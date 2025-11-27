Китай не будет вступать в гонку ядерных вооружений, пишут СМИ

https://1prime.ru/20251127/kitay-865005554.html
2025-11-27
2025-11-27T23:18+0300
2025-11-27T23:18+0300
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Китай обладает минимальным ядерным арсеналом, Пекин не будет стремиться вступить в гонку ядерных вооружений ни с одной из стран, сообщает гонконгская газета South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на данные новой Белой книги КНР. В четверг пресс-канцелярия Госсовета КНР выпустила Белую книгу "Контроль Китая над вооружениями, разоружение и нераспространение в новую эпоху", в которой, в частности, указывается, что Пекин готов совместно со всеми миролюбивыми странами укреплять и развивать международную систему контроля над вооружениями с центральной ролью ООН, а также выступает за создание глобальной системы управления и стандартов для новых областей, включая космос, киберпространство и искусственный интеллект. "Китай давно проявляет крайнюю сдержанность в масштабах и развитии своего ядерного арсенала, никогда не конкурируя с другими странами по инвестициям, количеству или размерам... (Китай) не будет вступать ни в какую гонку ядерных вооружений ни с одной страной в будущем", - говорится в документе. По данным газеты, президент США Дональд Трамп неоднократно призывал Китай присоединиться к США и России на переговорах о ядерном разоружении, однако Пекин отвергает эту идею, указывая на несоразмерность ядерных потенциалов Китая и США. Согласно данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира, у Китая насчитывается около 600 ядерных боеголовок, и с 2023 года он ежегодно создает около 100 новых. В то время как у США насчитывается более 5,1 тысячи боеголовок, из которых 3,7 тысячи находятся в военном арсенале, отмечает SCMP. В четверг официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что Китай ранее дважды публиковал Белые книги по контролю над вооружениями - в 1995 и 2005 годах. В этом году, отметил он, исполнилось 80 лет со дня победы во Второй мировой войне, а также 80 лет со дня основания Организации Объединенных Наций.
