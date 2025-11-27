Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Инопланетный корабль" удивил экспертов новой деталью - 27.11.2025
"Инопланетный корабль" удивил экспертов новой деталью
23:08 27.11.2025
 
"Инопланетный корабль" удивил экспертов новой деталью

ИКИ РАН сообщил о продолжительном наблюдении редкого пылевого антихвоста у 3I/ATLAS

МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. У межзвездного объекта 3I/ATLAS, известного под неофициальным названием "инопланетный корабль", продолжает фиксироваться необычный пылевой антихвост, сообщили в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
"По мере удаления 3I/ATLAS от Солнца, как и ожидалось, начинают поступать все более качественные фотографии объекта, позволяющие разглядеть некоторые ранее скрытые (или отсутствовавшие) детали. Наиболее замечательной из них, безусловно, является анти-хвост, ориентированный противоположно основному обычному хвосту", — указано в сообщении.
Ученые отметили, что подобное явление бывает у комет: тонкий пылевой след становится заметным в тот момент, когда Земля проходит через плоскость орбиты. Но в случае 3I/ATLAS данный механизм не подходит — наша планета пока не пересекает его орбитальную плоскость, а антихвост наблюдается значительно дольше обычного периода в 1–2 дня. В ИКИ РАН предположили, что эта особенность присутствовала с момента обнаружения объекта.
Специалисты подчеркивают: хотя подобные явления встречаются в природе, дальнейшая эволюция антихвоста 3I/ATLAS остается непредсказуемой. Астрономы хотят выяснить, изменится ли структура "инопланетного корабля" после пересечения объектом плоскости орбиты Земли.
3I/ATLAS обнаружили 1 июля. Позднее ученые установили, что это комета из другой звездной системы. Диаметр ее комы составляет около 24 километров. Компьютерное моделирование показало, что объекту более 7,5 миллиарда лет — это на три миллиарда лет больше возраста Солнца. Возможно, это самая старая из известных науке комет.
В сентябре Ави Леб сообщил, что межзвездный объект пережил "аномальную эволюцию", изменив цвет.
В августе он также заявил, что объект излучает собственный свет, напоминающий свечение автомобильных фар, хотя источник этого свечения пока не установлен. Леб допустил, что объект может быть искусственным и обладать мощным источником энергии.
Заголовок открываемого материала