"Инопланетный корабль" удивил экспертов новой деталью

"Инопланетный корабль" удивил экспертов новой деталью

2025-11-27T23:08+0300

МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. У межзвездного объекта 3I/ATLAS, известного под неофициальным названием "инопланетный корабль", продолжает фиксироваться необычный пылевой антихвост, сообщили в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН."По мере удаления 3I/ATLAS от Солнца, как и ожидалось, начинают поступать все более качественные фотографии объекта, позволяющие разглядеть некоторые ранее скрытые (или отсутствовавшие) детали. Наиболее замечательной из них, безусловно, является анти-хвост, ориентированный противоположно основному обычному хвосту", — указано в сообщении.Ученые отметили, что подобное явление бывает у комет: тонкий пылевой след становится заметным в тот момент, когда Земля проходит через плоскость орбиты. Но в случае 3I/ATLAS данный механизм не подходит — наша планета пока не пересекает его орбитальную плоскость, а антихвост наблюдается значительно дольше обычного периода в 1–2 дня. В ИКИ РАН предположили, что эта особенность присутствовала с момента обнаружения объекта.Специалисты подчеркивают: хотя подобные явления встречаются в природе, дальнейшая эволюция антихвоста 3I/ATLAS остается непредсказуемой. Астрономы хотят выяснить, изменится ли структура "инопланетного корабля" после пересечения объектом плоскости орбиты Земли.3I/ATLAS обнаружили 1 июля. Позднее ученые установили, что это комета из другой звездной системы. Диаметр ее комы составляет около 24 километров. Компьютерное моделирование показало, что объекту более 7,5 миллиарда лет — это на три миллиарда лет больше возраста Солнца. Возможно, это самая старая из известных науке комет.В сентябре Ави Леб сообщил, что межзвездный объект пережил "аномальную эволюцию", изменив цвет.В августе он также заявил, что объект излучает собственный свет, напоминающий свечение автомобильных фар, хотя источник этого свечения пока не установлен. Леб допустил, что объект может быть искусственным и обладать мощным источником энергии.

