает пресс-служба кабмина.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы... О проекте федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в части совершенствования правового регулирования вопросов перевода земель иных категорий или земельных участков в составе таких земель, включённых в границы особо охраняемых природных территорий, в земли особо охраняемых территорий и объектов)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что принятие законопроекта позволит устранить избыточные административные процедуры, финансовые и временные издержки, связанные с приведением категории земель в границах особо охраняемых природных территорий в соответствие с правовым режимом таких территорий, а также позволит устранить правовую неопределённость в вопросе правового режима хозяйственной эксплуатации находящихся в пределах национального парка земель сельскохозяйственного назначения.
 
