Кабмин обсудит совершенствование регулирования перевода земель в ООПТ

2025-11-27T00:35+0300
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит совершенствование регулирования перевода земель в особо охраняемые территории, сообщает пресс-служба кабмина.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы... О проекте федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в части совершенствования правового регулирования вопросов перевода земель иных категорий или земельных участков в составе таких земель, включённых в границы особо охраняемых природных территорий, в земли особо охраняемых территорий и объектов)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что принятие законопроекта позволит устранить избыточные административные процедуры, финансовые и временные издержки, связанные с приведением категории земель в границах особо охраняемых природных территорий в соответствие с правовым режимом таких территорий, а также позволит устранить правовую неопределённость в вопросе правового режима хозяйственной эксплуатации находящихся в пределах национального парка земель сельскохозяйственного назначения.
