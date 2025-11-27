Объем реструктуризаций кредитов за последние 6 месяцев вырос на 79%

https://1prime.ru/20251127/kredit-864991427.html

2025-11-27T15:06+0300

МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Объем реструктуризаций потребительских кредитов за последние шесть месяцев по состоянию на первое октября 2025 года вырос на 79% в годовом выражении, говорится в материале Банка России "Обзор финансовой стабильности". "О трудностях с обслуживанием задолженности у заемщиков сигнализирует и стабильно высокий спрос на реструктуризации потребительских кредитов. Объем реструктуризаций, предоставленных за последние шесть месяцев, по состоянию на первое октября 2025 года вырос на 79% год к году", - сообщается в обзоре. Также отмечается, что в результате доля задолженности, реструктурированной за последние шесть месяцев, достигла 3,6% на 1 октября 2025 года от портфеля необеспеченных потребительских кредитов. Более того, по новым выдачам уровень выхода в раннюю просрочку снизился, но по‑прежнему остается высоким, а чаще всего заемщики допускают просрочку по кредитам с высоким ПДН (более 50%).

