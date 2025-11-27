Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Вкусно — и точка" хочет зарегистрировать новый товарный знак - 27.11.2025
"Вкусно — и точка" хочет зарегистрировать новый товарный знак
"Вкусно — и точка" хочет зарегистрировать новый товарный знак - 27.11.2025, ПРАЙМ
"Вкусно — и точка" хочет зарегистрировать новый товарный знак
Сеть ресторанов быстрого питания "Вкусно - и точка" хочет зарегистрировать в России товарный знак своей благотворительной акции "Дни добрых дел во Вкусно - и... | 27.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Сеть ресторанов быстрого питания "Вкусно - и точка" хочет зарегистрировать в России товарный знак своей благотворительной акции "Дни добрых дел во Вкусно - и точка", выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. Согласно документу, заявка на регистрацию товарного знака подана 25 ноября. В качестве заявителя указано ООО "Система ПБО". Под соответствующим товарным знаком сеть хочет продавать бургеры, кофе, чай, безалкогольные напитки, оказывать услуги кафе, а также осуществлять сбор благотворительных средств. "Вкусно - и точка" - ведущая сеть общественного питания, насчитывающая более 920 предприятий в 65 субъектах РФ. Большинство продукции сеть получает от более чем 100 отечественных поставщиков. "Дни добрых дел" - это ежегодная всероссийская благотворительная акция сети ресторанов быстрого питания "Вкусно - и точка". В частности, в прошлом году сеть направляла десять рублей с каждой проданной порции картофеля фри в благотворительный фонд "Семья вместе". Фонд помогает детям не разлучаться с родителями во время длительного лечения в больнице, так как собранные средства идут, в том числе, на строительство "семейных домов" на территории медучреждений, где родители могут жить вместе со своими детьми. В прошлом году "Вкусно - и точка" смогла собрать в рамках акции более 50 миллионов рублей.
бизнес, рф, "вкусно - и точка", роспатент
Бизнес, РФ, "Вкусно - и точка", Роспатент
13:27 27.11.2025 (обновлено: 13:50 27.11.2025)
 
"Вкусно — и точка" хочет зарегистрировать новый товарный знак

"Вкусно - и точка" хочет получить товарный знак своей благотворительной акции

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкКафе "Вкусно и точка" в Москве.
Кафе Вкусно и точка в Москве. - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2025
Кафе "Вкусно и точка" в Москве. . Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Сеть ресторанов быстрого питания "Вкусно - и точка" хочет зарегистрировать в России товарный знак своей благотворительной акции "Дни добрых дел во Вкусно - и точка", выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документу, заявка на регистрацию товарного знака подана 25 ноября. В качестве заявителя указано ООО "Система ПБО".
Под соответствующим товарным знаком сеть хочет продавать бургеры, кофе, чай, безалкогольные напитки, оказывать услуги кафе, а также осуществлять сбор благотворительных средств.
"Вкусно - и точка" - ведущая сеть общественного питания, насчитывающая более 920 предприятий в 65 субъектах РФ. Большинство продукции сеть получает от более чем 100 отечественных поставщиков.
"Дни добрых дел" - это ежегодная всероссийская благотворительная акция сети ресторанов быстрого питания "Вкусно - и точка". В частности, в прошлом году сеть направляла десять рублей с каждой проданной порции картофеля фри в благотворительный фонд "Семья вместе". Фонд помогает детям не разлучаться с родителями во время длительного лечения в больнице, так как собранные средства идут, в том числе, на строительство "семейных домов" на территории медучреждений, где родители могут жить вместе со своими детьми. В прошлом году "Вкусно - и точка" смогла собрать в рамках акции более 50 миллионов рублей.
