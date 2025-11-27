https://1prime.ru/20251127/kafe-864989553.html

"Вкусно — и точка" хочет зарегистрировать новый товарный знак

2025-11-27T13:27+0300

МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Сеть ресторанов быстрого питания "Вкусно - и точка" хочет зарегистрировать в России товарный знак своей благотворительной акции "Дни добрых дел во Вкусно - и точка", выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. Согласно документу, заявка на регистрацию товарного знака подана 25 ноября. В качестве заявителя указано ООО "Система ПБО". Под соответствующим товарным знаком сеть хочет продавать бургеры, кофе, чай, безалкогольные напитки, оказывать услуги кафе, а также осуществлять сбор благотворительных средств. "Вкусно - и точка" - ведущая сеть общественного питания, насчитывающая более 920 предприятий в 65 субъектах РФ. Большинство продукции сеть получает от более чем 100 отечественных поставщиков. "Дни добрых дел" - это ежегодная всероссийская благотворительная акция сети ресторанов быстрого питания "Вкусно - и точка". В частности, в прошлом году сеть направляла десять рублей с каждой проданной порции картофеля фри в благотворительный фонд "Семья вместе". Фонд помогает детям не разлучаться с родителями во время длительного лечения в больнице, так как собранные средства идут, в том числе, на строительство "семейных домов" на территории медучреждений, где родители могут жить вместе со своими детьми. В прошлом году "Вкусно - и точка" смогла собрать в рамках акции более 50 миллионов рублей.

